Михаил Дегтярев: «Мы представим мастер-план развития Хабаровска на ВЭФ-2022»

В рамках реновации в краевой столице появится межвузовский кампус.

Во время Восточного экономического форума-2021 Президент России Владимир Путин дал ключевые поручения по развитию социальной сферы в городах Дальнего Востока. Уже сейчас идет разработка мастер-планов реновации дальневосточных городов. Лучшие из них презентуют главе государства на Восточном экономическом форуме-2022.

От Хабаровского края в программу дальневосточной реновации вошли три города: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Советская Гавань.

- Подготовка мастер-планов развития городов – это важное поручение Президента страны. Совместно с корпорацией развития ВЭБ.РФ и КБ «Стрелка» мы уже приступили к разработке мастер-плана Хабаровска, как крупной городской агломерации. Поэтому предлагаем провести презентацию первого мастер-плана в рамках предстоящего Восточного экономического форума, - заявил Михаил Дегтярев.

Одним из важнейших направлений масштабной модернизации Хабаровска может стать строительство межвузовского кампуса. В городе готовятся к созданию единой современной университетской инфраструктуры, в том числе с использованием государственно-частного партнерства. К проекту уже подключились федеральные ведомства - министерство науки и высшего образования России и министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, а также учреждения высшей школы Хабаровского края.