Бегемот, Веня и Борис: как живут знаменитые московские коты

«Цветочный» кот Борис любит обедать в компании красивых девушек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эрмитажных котов всех знают, а в Москве что нет легендарных котов? Восстанавливаем несправедливость и 1 марта, в Международный день кошек, рассказываем о столичных пушистых знаменитостях. Живут они не только в музеях.

Борька-то не настоящий

Цветочный кот Борис - местная звезда ботанического сада МГУ «Аптекарский огород». Шерстка у него черная, а лапки и воротник белые, как у офисных сотрудников.

Посетители делают с котом фото, подкармливают курочкой прямо из своих тарелок - Борис запомнил дорогу на фудкорт и приходит сюда строго на завтрак, обед и ужин. Все остальное время он гуляет по саду, пытается общаться с дикими котами.

Борис не сопротивляется, когда его кормят или гладят. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Коты, проживающие на территории сада, являются потомками царских котов времен Петра I, который основал сад в 1706 году. Эту информацию мы получили от источников, которые пожелали остаться неизвестными. Царское происхождение — одна из основных причин, по которой Бориса называют не иначе, как Его Цветочное Величество, - рассказали в «Аптекарском огороде».

Во время пандемии котам было сложно - пришлось узнать о самоизоляции. Обычно они заходят в кофейни, пирожковую и заведения с восточной кухней. В нерабочие недели, когда в Москве было закрыто практически все, включая кафе и парки, самоизоляция коснулась и главного Цветочного кота.

- В свободное от прогулок время он жил в административном корпусе, а за его сбалансированное питание был в ответе ландшафтный архитектор сада, - рассказали в «Аптекарском огороде».

Поймать Бориса для фотосессии было непросто. Фотограф «КП» Михаил Фролов дважды приезжал, чтобы снять кота. Перепутать с другим мурлыкой его невозможно - на ошейнике есть синий кулон с выбитым именем Борис. Застали мы его во время обеда с двумя барышнями. Кот деликатно подсел на третье кресло и стал тянуться лапками к салату.

- Вот подкармливают его все, он и быстро растет. Совсем недавно еще котенком был, - рассказывает Алексей, сотрудник фудкорта.

- Как котенком? Это же легендарный Борис... Цветочное Величество...

- Тот кот пропал. Сбежал. Не знаем, куда делся. А новый Борис приехал из Мытищ. Обычный дворовой кот. Любит в кафе курочку есть, а летом возле фонтана лежать.

- Так Борька-то выходит не настоящий? Не царское величество уже?

- Получается так. Но он классный, контактный. Уже привык, что все его фотографируют, берут на руки. Настоящая звезда. И все же царапаться тоже умеет.

Новый Бегемот

Завсегдатаи «Булгаковского Дома» знают, что в музее-театре можно застать кота по кличке Бегемот. Это огромный черный кот. Он всегда на месте.

- Вот он, красавец. Любит сидит на подоконнике и наблюдать.

- Когда все уходят из музея, Бегемот остается один?

- Да. Он же является полноправным сотрудником музея. У него есть должность «музейный смотритель», есть жалование. Так что все серьезно.

Бегемот появился в «Булгаковском Доме» впервые в 2005 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Никакой мистики, но Бегемот появился в «Булгаковском Доме» впервые в 2005 году. Молодая пара принесла его в музей, так как черный кот раздражал их ребенка – у малыша оказалась аллергия на шерсть. Зато в музее Бегемот никого не раздражал, но и ручным котом никогда не был. У кота был специальный корм, личный стилист. Несмотря на все блага, Бегемот сбегал и возвращался.

Завсегдатаи «Булгаковского Дома» знают, что в музее-театре можно застать кота по кличке Бегемот. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Сейчас у нас живет приемник того Бегемота. Мы взяли черного мейн-куна. Он сейчас уже весит около 13 кг, - рассказывает Наталья, сотрудница музея.

- А чем вы его кормите?

- Сухим кормом. Наши посетители в кафе пытаются его подкормить, но мы не разрешаем.

Веня с Патриков

Кто хоть раз был в ресторане русской кухни «Мари Vanna» на Патриарших прудах, знают кота Вениамина. Заведению кота подарили 13 лет назад. Тогда Веня был котенком.

- Вместе с собакой Шуриком они гоняли по ресторану. Было весело не только сотрудникам, но и посетителям. Но потом мы решили, что нужно их разделить, - рассказывают в ресторане.

Кота Веню знают все жители Патриков. Фото: Алиса ТИТКО

Веня стал часто появляться в Инстаграме, его стали узнавать. В какой-то момент в заведение шли не из-за обеда, а чтобы поиграть с котом. Вене купили именной ошейник, деревянный домик для отдыха. Посетители приносят ему кошачьи игрушки, заказывают порцию рыбы. А летом 2021 года чуть не случилась беда – Веня вышел прогуляться на летнюю веранду и пропал. Переживали три дня, а потом местная жительница с Патриков все же вернула кота в ресторан.

- Сейчас Веня все чаще дома. Сидит либо в гардеробе, либо в прихожей вместе с охранником. В общем, как и мы все в зимний период, сидит дома и ест, - рассказывают в ресторане.

Летом Веня потерялся, но после публикации в СМИ быстро нашелся. Фото: Алиса ТИТКО

Пушкинские Мане и Моне

К музеям часто приходят кошки и Пушкинский музей не стал исключением. Несколько лет назад на пороге появилась кошка, которую прозвали Муськой. Ее стали подкармливать, играть с ней, но в музей не пускали – такие правила безопасности. Потом появился кот по кличке Бабник – назвали его в честь манула в Московском зоопарке, потому что визуально были очень похожи.

- Прошлым летом появились Моне и Мане – это два черненьких брата-близнеца. Мы им купили даже ошейники с именами и просили посетителей ради шутки отличить их. Это такая аналогия - люди, которые только начинают знакомиться с изобразительным искусством, часто путают художников Эдуарда Мане с Клодом Моне, - рассказали в Пушкинском музее.

Пушкинский Моне получил теплый домик от сотрудников. Фото: Алиса ТИТКО

Когда пришла идея поставить возле музея домик для кошек, то сразу же возникли проблемы – «режимный объект рядом с Кремлем», потребовались согласования на установку. Благо, что все разрешили. Теперь у кошек есть комфортабельные апартаменты с электричеством и отоплением.

Кошка Муська привыкла к вниманию москвичей и готова позировать для снимков. Фото: Алиса ТИТКО

Царица барсятника

В столичном зоопарке живут не только слоны и жирафы, но и вполне домашние животные - есть козы, овцы, шотландский бычок. А еще кошка Валяка.

- Кошечка живет в барсятнике уже около 17 лет. Это обычная беспородная кошка, ласковая. Сотрудников любит, животными интересуется, но очень спокойно реагирует, - рассказали в Московском зоопарке.

Царица барсятника в Московском зоопарке. Фото: пресс-служба Московского зоопарка.

Сначала Валяка просто жила в зоопарке, а потом ей доверили охрану территории от бродячих кошек. Именно поэтому ее «трудоустроили» в Московском зоопарке, теперь свой корм она получает заслужено. Пушистую сотрудницу регулярно прививают, она проходит ветеринарные осмотры.

- Как звучит ее должность?

- «Царица», - говорят в зоопарке.

Гаражный гулена

Рыжий кот появился в Парке Горького восемь лет назад, мурлыкал возле музея «Гараж». Пушистого мурлыку покормили один раз, второй. Стало жалко, приютили в музее. Но по экспозициям ему гулять не разрешают, а вот устраиваться поудобнее в кабинетах сотрудников, лежать среди книг и даже в креслах – можно.

Кот по кличке Гараж живет в одноименном музее. Фото: музей «Гараж»

- Так и назвали Гараж, - рассказывают в музее.

Иногда кот подрабатывает швейцаром и встречает посетителей музея. Завел себе страницу в инстаграме и просит фотографировать все его кошачьи радости: солнечные ванные, сонные лежания, шалости с книгами и дверными замками.

Но чаще Гараж, как и любой кот, гуляет сам по себе. Два года назад заставил паниковать не только сотрудников, но и всех своих подписчиков. Кот пропал. Дошло даже до съемок сюжетов на телевидении. Через три недели новости дошли и до девушки в Лобне, которая оформила кота на передержку.

- Далековато от Парка Горького ушел, нашли его возле Речного вокзала, - рассказала девушка, которая вернула кота.

После громкой истории Гараж больше не устраивал побеги, но стал просить больше колбасы у сотрудников музея.

Кунцевский Лютик

Жизнь черного кота, которого бывшие хозяева выгнали на улицу в Кунцево, круто изменилась шесть лет назад. Животное попало в Московский музей кошки.

- Черный кот получил кличку Лютик. Он сразу же вступил в должность музейного кота. Он внимателен к предметам искусства, посетителей встречает и провожает, охотно общается, разговаривает, позирует, иногда ему приносят что-то вкусное, - рассказали в музее.

Кунцевский Лютик живет в Музее кошек.

Но Лютик знает меру и ест только самое вкусное. А еще его главное правило: есть медленно, как в ресторане. Наверное, поэтому кот в отличной «спортивной» форме.

- Запретов у Лютика нет. Он может ходить по музею, залезать в самые труднодоступные места, может уснуть в любой локации, - рассказали в музее.