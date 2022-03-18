Владимир Ефимов: Московские промышленники получают от города 20 мер поддержки

В 2021 году 57 компаний Москвы получили поддержку в виде субсидий на общую сумму почти 644 миллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Помощь от правительства Москвы уже не первый год предоставляется промышленным предприятиям столицы. Для них действует не менее 20 мер поддержки, среди которых льготные займы и субсидии.

«На днях мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах по поддержке бизнеса в условиях санкций, - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - При этом мы системно поддерживаем промышленные предприятия города в течение последних 10 лет. Сегодня компании могут воспользоваться 20 мерами поддержки».

По его словам, им полагаются, например, льготные займы с процентной ставкой ниже банковской. Этим занимается Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

«Сумма займа может достигать 300 миллионов рублей, - уточнил Ефимов. - В 2021 году этой мерой поддержки воспользовались производители медицинских приборов, нетканых материалов и режущего инструмента, а также предприятие пищевой промышленности на общую сумму 1,1 миллиарда рублей».

Помимо этого, для покупки оборудования и расширения производства компании вправе рассчитывать на специально разработанный льготный заем «Промышленность». Ещё бизнесу помогают с внедрением IT-решений или с компенсацией на отсрочку платежей.

В этом году по решению мэра Москвы Сергея Собянина Фонд поддержки промышленности и предпринимательства получит из бюджета города дополнительно 10 миллиардов рублей. Их направят для поддержки производственных предприятий столицы. В частности, для субсидирования части процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств. Ещё производители столицы смогут получить несколько видов субсидий. Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, городские компании могут также подать заявку на присвоение статусов промышленного комплекса, технопарка, якорного резидента и инвестиционного приоритетного проекта. Это позволяет инвестору в дальнейшем сэкономить на налогах, и, как следствие, снизить себестоимость производимых товаров. Помимо этого, московская особая экономическая зона фиксирует до конца 2022 года ставки аренды для резидентов и арендаторов на всех своих пяти площадках.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы - на сайте economy.mos.ru.

ЦИФРА

В 2021 году 57 компаний Москвы получили поддержку в виде субсидий на общую сумму почти 644 миллиона рублей. Среди них - производители лифтов, контрольно-измерительного оборудования, изделий из бумаги и картона, продуктов питания.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Столичные промышленники могут:

1. Направить заявку на получение льгот и субсидий, а также узнать подробности - на Инвестиционном портале Москвы.

2. Воспользоваться «Банком технологий» для подбора решений по модернизации компании.

3. Повысить квалификацию сотрудников - в «Московской технической школе», которая работает на базе образовательных и научных организаций города.

4. Разобраться во всех мерах поддержки и задать вопросы - на «горячей линии» для поддержки промышленных предприятий +7 (495) 445-41-30.