Вице-мэр Ефимов: Москва договорилась с российскими банками о предельной ставке для промышленников

Фото: Кирилл Зыков/АГН Москва

Кредиты для промышленных предприятий столицы станут более доступными. Такое соглашение правительство Москвы заключило с десятью банками (полный перечень). Производителям, оформляющим в них кредитную помощь на пополнение оборотных средств и инвестпрограммы, достаточно оплатить не более 15% годовых. Остаток ставки компенсирует Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о выделении фонду дополнительно 10 миллиардов рублей, которые потратят на помощь производственным предприятиям. Уже 28 марта этого года стартовал приём заявок от столичных промышленников, желающих получить компенсацию процентов по кредитным договорам.

«Мы заключили соглашения с 10 российскими банками, которые установили предельную ставку по кредитам для столичных промышленников, - рассказал заммэра. - С учётом компенсации от фонда предприятие, обратившееся за помощью, будет платить не более 15 процентов годовых. В фонд уже поступило 20 заявок от промышленных компаний. Цель этих кредитов – пополнение оборотных средств».

Как уточнил Ефимов, заявители представляют самые разные отрасли. Например, производители продуктов питания, лекарств, электронной аппаратуры, двигателей. Но всех объединяет одно - каждый из них активно занимается импортозамещением.

Как объяснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, полученную компенсацию предприятие может потратить на уплату процентов по кредитам, цель которых решить «горящие» важные вопросы, к примеру, выдача сотрудникам зарплаты, пополнение оборотных средств.

«Однако общий объем субсидируемых кредитных обязательств не должен превышать 500 миллионов рублей, - уточнил Овчинский. - Также можно компенсировать часть затрат при реализации инвестиционных проектов, покупке оборудования или результатов интеллектуальной деятельности, в этом случае сумма кредитов не может быть выше одного миллиарда рублей».

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы - на сайте economy.mos.ru.

КОМУ ПОЛОЖЕНА ПОМОЩЬ

На компенсацию вправе рассчитывать любое столичное предприятие обрабатывающей промышленности. При этом компания:

- должна быть зарегистрирована в Москве;

- работать не менее двух лет;

- отвечать требованиям по численности сотрудников: не менее 50 человек – для высокотехнологичных производств и не менее 100 – для всех остальных.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Заявления промышленников принимают в Московском Фонде поддержки промышленности и предпринимательства - г. Москва, ул. Неглинная, д. 15, стр. 1, комн. 6-15.

Подробная информация - на сайте фонда или по телефону 8(495)777-26-96.