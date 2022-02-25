«Гуманитарную помощь несут все - дети, студенты, пенсионеры»: В Москве собрали уже более 43 тысяч различных товаров для беженцев из Донбасса

В Москве продолжают работу пункты приема гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР. (Женщин, детей и пожилых приняли многие российские регионы, в том числе Подмосковье). Эти пункты были открыты в начале текущей недели. На данный момент их 12 (подробности - на сайте добро.рф), а головной пункт находится на Ленинградском шоссе - в штабе по приему гуманитарной помощи ресурсного центра «Мосволонтер».

- На текущий момент от жителей города поступило уже более 43 тысяч различных товаров, - рассказывает директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит. - Это более 4 тонн продуктов, 1200 литров воды. В-основном люди несут продукты питания делительного хранения, канцтовары, постельное белье, средства личной гигиены, детские товары и игрушки.

По вещам и продуктам, которые принимают в качестве гумпомощи, есть нехитрые правила. Все товары должны быть не вскрытыми, не бывшими в употреблении. Одежда или обувь - исключительно с этикетками. Продукты питания - обязательно с неистекшим сроком хранения не меньше 90 дней на момент приема. Это важно, чтобы вся гумпомощь успела доехать до своих адресатов.

«ПРИШЛА, ПОТОМУ ЧТО ЛЮДЯМ НУЖНО ПОМОЧЬ»

Пункты приема гуманитарной помощи работают с 10 часов утра до 19:00.

Люди идут с сумками и пакетами. Все в масках, на входе у каждого проверяют температуру - неизменный атрибут эпохи пандемии.

Пожилая женщина лет шестидесяти выкладывает на стол содержимое своей сумки. Чай, макароны, сахар, термос и стопка новых детских книжек. Интерес журналистов с видеокамерами ее смущает.

- Я не хочу давать интервью. Пришла, потому что надо людям помочь. Вот и все...

Студентка МГУ Анна рассказывает, что решила принести пакет с детским питанием после того, как увидела по телевизору сюжет о беженцах, которых разместили в одном из пансионатов Московской области.

- Там ведь много мам с маленькими детьми. Хочу хоть чем-то помочь...

Прошу Александра Левита обрисовать средний портрет человека, который приносит в пункты гуманитарную помощь для беженцев.

- Нет никакого «среднего» портрета. Потому что все несут. И дети, и студенты, и пенсионеры. 23 февраля, когда был выходной день, к нам шли целыми семьями. Партнерские организации приезжают, привозят вещи коробками. Мы никому не отказываем, главное, чтобы продукты подходили под те требования, которые мы озвучили.

По словам волонтера Полины Окуневой, в будни дни через этот пункт приема гумпомощи на Ленинградке проходит около 100 человек с вещами и продуктами для беженцев из Донбасса.

МОСКВА ГОТОВИТ ПЕРВУЮ ОТПРАВКУ

Волонтер Настя Иванова сидит за столиком, на который коллеги выкладывают одежду и постельные принадлежности. Насте 18 лет, учится в 11 классе. Девушка рассказывает, что стала волонтером в 2019 году. Все началось со школьной волонтерской организации, затем пришла в «Мосволонтер».

- Ребята приносят мне вещи моей категории. Дальше мы считаем количество, вносим товар в базу, расфасовываем по категориям и распределяем по коробкам, - объясняет школьница.

Александр Левит рассказывает, что сейчас на пунктах приема гумпомощи не хватает упаковочного материала.

- Мы обратились уже к нашим партнерским организациям, с которыми давно уже сотрудничаем. Просим их помочь коробками, скотчем, стретчлентами.

По словам руководителя ресурсного центра «Мосволонтера», в самое ближайшее время Москва сделает первую отправку гуманитарной помощь в соседние регионы ЦФО, которые приняли и разместили беженцев.

- Волонтеров достаточно?

- Набор волонтеров постоянно ведется на сайте добро.рф. Волонтеры и человеческая помощь нужны всегда! Частенько бывает, что рук не хватает - особенно в пиковые моменты, когда привозится крупная партия гуманитарной помощи, как сегодня.

#МОСКВАПОМОГАЕТ

В это время во дворе «Мосволонтера» начинается разгрузка двух машин с товарами и продуктами питания, которые прислали крупные ритейлеры - торговые сети «Дикси», «Магнит» и «Азбука вкуса». Это не первая поставка от торговых компаний для беженцев, но на данный момент самая крупная. Волонтеры выгружают паллеты с коробками. На упаковках написано: «Детские пеленки», «Детское питание», «Соки» и так далее.

В выходные волонтеры ожидают большой приток желающих сдать гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса.

Как сообщают в ресурсном центре «Мосволонтера», совместно с Российским Красным крестом будет осуществлена отправка груза гуманитарной помощи в регионы России, которые уже приняли беженцев.

Кол-центр акции #Москвапомогает: +7 (499) 170-02-25.