В Москве книжки с личной печатью Гоголя продадут за 3 млн рублей

Известно, что писатель был недоволен этим изданием

Через четыре дня в столице продадут более трёхсот редких книг, фотографий, плакатов, открыток, в том числе уникальные авторские экземпляры с печатями и автографами. Так, во время онлайн-аукциона, разыграют лот номер 39, а именно - четыре тома сочинений Николая Гоголя с личной печатью писателя. Среди произведений несколько комедий, повести, знаменитые «Вечера на хуторе...» и сборник «Миргород».

Книги имеют полукожаные переплёты. Вышли они при жизни Николая Васильевича, когда тот был за границей. И являлись полным собранием его сочинений. Известно, что писатель был недоволен этим изданием («толщина не та», «бумага мерзкая», в тексты «вкрались ошибки», даже буквы в этих книгах оказались «подлыми» - видимо, не нравился шрифт). Но, как бы там ни было, сейчас четыре этих тома 1842 года являются безусловной реликвией и стоят три миллиона рублей.

Фото: Аукционный дом «Литфонд»

Во время торгов, как известно, эта цифра может увеличиться в несколько раз.

Среди других топовых лотов в аукционном доме «Литфонд» с молотка уйдут 12 томов Карамзина «История государства российского» (стартовая цена - 900 тыс руб), сборник прижизненных изданий Пушкина (1,8 млн руб), несколько книг Владимира Даля 1833 года (100 тыс руб), поэтический сборник Семёна Надсона с автографом поэта (150 тыс руб) и многое другое.

Ещё через два дня, 14 мая, начнется распродажа живописи и графики, в том числе, рисунков Николая Каразина, Нико Пиросмани, Ильи Соколова и других.