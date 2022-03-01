Дмитрий «Гоблин» Пучков: «Россия, будучи прижатой к стенке, вынуждена предпринимать ответные меры»

Известный публицист, блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков, - о конфликте на Украине.

- Дмитрий, как относитесь к операции российских войск на Украине?

- Как к вынужденной мере. Россия, будучи прижатой к стенке, вынуждена предпринимать ответные меры.

- Конфликт на Донбассе то полыхает, то тлеет уже 8 лет. Как думаете, что стало последней каплей, заставившей руководство нашей страны перейти к активным действиям?

- Не могу угадать: мне разведсводки на стол не кладут. По всей видимости, США и руководимый ими блок НАТО затеял что-то такое, что дальше терпеть уже было нельзя. Если смотреть на общедоступную информацию, то совершенно очевидно, что начиная с осени они накачивали Украину оружием изо всех сил и разжигали вооруженный конфликт на Донбассе. Видимо, это и послужило причиной.

- Неделю назад президент Украины Владимир Зеленский принимал участие в международной конференции, где открыто заявил, что Украина снова хотела бы обзавестись ядерным оружием. Побряцал «грязной бомбой». В зале находились руководство стран-представителей НАТО, но его никто не одернул.

- Зеленский - фигура не самостоятельная. Это Петрушка, посаженный на руку США. А как рука в его «заднице» шевелится, то Зеленский говорит и делает. Обратите внимание – никто не выступил против! Самостоятельно атомную бомбу он сделать не может, а это значит, что в решении этого вопроса ему помогают наши так называемые «западные партнеры». У Зеленского никакой самостоятельности нет, он озвучивает то, что ему велено сказать. А это значит, что Соединенные Штаты готовы передать на Украину ядерное оружие. Чтобы безумная обезьяна воспользовалась ядерным оружием против России.

- Как дальше будет развиваться ситуация на Украине?

- С моей точки, зрения укротят все укронацистские войска. Без снабжения и руководства войска функционировать не могут. Руководство там давно разбито, снабжение прекращено: есть у тебя сейчас 10 снарядов и пушка, а потом только пушка и что ты с ней потом будешь делать? Ничего. Обратите внимание, что наши войска не долбят по казармам, где эта нацистская сволочь по ночам спит, наши уничтожают только объекты военной инфраструктуры. То есть не задаются целью уничтожить как можно больше личного состава Украинских вооруженных сил. Как только боеприпасы закончатся с ними будут договариваться: «давайте по домам».