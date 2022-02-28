Загрутдинов: В этом году построим в столице около 75 километров дорог

Главные городские проекты продолжаются, несмотря на осложнение экономической ситуации. Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы.

До конца 2022 года в Москве завершатся сразу три крупные дорожные стройки. Среди них - реконструкция улицы Ивана Франко и Старо-Рублевского путепровода, развязка на пересечении МКАДа с Осташковским шоссе. Кроме того, откроется эстакада основного маршрута будущего Московского скоростного диаметра (МСД) от Алтуфьевского шоссе до Дмитровского шоссе. Напомним, ее сегодня строят на участке Северо-Восточной хорды (СВХ) от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе. Одновременно планируют запустить и некоторые участки Юго-Восточной хорды и Южной рокады. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщил на пресс-конференции руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В планах на этот год - всего 190 новых объектов общей площадью более 4,2 миллиона квадратных метров, - рассказал Загрутдинов. - Мы продолжаем прокладывать Большую кольцевую линию, строить медицинские центры и поликлиники, другие важные для города проекты».

По его словам, необходимые для строительства поставки будут и дальше обеспечены, несмотря на осложнение ситуации в мире и экономические трудности.

«Надо две-три недели переждать, пока у нас никаких блокировок по поставкам нет, - отметил Загрутдинов. - Мы пока четко видим, что по контрактам, нам все поставщики подтверждают поставки оборудования. В целом, конечно, цены повысятся, в том числе и в строительной отрасли. Однако, к счастью, запас прочности в нашей Адресно-инвестиционной программе крепкий. Несмотря на турбулентность, серьезных проблем пока я не вижу».

Глава Депстроя уточнил, что город заранее продумал альтернативный план для завершения начатых проектов, особенно медицинских строек.

«Например, если у нас не будет технологий по здравоохранению из США, у нас есть много других вариантов, без ущерба качеству», - заявил Загрутдинов.

При этом столичные власти намерены начать и новые крупные стройки. Прежде всего это касается дорог, в числе которых будут путепровод в сторону аэропорта «Шереметьево» в рамках проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) и продолжение Московского скоростного диаметра.

«В 2022 - 2024 годах планируем построить дорожный участок до трассы М-12 «Москва - Нижний Новгород - Казань», - сообщил Загрутдинов. - Этот маршрут свяжет Московский скоростной диаметр с автомобильной дорогой федерального значения М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань».

Его общая длина - 14,1 километра, в том числе сюда входят 3 путепровода, 1 мост и 3 пешеходных перехода.

Ещё один участок начнут прокладывать от Большой Филевской улицы до набережной Москвы-реки для создания дополнительного съезда с северного дублера Кутузовского проспекта.

ПЛАНЫ

В 2022 году в столице:

- построят 74,9 километра дорог, 20 искусственных сооружений и 12 пешеходных переходов;

- завершат основные строительно-монтажные работы на 7 новых станциях БКЛ («Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар») и реконструкцию еще двух («Каширская» и «Варшавская»), которые войдут в состав Большой кольцевой линии;

- по программе реновации возведут порядка 80 жилых домов жилой площадью 1,2 миллиона квадратных метров, это более 20 тысяч квартир;

- построят 25 учреждений здравоохранения общей площадью 465,2 тысячи квадратных метров. Сюда входят 16 поликлиник на 8560 посещений в смену, 7 больничных корпусов на 1338 коек, 1 подстанция скорой медицинской помощи, Многофункциональный медицинский центр. Кроме того, завершат вторую очередь благоустройства в Международном медицинском кластере в Сколково.