На слабо перебегали по льду канал: В Москве семиклассник погиб, провалившись под лед

За последнее время было уже несколько переходов температур из минуса в плюс, сейчас - оттепель, лед на водоемах истончился Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прогулка подростков по льду канала имени Москвы в районе Западного моста закончилась трагедией.

Днем в пятницу, 25 февраля, двое 13-летних школьников из Тушино прогуливались у канала у Лодочной улицы.

- Подростки взяли друг друга на слабо - получится ли у них пройти по льду на другой берег, - рассказал kp.ru источник в правоохранительных органах. - Оба считали, что никакой опасности нет, потому что они умеют плавать. Но примерно на середине перехода лед под ними треснул и мальчики свалились в воду.

Навыки плавания действительно пригодились - один из ребят сумел снова вылезти на лед и побежал за помощью. Другому какое-то время удавалось держаться на плаву, ухватившись за край полыньи. Однако он все-таки нахлебался воды, пока до него добрались спасатели.

- Подростка достали из воды сотрудники экстренных служб, проведены реанимационные мероприятия. Он был госпитализирован в детскую больницу, однако несмотря на оказанную помощь скончался, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

Второго мальчика с переохлаждением увезли в больницу. Его удалось спасти.

- В ближайшее время будут допрошены родители подростков и назначены необходимые экспертизы, - отметила Иванова.

При этом источник в экстренных службах Москвы констатирует, что после падения в канал шансов выжить у двух семиклассников было немного.

- За последнее время было уже несколько переходов температур из минуса в плюс, сейчас - оттепель, лед на водоемах истончился, - говорит наш собеседник. - Особая опасность - водоемы с проточной водой.

В качестве примера мужчина приводит недавнюю гибель бывшего заместителя министра юстиции Владимира Ялунина. В начале февраля мужчина выехал с дачного участка под Одинцово покататься на квадроцикле. Пытался пересечь на нем по льду Москва-реку и провалился. Тело удалось найти лишь через две недели. Поисковая операция затянулась из-за сильного течения - водолазов постоянно сносило подо льдом вниз по реке.