Собянин: Показатели по заболеваемости COVID в Москве вошли в норму

Районные амбулатории переходят в обычный режим работы. Хотя омикрон пока не сдается, тем не менее, заболевших становится меньше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Районные амбулатории переходят в обычный режим работы. Хотя омикрон пока не сдается, тем не менее, заболевших становится меньше.

«По городу мы видим, что показатели более или менее вошли в норму, - сказал сегодня, 28 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин на открытии детской поликлиники в Нагорном районе. - Понятно, что заболевание еще есть, но данные уже не такие критичные. Поликлиники будут в нормальном плановом режиме работать и будут готовы ко всем трудностям».

Многие из них продолжают обновляться. Сегодня мэр Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции здание филиала №1 детской поликлиники №129 в Нагорном районе на Ялтинской улице. Одновременно запустили еще одну поликлинику – филиал №1 ДГП №94 в Северном Тушине на Планерной улице.

«По сути, на месте старой поликлиники появилось абсолютно новое здание, с новой планировкой, с новой мебелью, оборудованием, инструментами, - сказал Собянин. - Мы продолжаем программу. В этом году она набрала огромные масштабы - 50 поликлиник одновременно сейчас находятся в реконструкции. Помните, мы пообещали всего сделать больше 200. Половина работ в этом году уже практически будет выполнена. В 2023 году большинство зданий из этой программы должно быть реализовано. Это уже будет касаться половины москвичей. Но и про остальные поликлиники тоже забывать не будем».

По его словам, масштабное обновление амбулаторий входит в программу «Мой район».

«По каждом району составлены свои планы, - отметил мэр. - Это касается, конечно, благоустройства парков, скверов, дворов, школьных дворов. В том числе и более крупных проектов, таких, как реновация и развитие транспорта. В Нагорном районе откроется новая станция метро уже в составе Большой кольцевой линии».

ЧТО СДЕЛАЛИ

Во время комплексной реконструкции филиала № 1 детской городской поликлиники № 129 в Нагорном районе на Ялтинской улице старое здание полностью перестроили. По проекту в рамках московского стандарта поликлиник:

- обустроили новый фасад;

- заменили инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола;

- поставили современные лифты, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки;

- обновили отделку помещений;

- закупили более 1,2 тысячи единиц медицинского оборудования, медицинской мебели, инструментов и инвентаря.

Теперь пациентам доступны новые виды диагностики, среди которых суточный мониторинг артериального давления, холтер-мониторинг. Для детей с симптомами инфекции появился отдельный вход через фильтр-бокс.

Поликлиника принимает пациентов с 21 февраля т. г.

ЦИФРЫ

В 2022 году в Москве реконструируют более 100 зданий амбулаторно-поликлинических учреждений, в том числе полностью обновят порядка 65 зданий.

Одновременно разработают проекты для 68 поликлиник. Ремонт в них планируют начать в 2022-2023 годах.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Нагорном районе на юге столицы продолжается реновация. Сегодня мэр Сергей Собянин также осмотрел жилую многоэтажку в Симферопольском проезде. Это первый дом в районе, построенный для участников программы.

«В Нагорном районе каждый восьмой житель должен переселиться по программе реновации, - сказал Собянин. - Сегодня мы вводим первый дом. Еще три дома находится в стройке. Огромная, сложная программа. Но мы от нее не отступаем».

Здание в 12 этажей с подземным уровнем построено по индивидуальному проекту. В нем:

- фасад облицован искусственным камнем, имитирующим кирпич. При этом первый этаж - с витражным остеклением;

- лоджии и балконы застеклены;

- для каждой квартиры на фасаде разместили короба для кондиционеров.

В доме - 66 квартир. Из них - 11 однокомнатных, 44 двухкомнатных и 11 трехкомнатных. Для жильцов построили подземный паркинг на 26 машиномест.

Жители соседней пятиэтажки начнут переезжать сюда в июне 2022 года.