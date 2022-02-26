В Москве набирают популярность «обнимательные вечеринки» Фото: Алиса ТИТКО

«Обнимательные вечеринки» появились в Москве после того, как формат получил популярность в Санкт-Петербурге. Одни москвичи оценили встречи и ходят на них регулярно, а другие - пока не понимают, что происходит на таких встречах. Корреспондент kp.ru решила посетить «обнимательную вечеринку».

Снять стресс и выйти замуж?

Об «обнимательных вечеринках» мне рассказала подруга Юля. Нас удивило, что в пандемию на таких мероприятиях можно не соблюдать социальную дистанцию. Пришли мысли: «Это вообще легально?»

- Вот сходи и посмотри. Заодно расскажешь, много ли там симпатичных парней, - пошутила подруга.

Записываюсь на вечеринку, а мне говорят: «На ближайшую встречу мест нет, приходите через неделю. Если появится насморк или температура, то лучше останьтесь дома». Участие платное – 2000 рублей, желательно наличие QR-кода. Любители обниматься собирались в йога-студии в Пресненском районе. На входе я готовилась показать в телефоне QR-код о вакцинации, но оказалось, что это не музей и не массовое мероприятие - коды никто не проверял.

- Снять обувь - это первый расслабляющий момент, чтобы ты чувствовала себя комфортно, - говорит Елена, администратор проекта.

«Ты» здесь говорят все и всем. Непривычно. В зале все участники писали на скотче имена и приклеивали к своей одежде. Причем не обязательно писать свое имя. Напомнило фишку одной кофейни – там тоже пишут на стаканчиках имена, а потом готовят «капучино для Царицы», «американо для Котика».

Нас всех усадили в большой круг и попросили представиться, а также рассказать зачем сюда пришли. Айтишники, бухгалтера, менеджеры по рекламе, банковские сотрудники. Возраст участников до 50 лет. Из ответов стало понятно, что больше половины людей здесь уже не первый раз и им нравится общение с новыми людьми, вместе смотреть кино и обниматься, а главное – получается отдохнуть от работы и снять стресс.

- Я пришла в разведку. У меня есть подруга, которую нужно выдать замуж. Вот она меня сюда отправила посмотреть, а в следующий раз она придет, - четно говорю я.

Фото: Алиса ТИТКО

Можно говорить «нет»

После визуального знакомства, ведущая «обнимательной вечеринки» Ника рассказала правила тактильных взаимодействий друг с другом.

- Можно танцевать в парах, вместе валяться на пуфиках, обнимать людей, которые дадут вам свое согласие и даже сделать массаж. Но помните, что говорить «нет» тоже можно. Вы вообще можете весь вечер побыть с самим собой, если нет желания контактировать, - рассказала Ника, ведущая и руководитель проекта.

- А есть какие-то запреты?

- Никакого сексуализированного контакта, никаких поцелуев и нежелательных объятий. Наш проект – это не Тиндер, не программа «Давай поженимся». Все обнимашки только по обоюдному желанию. Если плохое настроение или атакует болезнь, то лучше остаться дома.

В первой части вечеринки была медитация (можно было просто полежать с закрытыми глазами на коврике для йоги) и несколько игр. Первая – ходить по залу и смотреть в глаза участникам. Вторая игра – разбиться по парам и смотреть в глаза человеку две минуты. Третья игра – разбиться по четыре человека и послушать музыку, взявшись за руки.

- Давно я не играла в детские игры, - говорит участница Оксана.

- Некоторые так серьезно выполняют задания, что я не могу удержаться от смеха, - говорила Елена.

Видимо, среди них была и я. У меня не получалось отключить голову, ведь я тут на «спецзадании», поэтому должна быть внимательной, а не расслабляться.

И только потом разрешили обниматься. Со стороны – все происходило культурно. Создавалось впечатление, что дети обнимают плюшевых медведей. Ни о какой романтике речи и нет. В этот момент я стала понимать, что в обнимашках таится какая позитивная энергетика. Даже самые серьезные люди начинали улыбаться, они будто сбрасывали груз проблем, который накопился на работе.

- Мой кот уже не рад, что я работаю на удаленке. Постоянно его тискаю. Он уже устал, поэтому пришел обнимать людей, - смеется участник Николай.

- Но это очень необычный способ. Ведь можно просто встретиться с друзьями. Чем вам нравятся «обнимательные вечеринки»?

- Просто встретиться с друзьями – это, как правило, обсуждения работы, пицца и пиво. Надоело. А тут всегда новые люди, опять же чай, фрукты и танцы.

После игр было объявлено свободное для общения время. Люди усаживались группами на пол, брали угощения и напитки, рассказывали о своих увлечениях. Некоторые танцевали под любимые треки. А в конце встречи был предложен к просмотру фильм на большом мониторе.

- И что, правда, никакого разврата? Все прямо культурно и много хороших ребят? – не верила подруга Юля.

- Да, сходи. Я уже о тебе там рассказала.

Фото: Алиса ТИТКО

Мнение психолога

Наталья Ничипорова о пользе и вреде «обнимательных вечеринок»:

- Думаю, людям не хватает тепла, принятия, эмоциональной близости. Есть и чисто тактильный голод. Если человек одинок, его может это положение во всем устраивать, но именно прикосновений, ласки (причем не сексуальной) постоянно не хватает.

- Что дают «обнимашки» с незнакомыми людьми?

- Групповой формат способствует отключению чувства самоконтроля, большей релаксации. На любых групповых тренингах психологические защиты человека смягчаются, он становится более внушаемым и доверчивым.

- То есть можно потерять контроль?

- При наличии грамотных и ответственных ведущих это хорошо, а не плохо. Цель будет достигнута, удовольствие и релаксация получены. Участники попадут в атмосферу любви и безопасности, практически как попасть «на ручки к маме».

- Кому не подойдут такие вечеринки?

- Если у человека гармония с собой, нет никаких стрессов, то ему может быть даже скучно на таких встречах. Рекомендую собирать отзывы и идти на такие тренинги только по рекомендациям. Тогда это точно не зря потраченное время и деньги.