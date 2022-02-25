Магазины техники в Москве печатают новые ценники: Стоит ли сейчас бежать за покупками

Естественно, на новых ценниках цифры уже выше. Сильно? Ощутимо. Плюс 5-7-9 тысяч рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Разбуди меня ночью, и я назову вам цены самых популярных стиралок, холодильников и телевизоров. Таков дар прижимистого новосела, который в это неспокойное время ввязался в ипотеку и обживает квартиру.

Утром 24 февраля я заказывал в магазине сантехники новую ванну и смеситель — так совпало, дело не в спешных тратах на фоне происходящих событий. Когда менеджер перезвонил для подтверждения заказа, то в конце разговора прошептал в трубку:

- Я вам советую прямо сейчас все, что вы хотели — купить. Даже если не в нашем магазине, а в другом… Поставщики замораживают отгрузку товара, пока цены не устаканятся. Завтра либо ничего не останется, либо все уже будет по новым ценам.

Розничные сети уже подняли ценники на 10-30%. Фото: Иван МАКЕЕВ

А что с ценами в магазинах бытовой техники? Решил пройтись по крупным сетевым. В первом же у метро «Преображенская площадь», немноголюдно. Полную тележку плазменных телеков никто не выкатывал. А вот продавцы все в мыле.

Менеджеры носятся по залу. Один тащит несколько коробок с чистой бумагой, второй заряжает картридж в принтер.

- Надо в головной писать, чтобы новые пачки бумаги поскорее поставили, — перекинулись фразой продавцы.

Товар проходит цепочку поставщиков и стоимость стала расти в связи с ростом цен у них. Фото: Иван МАКЕЕВ

Подслушал их разговор. Доношу суть: ценники практически на все позиции — от вентилятора и мобильников до духовок и холодильников — нужно обновлять. «Черная пятница» (какое совпадение, сегодня именно пятница!) наоборот.

Естественно, на новых ценниках цифры уже выше. Сильно? Ощутимо. Плюс 5-7-9 тысяч рублей.

В других магазинах та же история: со вчерашнего вечера и с утра меняли цены на витринах. Если зайти на сайты интернет-магазинов, там продолжат рассказывать про псевдоскидки и заманивать ценниками с девятками на конце. Не ведитесь!

В Сети есть специальный сайты для проверки цен. В поисковиках можете набрать: «История цен интернет-магазинов». Там показывают, сколько стоил тот или иной товар у конкретного продавца на определенную дату. Я проверил свой холодильник и стиральную машинку, которые купил в январе. В сумме они подорожали примерно на 20 тысяч рублей. Причем самое серьезное повышение цен было 25 февраля.

Разбираемся, стоит ли на волне роста цен затариваться гаджетами Фото: Иван МАКЕЕВ

Покупатели сейчас тоже умные и выплескивают недовольство в соцсетях, призывая к ответу разные магазины.

- Вы же технику по старым ценам закупали, почему не продаете по ним же?

На критику ответил пока только гендиректор DNS Дмитрий Алексеев в своем Фейсбуке:

-Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Да, это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста. Мы оказались в новом мире, где помимо роста курса, введены технологические санкции и пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров.

Ценники практически на все позиции — от вентилятора и мобильников до духовок и холодильников — нужно обновлять. Фото: Иван МАКЕЕВ

ВОПРОС РЕБРОМ

Стоит ли бежать за новым телевизором?

- Розничные сети уже подняли ценники на 10-30%. Следует понимать, что техника не пылится на складах магазинов, - говорит финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин. - Товар проходит цепочку поставщиков и стоимость стала расти в связи с ростом цен у них. ФАС в будущем оштрафует ряд предприятий, но это будет потом, на данный момент бизнес зарабатывает деньги на нас с вами.

Учитывая эти факторы, покупать технику можно и нужно. Но только в том случае, если она вам действительно необходима. А вот пытаться самому заработать на разнице цен техники и ее дальнейшей перепродаже – неразумная идея. Как только вы вынесли товар за порог магазина, он сразу теряет в стоимости до 20%. Пока покроете разницу цен – ваша техника устареет, и вы на этом потеряете деньги.