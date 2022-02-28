Председателю Следственного комитета РФ генералу юстиции РФ Бастрыкину А. И.

Несколько нет назад наша страна спасла мою дочь, которую удалось вырвать из лап похитивших ее американских бандитов и вернуть на Родину. Это стало возможным благодаря честности, принципиальности и гражданскому мужеству многих людей из массмедиа, МИД, МВД, ФСБ, Следственного комитета. Как вернувшая пропавшего ребенка мать, я всегда буду безмерно благодарна за ту ключевую, решающую роль, которую Вы сыграли в той страшной истории.

Но так получилось, что этот кошмар из жизни моей дочери не исчез. Все те же граждане США решили не останавливаться ни перед чем, сфабриковав уголовное дело. Они сами или их представители являются в нем и заявителями, и свидетелями, и «потерпевшими». Это дело расследуется уже 60 месяцев. Из них 58 месяцев у меня было обязательство о явке, которое я ни разу не нарушила. И сотрудничала со следствием, которое за все это время не смогло найти доказательств какой-нибудь моей вины. Более чем кто-либо я была и остаюсь заинтересована в том, чтобы мое уголовное дело расследовалось строго в рамках закона. Но 17 декабря 2021 года я оказалась в следственном изоляторе.

Избрание мне самой жесткой меры пресечения - ареста вызывает серьезные вопросы, на которые не смогли получить ответа ни мои адвокаты, ни члены Общественной палаты при Президенте РФ, ни участники Совета по правам человека при Президенте РФ, ни представители депутатского корпуса из Государственной Думы и Совета Федерации.

Я не могу рассматривать избрание такой меры пресечения иначе как фактическую пытку. Не имеющую ничего общего с желанием установить истину по моему делу. Мое сердце разрывается от того, что меня опять разлучили с уже проходившим подобные круги ада ребенком, который из-за этого находится в крайне тяжелом психоэмоциональном состоянии.

Самое дорогое, что у меня есть, - моя младшая дочь. Хорошо известно, что ни в одной стране мира, кроме Российской Федерации, она не будет в безопасности. Именно поэтому ни при каких обстоятельствах я не хочу и не стану скрываться от следствия и покидать страну, готова помогать следствию.

Уважаемый Александр Иванович!

У меня нет сомнений в том, что все со мной произошедшее является местью за то неудавшееся похищение моей дочери. Я убеждена, что таким образом мою дочь, гражданку РФ, пытаются второй раз похитить и через Украину вывезти в Соединенные Штаты Америки. А мое пребывание в СИЗО - не только месть, но и часть этого плана.

Я обращаюсь к Вам с убедительной просьбой о вмешательстве в происходящее, чтобы эта вопиющая, отчаянная несправедливость была остановлена. Однажды вы уже помогли и вернули матери дочь, помогите нам еще раз. Верните дочери мать!

С уважением, Ольга Миримская.

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