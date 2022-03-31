Московские IT-компании получат льготные кредиты и гранты

Сергей Собянин Фото: Иван МАКЕЕВ

Москва продолжает бороться с санкционным давлением. За последние недели столичные власти объявили о поддержке общепита, фармпредприятий, ЖКХ, застройщиков, малого и среднего бизнеса. Сегодня, 31 марта, мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с руководителями крупнейших IT-компаний рассказал о помощи города в развитии информационных технологий.

«Мы в городе приняли решение не сокращать объемы государственного заказа IT-отрасли, - сказал Собянин. - В этом году разместим порядка 25 миллиардов рублей госзаказа только на программное обеспечение. Кроме того, в три раза увеличим объемы поддержки этой отрасли по тем программам, которые у нас есть, включая льготное кредитование, гранты и так далее».

Мэр подчеркнул, что при этом продолжатся начатые городские программы развития информационных технологий в области здравоохранения, образования, транспорта, госуслуг.

«Это даст в свою очередь дополнительный импульс для развития всех секторов IT, включая наличия больших данных и работу в области искусственного интеллекта, видеонаблюдения, в области медицинских сервисов, которые потом можно транслировать и распространять на другие регионы страны», - отметил Собянин.

По его словам, сегодняшняя непростая ситуация может стать толчком для позитивных перемен в цифровой отрасли.

«Санкции, конечно, большая проблема не только для отрасли, но и в целом для всех секторов экономики, с одной стороны, - сказал мэр. - С другой стороны, это новые возможности для наших IT-компаний и перестройки всей парадигмы развития цифровой экономики, и понимания долгосрочного развития этой отрасли в стране, выстраивания приоритетов в сторону отечественных программистов и производителей IT-продукции».

Собянин предложил в ближайшее время разработать среднесрочные программы развития отрасли.

На встрече министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев рассказал, что действующие льготы для IT-отрасли планируется расширить. Теперь они коснутся и компаний, производящих программные комплексы. Среди предложений о поддержке цифрового бизнеса - снижение в два раза арендной платы за установку оборудования на объектах государственной и муниципальной собственности, а также уменьшение в два раза на три года налога на имущество и земельного налога для телекоммуникационных компаний.

В свою очередь представители IT-компаний предложили властям выделять субсидии жителям Москвы для обучения «цифровым» профессиям.

ЧЕМ ПОМОГУТ

Для поддержки цифровых компаний столичные власти:

- добавили 5 миллиардов рублей на программы льготного кредитования бизнеса, включив в них компании IT-сферы;

- увеличили более чем в три раза субсидирование затрат на покупку оборудования.

На федеральном и городском уровнях действуют такие меры поддержки:

- снижение до 0% ставки по налогу на прибыль для аккредитованных IT-компаний;

- гранты от 3 до 300 миллионов рублей;

- мораторий на отдельные виды госконтроля и надзора над деятельностью IT-компаний;

- городские субсидии для малого и среднего бизнеса на покупку оборудования - для участников Московского инновационного кластера, продвигающих проекты в сфере науки, промышленности и информационных технологий;

- льготные кредиты для малого и среднего бизнеса по федеральным и городским программам, в том числе по ставке до 15% на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели;

- гранты на проведение тестирований технологической продукции на объектах городской инфраструктуры. Сумма грантов - до 2 миллионов рублей на каждое тестирование.

ЦИФРЫ

Сегодня в Москве зарегистрировано 47 тысяч российских ИКТ-компаний. Их совокупный оборот по итогам 2021 года составил 3 триллиона рублей - 56% отрасли.

В столичных компаниях работает порядка 600 тысяч высококвалифицированных ИКТ-специалистов.