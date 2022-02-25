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Общество25 февраля 2022 15:00

Магазины техники в Москве печатают новые ценники: Стоит ли сейчас бежать за покупками

Разбираемся, стоит ли на волне роста цен затариваться гаджетами
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
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Естественно, на новых ценниках цифры уже выше. Сильно? Ощутимо. Плюс 5-7-9 тысяч рублей.

Естественно, на новых ценниках цифры уже выше. Сильно? Ощутимо. Плюс 5-7-9 тысяч рублей.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Разбуди меня ночью, и я назову вам цены самых популярных стиралок, холодильников и телевизоров. Таков дар прижимистого новосела, который в это неспокойное время ввязался в ипотеку и обживает квартиру.

Утром 24 февраля я заказывал в магазине сантехники новую ванну и смеситель — так совпало, дело не в спешных тратах на фоне происходящих событий. Когда менеджер перезвонил для подтверждения заказа, то в конце разговора прошептал в трубку:

- Я вам советую прямо сейчас все, что вы хотели — купить. Даже если не в нашем магазине, а в другом… Поставщики замораживают отгрузку товара, пока цены не устаканятся. Завтра либо ничего не останется, либо все уже будет по новым ценам.

Розничные сети уже подняли ценники на 10-30%.

Розничные сети уже подняли ценники на 10-30%.

Фото: Иван МАКЕЕВ

А что с ценами в магазинах бытовой техники? Решил пройтись по крупным сетевым. В первом же у метро «Преображенская площадь», немноголюдно. Полную тележку плазменных телеков никто не выкатывал. А вот продавцы все в мыле.

Менеджеры носятся по залу. Один тащит несколько коробок с чистой бумагой, второй заряжает картридж в принтер.

- Надо в головной писать, чтобы новые пачки бумаги поскорее поставили, — перекинулись фразой продавцы.

Товар проходит цепочку поставщиков и стоимость стала расти в связи с ростом цен у них.

Товар проходит цепочку поставщиков и стоимость стала расти в связи с ростом цен у них.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Подслушал их разговор. Доношу суть: ценники практически на все позиции — от вентилятора и мобильников до духовок и холодильников — нужно обновлять. «Черная пятница» (какое совпадение, сегодня именно пятница!) наоборот.

Естественно, на новых ценниках цифры уже выше. Сильно? Ощутимо. Плюс 5-7-9 тысяч рублей.

В других магазинах та же история: со вчерашнего вечера и с утра меняли цены на витринах. Если зайти на сайты интернет-магазинов, там продолжат рассказывать про псевдоскидки и заманивать ценниками с девятками на конце. Не ведитесь!

В Сети есть специальный сайты для проверки цен. В поисковиках можете набрать: «История цен интернет-магазинов». Там показывают, сколько стоил тот или иной товар у конкретного продавца на определенную дату. Я проверил свой холодильник и стиральную машинку, которые купил в январе. В сумме они подорожали примерно на 20 тысяч рублей. Причем самое серьезное повышение цен было 25 февраля.

Разбираемся, стоит ли на волне роста цен затариваться гаджетами

Разбираемся, стоит ли на волне роста цен затариваться гаджетами

Фото: Иван МАКЕЕВ

Покупатели сейчас тоже умные и выплескивают недовольство в соцсетях, призывая к ответу разные магазины.

- Вы же технику по старым ценам закупали, почему не продаете по ним же?

На критику ответил пока только гендиректор DNS Дмитрий Алексеев в своем Фейсбуке:

-Вчера мы в одночасье столкнулись с проблемой, что вся наша деятельность превратилась в распределение дефицита. Возник ажиотажный спрос, появились сбои в работе сайта. Продажи выросли почти в два раза. Да, это сказалось и на ценах. Сейчас рост составил до 30%. И мы не можем утверждать, что не будет дальнейшего роста. Мы оказались в новом мире, где помимо роста курса, введены технологические санкции и пока не понятно, как будут происходить поставки большого перечня товаров.

Ценники практически на все позиции — от вентилятора и мобильников до духовок и холодильников — нужно обновлять.

Ценники практически на все позиции — от вентилятора и мобильников до духовок и холодильников — нужно обновлять.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ВОПРОС РЕБРОМ

Стоит ли бежать за новым телевизором?

- Розничные сети уже подняли ценники на 10-30%. Следует понимать, что техника не пылится на складах магазинов, - говорит финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин. - Товар проходит цепочку поставщиков и стоимость стала расти в связи с ростом цен у них. ФАС в будущем оштрафует ряд предприятий, но это будет потом, на данный момент бизнес зарабатывает деньги на нас с вами.

Учитывая эти факторы, покупать технику можно и нужно. Но только в том случае, если она вам действительно необходима. А вот пытаться самому заработать на разнице цен техники и ее дальнейшей перепродаже – неразумная идея. Как только вы вынесли товар за порог магазина, он сразу теряет в стоимости до 20%. Пока покроете разницу цен – ваша техника устареет, и вы на этом потеряете деньги.

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