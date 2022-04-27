Сергей Собянин: Москва выстояла перед санкциями

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 27 апреля, мэр Сергей Собянин в прямом эфире телеканала «ТВ Центр» ответил на важные вопросы москвичей. Желающие присылали их заранее с помощью специальной формы на портале mos.ru.

Вот что сказал мэр…

«СИТУАЦИЯ СЛОЖНАЯ, НО СТАБИЛЬНАЯ»

- Ситуация, конечно, непростая. Те, кто планировал и реализует санкции против нашей страны, против Москвы, надеялись, что мы просто этого не выдержим. Курс валют обвалится, и предприятия остановятся, и полки магазинов будут пустые, и вообще наступит полный коллапс. Но все не так. Мы выстояли и нормально работаем. Наша стратегия уже испытана во многих кризисных ситуациях - бороться и побеждать.

Мы выбрали стратегию развития города, реализуем системные проекты и не отменяем их, несмотря на санкции и сложности. Мы идем своим путем. Это залог победы. Причем не сиюминутной, а долгосрочной, стратегической победы. Москва после этого будет еще сильнее, сделает шаг вперед. Новые возможности сейчас открываются перед бизнесом и городом.

Сейчас создается синергия федеральных и региональных мер поддержки. Падения производства, товарооборота и бюджетных доходов не произошло. Более того, мы получили сейчас доходов почти на четверть больше, чем в прошлом году. Ситуация сложная, но стабильная.

ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ НАЧАЛИ СНИЖАТЬСЯ

- Все, что было возможно самое плохое, уже произошло, - ажиотажный спрос, неверие в то, что на полках магазинов останутся товары. Люди поняли, что все не скупишь. Цены на многие товары уже начали падать, немного, но уже снижаются. У нас нет дефицита ни по одной группе товаров - ни по промышленным, ни по продовольственным, ни по лекарствам. В городе есть товарные запасы, которые позволяют чувствовать себя уверенно.

БОЛЬШОЕ КОЛЬЦО ДОСТРОЯТ В ЭТОМ ГОДУ

- Большая кольцевая линия метро на 2/3 уже готова. Станции запустили не так давно, но ими пользуется более полумиллиона человек в день. Это практически столько же, сколько на МЦК. А когда кольцо полностью замкнется, то ежедневно будет около миллиона пассажиров. В основном БКЛ достроим в этом году. Пуско-наладочные работы завершим в начале будущего года.

Кроме того, на МЦД станции Переделкино, Марьина Роща и Печатники будут готовы до конца этого года.

Сергей Собянин перед началом церемонии завершения проходки перегонного тоннеля между станциями «Пыхтино» и «Рассказовка» Солнцевской линии метрополитена. Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы.

ПАВИЛЬОНЫ «ЗДОРОВАЯ МОСКВА» ОТКРОЮТСЯ В МАЕ

- Любая эпидемия имеет свою цикличность. Как только волна уходит, надо возвращаться к нормальной жизни. Сегодня заболеваемость в городе находится на самом низком уровне. Омикрон провел высокую иммунизацию населения и отступил. У нас ситуация сейчас спокойная, надо жить, работать. Мы всегда готовы к любым вызовам.

Здравоохранение Москвы работает в плановом режиме. Пациенты после ковида могут проверить свое здоровье в поликлинике. Но, чтобы тратить меньше времени, можно прийти в павильоны «Здоровая Москва» в парках. Там сделают чек-ап, и, если необходимо, дадут направление на более сложные обследования. В мае уже развернем в парках все 44 павильона.

Открытие после комплексной реконструкции филиала №3 детской городской поликлиники №148 в районе Марьино. Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы.

УВОЛЕННЫЕ СМОГУТ НАЙТИ РАБОТУ

- Большинство предприятий, объявивших за последние время об уходе из России, закрываются. Среди бывших работников этих компаний в основном специалисты в торговле. У нас сегодня в этой сфере огромный дефицит людей. Мы понимаем, что они найдут себе работу без проблем. Но примерно 10 - 15 процентов уволенных сотрудников нам нужно будет переобучать, трудоустраивать. Все остальное делается в рамках корпоративных процедур. Мы все обсуждаем с закрывающимися предприятиями, перенаправляем сотрудников в другие городские компании. Сегодня у нас безработица на уровне 0,4 процента. Ни один город мира таким не может похвастать.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА ОТМЕНЯТЬ НЕ БУДУТ

- Много было предложений отказаться от мелких и некритических объектов. Мол, давайте не будем заниматься районами, парками, скверами. Считаю, это неправильно. Городской заказ - это всегда поддержка экономики. А благоустройство - это еще и поддержка малого и среднего бизнеса, который в основном работает в этой сфере. Обновление города должно проводиться постоянно. Город должен улучшаться, с каждым годом становиться комфортнее, уютнее и краше. Если мы это сделаем, значит, мы победили - санкции, депрессивное настроение, плохие мысли. Это, на мой взгляд, даже политическая задача.

Программу «Мой район» не останавливаем. Пойму реки Яуза продолжаем благоустраивать и в ближайшие три-четыре года завершим этот проект. Надо обновлять город, чтобы не давило настроение. Если поддаться, говорить «Давайте подождем, зароемся в землю, посыпем себя пеплом», - не дай Бог! Надо наоборот активнее двигаться.

Накануне майских праздников желаю москвичам хорошего настроения и уверенности в завтрашнем дне. Мы проходили всякие кризисы, пройдем и этот. Москва победит. Для этого нужно работать и быть уверенным в своих силах.