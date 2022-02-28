Спасают лепной декор и живопись: как реставрируют булочную Филиппова в Москве

Здание стоит в строительных лесах с 2007 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Восстановление легендарной булочной Филиппова с гостиницей «Люкс» на Тверской улице продолжается. Мастера уже год реставрируют декоративные элементы. В мастерскую перевезли более 150 ящиков со скульптурами, медальонами, авторскими барельефами, живописью. Специалисты Мосгорнаследия показали, как сохраняют историю.

Метлахская плитка и мрамор

Булочная Филиппова перестала существовать давно, но москвичи до сих пор так называют дом №10 на Тверской улице. Экскурсоводы рассказывают о всевозможной выпечки с брусникой, клюквой, о знаменитой кофейни. И о внутреннем декоре, который удалось сохранить.

- Булочная Филиппова на Тверской играет важную роль в облике улицы. Перед началом масштабных работ специалисты скрупулезно изучили состояние всех декоративных элементов. Большинство было перевезено в мастерские. Было сохранено более 80% элементов декора: картуши, скульптуры, медальоны, авторские барельефы, розетки, живопись, мрамор, металлические и деревянные изделия. Декор и скульптуры были частично утрачены, разрушены, а сохранившиеся глубоко поражены грибками, — рассказал Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия Москвы.

Он отметил, что статусом объекта культурного наследия здание не обладает. Тем не менее по настоянию Мосгорнаследия, все важные архитектурно-художественные элементы декора будут сохранены.

Инвестор планирует закончить работы в 2025 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Были зафиксированы все элементы интерьеров, проведены исследования и 3D-сканирования, только после этого они были бережно демонтированы и перевезены в мастерскую – рассказал Алексей Емельянов.

За год мастера успели привести в порядок около 150 элементов, склеено и докомпоновано 30 исторических картушей. Реставраторы осуществляют действительно ювелирное дело. Продолжается работа с кариатидами и с метлахской плиткой. Завершить все реставрационные работы и вернуть в здание элементы декора планируют в 2023 году.

За последние года здание пришло в негодность Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гостиница будет, а булочная?

Новый инвестор появился в 2020 году и решил восстановить легендарное здание. Известно, что точно будет восстановлена одна из исторических функций здания – гостиница, а вот будет ли создана булочная Филиппова – пока под вопросом.

Изначально, конечно, это была булочная. Построена в 1837 году. А в 1911 году пристроили гостиницу «Люкс» на 550 мест.

- Есть легенда, что благодаря Ивану Филиппову в Москве стали печь булочки с изюмом. Свежую сдобу с Тверской доставляли даже к столу губернатора. Однажды в булочке попался таракан, но пекарь выкрутился и сказал, что это изюм. После этого в сдобное тесто горстями сыпали изюм, - рассказывает частный гид Юлия Мирова.

В булочную Филиппова за пирогами с воронежскими яблоками и вятской клюквой, за жареными пирожками с мясом, грибами, творогом. Именно здесь пекли московские калачи и сайки (которые сейчас практически забыли в столице). Ходили бедные и богачи, там даже назначали свидания. Уже к 1905 году она стала главной кондитерской Москвы. Булочную Филиппова имела для Москвы такую же ценность, как ГУМ и магазин-гастроном «Елисеевский» (в настоящее время временно закрыт).

За год мастера успели привести в порядок около 150 элементов. Фото: Мосгорнаследие

- Это легендарное здание, где было первоклассное питание. Сюда приходили люди разных сословий. С 1953 года это был ресторан «Центральный». Интерьер был парадным, мы видим стиль эклектики и классицизма, мы видим модную для 1904 году альфрейную роспись. Ту работу, которую мы сейчас делаем – создаем чертежи, переписываем все элементы декора, позволят сохранить историю и не допустить евроремонта, - рассказывает Лариса Лазарева, реставратор.

- А почему элементы декора пришлось перевозить в мастерскую?

- Здание давно требует реставрации. Перекрытия в здании уже пришли в негодность и поэтому мы решили демонтировать элементы декора, привести их в порядок в мастерской и вернуть на место после ремонта.

Найти рецепты и пекарей будет сложнее

Советская власть не сохранила рецепты легендарной булочной Филиппова, но открыла на этом же месте «Булочную №1». Гостиницу переименовали в «Люкс» и сюда стали приезжать иностранцы, поэты. Еще одно переименование было в 1954 году – стала «Центральной». Булочная держалась из всех сил до 2000-х, приторговывая продуктами, часть помещения взяла в аренду пиццерия. А с 2007 года здание закрыли, объявили реставрацию, но она так и не могла начаться вплоть до 2020 года.

Фото: Мосгорнаследие

В планах инвестора воссоздать гостиницу, добавить паркинг. А вот со знаменитой филипповской булочной будет сложнее – готовить вкусные калачи и пирожки, чтобы за ними выстраивались очередь, сейчас не умеют. Но время на поиски пекарей есть, инвестор немного сместил сроки ввода здания в эксплуатацию – с конца 2024 года на весну 2025 года.

- В моей школе уделяли большое внимание истории районов Москвы, и я помню, как нам рассказывали известную байку про таракана и изюм в булках Филиппова. Но самой булочной уже не было, какое-то кафе открыли. А забывать хлебную историю в Москве нельзя, конечно. Помню, когда стал появляться нарезной батон, то старики говорили, что не то. А как все скучают по бубликам. Таких как в детстве уже нет. Поэтому если возродят булочную Филиппова, да еще и в 900 метрах от Красной площади, она в любом случае будет пользоваться популярностью, - говорит Ирина Розова, ресторанный пиарщик.