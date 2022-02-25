В Москве темнокожая девочка пыталась покончить с собой из-за травли в школе

В последнее время девочка с неохотой ходила в школу, поскольку поругалась с одноклассниками. Фото: Shutterstock

Жуткая история произошла на западе Москвы. Несколько дней назад в оперативные службы позвонила испуганная 48-летняя Светлана В.* Женщина сообщила оперативникам, что ее 13-летняя дочь Алина* пыталась покончить с собой. Светлана занималась домашними делами, когда услышала шум и крик из детской.

К счастью, школьница выжила. Врачи срочно доставили Алину в больницу. Полицейские опросили семью пострадавшей девочки. Мать Алины не представляла, как дочь могла пойти на такой страшный шаг, но старшая сестра школьницы объяснила, что могло стать причиной трагедии. Выяснилось, что Алину уже давно травят одноклассники. Папа девочки гражданин Доминиканы и у ребенка смуглый цвет кожи, что вызывает насмешки со стороны сверстников.

«Установлено, что 13-летняя пострадавшая Алина В.* учится в 7 классе в одной из школ на западе Москвы. Последнее время девочка с неохотой ходила в школу, поскольку поругалась с одноклассниками. Со сверстниками у Алины всегда были напряженные отношения. Дети насмехались над школьницей из-за ее смуглого цвета кожи. В школу часто вызывали бригаду скорой медицинской помощи из-за панических атак, приводивших к психозу и судорогам, которые периодически случались у Алины на фоне стрессов», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время жизни и здоровью Алины ничего не угрожает. Медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь. Полиция проводит проверку по факту случившегося со школьницей.

* Имена изменены