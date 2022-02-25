Как во дни былинные мы ходили в блинные: чем живёт старинная закусочная в самом центре Москвы

Первый блин маской. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Я. Буду. Всё, - сказал я своему другу Ивану, судорожно шаря по карманам в поисках платочка, который мне приходится подвязывать на шею как раз в таких случаях (иначе, измазавшись в малиновый джем, буду опять напоминать раненого пехотинца).

- Барышня, будьте добры... - произнёс мой любезный спутник (ещё бы ботфортами щёлкнул, рыцарь). - Мне блинчик со сметаной и, пожалуйста, компот.

Хотя я невольно перенял его тон и также деликатно спросил:

- Скажите, а цены, указанные в меню, это в рублях или в долларах?

Та приветливо рассмеялась. Какие только чудаки не заходят в блинную.

Хотя в моей шутке, не будем лукавить, была доля правды. Порция пельменей в этом заведении стоит 70 рублей! (В одной порции 18 штук). Селёдка с лучком - 40. Зелёный горошек - 20. Кусок белого хлеба - 3.

И всё это, заметьте, на Таганке - в самом центре Москвы.

Знаменитая блинная на Воронцовской работает здесь с хрущёвских времён. Фото: Иван МАКЕЕВ

ВКУСНО КАК ДОМА

Коренные москвичи наверняка догадались, что речь идёт о знаменитой блинной на улице Воронцовская. Она была открыта здесь ещё при Хрущёве и с тех самых пор практически не меняла внутреннего убранства. Вы можете приехать хоть на «Феррари». Всё равно за дверью вас ждёт потёртая столешница, промасленная стенка со связкой сушек на гвоздике, дутый двухвёдерный самовар и алюминиевые ложки как в армейской столовой.

Раньше в блинной на Таганке были только стоячие столы, теперь можно и посидеть. Фото: Иван МАКЕЕВ

Крепкие спиртные напитки не отпускают, но разрешают приносить с собой.

Клиенты заходят самые разные - от белых воротничков в строгих костюмах до откровенных бродяг. Никто друг другом не брезгует. Я заказал себе два блина с мясом и незамедлительно наелся. Даже слюнявчик не понадобился. В целом здесь можно крепко отобедать за 310 рублей, заказав солянку, гречку с голубцами, компот и блин с начинкой на выбор. В соседнем ресторане на эти деньги вам разве что бутерброд подадут.

Наесться от пуза в легендарной блинной можно на 300 рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Женщина за кассой оказалась скромной как Наташа Ростова. Но кое-что нам всё-таки рассказала. Например, раньше - до пандемии - эта блинная работала круглосуточно. И в ночное время была надёжным пристанищем для таксистов и полицейских. Теперь люди в форме почти не заходят (возможно, экономят и берут еду из дома). Прибыль с наступлением ковида резко сократилась. Но всё же о закрытии легендарной закусочной речи пока не идёт.

То же самое москвичи ели и тридцать, и сорок, и пятьдесят лет назад. Фото: Иван МАКЕЕВ

Местный антураж настолько фактурный, что здесь часто проходят съёмки. В том числе, художественных фильмов.

Среди клиентов много постоянных - тех, кто ходит сюда годами. Какого-то коронного блюда в меню нет («у нас, - говорят, - всё вкусно - и куриная печень в сметане, и пельмени, и блины»).

В легендарной закусочной на Таганке есть даже уголок с православными иконами. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мужики, чаще всего, набрав градуса, обсуждают своих подружек и вспоминают армию. До большой политики скатываются редко, тем более, там и так всё понятно: Байден - сумасшедший старик, Зеленский - брехло и клоун, ну а Крым наш.

Даже уборщица в блинной какая-то советская. Мы её хотели сфотографировать, а она как забрюзжит:

- Вам что, больше заняться нечем?.. Девок молодых фотографируйте! А не меня.

Мы с Иваном, словно на школьном уроке, как-то притихли и щёлкнуть уборщицу на редакционный «Никон» больше не порывались.

Волшебное место.

Адрес: ул. Воронцовская, 8 (ст. м. «Таганская»), называется заведение «Блины».

ДРУГИЕ ЛЕГЕНДАРНЫЕ МЕСТА

- Первая в Москве «Шоколадница».

Об этом заведении общепита (рядом со станцией метро «Октябрьская») также известно многим москвичам. Несмотря на то, что оно давно стало сетевым и модным, история первой в Москве «Шоколадницы» уходит корнями в 1960-е годы. Именно тогда открылась популярная кофейня. Точнее, тогда это была всего лишь столовка, в которой даже не было официантов. В память о ней в меню нынешней «Шоколадницы» остались блинчики с шоколадным соусом - их рецепт повара до сих пор держат в секрете.

Адрес: ул. Большая Якиманка, 58/2 (ст. м. «Октябрьская»).

- Пончики под боком у «Останкино».

Когда несколько лет назад эту точку решили закрыть, со стороны жителей столицы поднялась целая волна возмущения. Как это так, столько лет ходили за любимыми пончиками, часами стояли в очереди (особенно в выходные дни), и на тебе. В результате заведение (с 70-летней историей!) не закрыли и в ней по сей день продают пончики. Именно этот павильон упомянул в своём романе «Альтист Данилов» писатель Владимир Орлов. За все эти годы сотрудники заведения ни разу не изменили рецепту.

Адрес: 1-я Останкинская улица, 1а (ст. м. «ВДНХ»).

- «Дружба» крепкая не закроется.

Недавно - во время пандемии - эта легендарная чебуречная на Сухаревской площади неожиданно закрылась. После чего народ опять завопил («закрывайте американские МакДаки, но только не «Дружбу»). И тоже-таки отстояли заведение. Спустя какое-то время чебуречная вновь заработала и сейчас принимает клиентов. Внутри, как и в блинной на Таганке, предельный минимализм. Стоячие столики, «жигулёвское» пиво, лимонад и чебуреки... с говядиной, с курицей, с сыром. Пальчики оближешь.

Адрес: Панкратьевский переулок, 2 (ст. м. «Сухаревская»).