В парке "Патриот" ВС РФ прошел финал Чемпионата мира по скоростному спуску на коньках

Во второй раз в России состоялся финал Чемпионата Мира по скоростному спуску на коньках (Ice Cross). Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил России "Патриот" в подмосковной Кубинке во второй раз в России состоялся финал Чемпионата Мира по скоростному спуску на коньках (Ice Cross).

Скоростной спуск в "Патриоте" – одна из самых длинных трасс, существующих в мире, ее длина составляет 500 метров. Создатели трассы смогли интегрировать в ее конфигурацию большую часть существующих элементов: рампу, разворот на 180, "стол", волны, "флайбокс", для обучения спортсменов разного уровня подготовки.

- Чемпионом мира второй год подряд остается россиянин Дмитрий Мурлычкин, второе место, занял представитель Швейцарии Джим де Паули. Тройку призеров замкнул россиянин Леон Стетсненко, - сообщили в Минобороны России.

В соревнованиях среди женщин победу одержала представительница Франции Амандин Денис Жозетта Кандрое, второе место у россиянки Сенотрусовой Виктории. Также в тройку лучших вошла россиянка Леушина Татьяна.

Среди юниоров победу одержал француз Форт Артур, второе место у россиянина Тутарикова Дениса, тройку лидеров замкнул россиянин Бакхмутов Владимир.

Россия во второй раз подряд принимает Финальный этап Чемпионата мира по скоростному спуску на коньках. Это говорит о стремительно растущем интересе к этому спорту в нашей стране. Прежде решающие гонки сезона проходили в Квебеке, Эдмонтоне и Оттаве (Канада), а также Сент-Поле и Бостоне (США). Таким образом, Финальный этап Чемпионата мира 2022 года станет уникальным событием для России.