Напитки покрепче, кино покороче

Руководитель РОСИЗО Ольга Галактионова

В Москве на территории выставочного центра «РОСИЗО» (Петроверигский пер., 4, стр. 1) состоялась премьера показа короткометражных картин, которые принимали участие в фестиваля с говорящим названием «Короче». Ежегодно этот киноконкурс проходит в августе в Калининграде. А пока познакомиться с работами участников последнего фестиваля смогли москвичи. Под открытым небом зрителям были продемонстрированы шесть фильмов и один мультфильм, которые обычный зритель в суете мог и не заметить.

Перед началом официальной части, пока кинолюбители не спеша прогуливались от бокалов с шампанским до закусок, нам удалось взять комментарий у Ольги Галактионовой – генерального директора РОСИЗО:

«Надеемся, что погода позволит, лето будет долгим и сезон нашего кинотеатра продлится до октября. Открыли мы сезон альманахом короткометражного кино, фильмов-победителей дружественного нам фестиваля «Короче», которому в этом году 10 лет. И дальше собираемся показывать нестандартный контент. Документальное, развлекательное, анимационное, фестивальное - все то, что редко можно увидеть на большом экране.»

«Мне кажется, что короткие формы всё активнее завоёвывают всех зрителей, - сказал со сцены Антон Калинкин, генеральный продюсер проекта. - Новый молодой прекрасный зритель хочет эмоций, радости, но в том формате, в котором уже привык жить – более коротком. Мне кажется, что эта площадка точно будет модной и замечательной»

И завершил выступление своей речью отборщик фестиваля, рассказав про долю работы отборщиков в данном мероприятии:

«Программу «Я люблю короче» можно считать подарком фестиваля и себе, и зрителям. - отметил Вадим Рутковский, занимающийся отбором фильмов. - Вы увидите 7 фильмов, всего в конкурсе их было 36. За каждый фильм я ручаюсь головой, но уверен, что никаких претензий не возникнет.»

Как только организаторы покинули сцену, солнце потихоньку начало садиться за горизонт, прекрасно понимая, что настало время уступить место темноте, столь уместной в кинозале. Заработал проектор и на экране появились первые кадры открывающей показ короткометражки.

О ЧЕМ КОРОТКОМЕТРАЖКИ?

«Авако» – реж. Ксения Пчелинцева (2021)

Ностальгически драматичный фильм про подростков, приветствующих друг друга кличем «Авако». Любители культа «Верните мне мой 2007» смогут в очередной раз улыбнуться при появлении характерных черт того времени: ирокез, игра в сокс, тектоник, значки анархии, Rammstein и The Rolling Stones на джинсовке. Одновременно светлый и лёгкий фильм вызывает сопереживание за судьбы главных героев. Тринадцатилетняя Аня уже давно чувствует нечто большое к панкующему Арсению, который старается держать её на расстоянии. Но один день может изменить всё.

«БоксБалет» – реж. Антон Дьяков (2019)

Мультфильм был отмечен не только российскими критиками, но и стал номинантом на премию «Оскар» в 2022 году. Создателям мультфильма не понадобилось слов и длинных диалогов между персонажами, чтобы раскрыть совсем непростую тему противоречивости оболочки и внутреннего мира человека. Есть лишь звуки, движения тела, поступки. Всё то, что может рассказать о личности больше, чем его длинный монолог о самом себе. Так чувственная и утонченная балерина увидела в боксере не только его поверхностную грубость и твердолобость.

«Бродяга Бро» – реж. Петр Тимофеев (2021)

Работа Петра Тимофеева получила диплом «Герой нашего времени». Так на смену лермонтовскому Печорину, по мнению жюри, пришёл молодой репер в наушниках и спортивных штанах с тремя полосками. Потенциальный деятель музыкальный индустрии нашёл в бездомных людях вдохновение для творчества. Незамысловатый сюжет в сочетании с серостью столицы осенью погружает зрителей в задумчивость и наталкивает на рефлексию.

«Белый гетеросексуальный мужчина» – реж. Глеб Росса (2021)

Никто не знает наверняка, какое оно – будущее. Режиссёр Глеб Росса предложил один из вариантов развития событий в 2030 году. Но в нём нет летающих машин и подстраивающихся под тело человека курток. Зато есть общество, которое полностью перестроилось под толерантность. И если режиссёр желает снять фильм, то на его пути непременно возникает команда продюсеров со своими требованиями: главными героями картины про парней из Челябинской области должны быть африканцы и узбеки, а в киногруппе должно быть как можно больше людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. И как в таком случае обойти такие коррективы? Спросите у белого гетеросексуального мужчины, он знает, что с этим сделать.

«Как разжечь потухший огонь» – реж. Сергей Филатов (2021)

Расставание всегда даётся людям тяжело. Но многие готовы пойти на всё ради того, чтобы вернуть былое. А когда плюшевые мишки, букеты цветов и романтичные слова не помогают, пора включать находчивость. Съёмка идёт от лица некого друга главного героя, к которому он ни разу не обращается по имени, а лишь направляет в его сторону не моргающий и потерянный взгляд. В фильме всего четыре героя, которых сыграли Аглая Тарасова, Кирилл Фролов, Антон Филипенки и Инар Нармания. Фильм был отмечен призом в номинации «Лучший фильм» на фестивале «Короче».

«Перекрёсток» – реж. Анна Носатова (2021)

Если в вашей жизни в очередной раз наступила черная полоса, то короткометражка «Перекрёсток» с Кириллом Кяро напомнит о том, что за неудачами всегда следуют моменты счастья. Нужно лишь дождаться того самого поворота событий, который сначала может показаться очередной проблемой. Актриса Анна Носатова, принимавшая участие в историческом сериале «Екатерина» и сериале «Братаны-2», уже не в первый раз выступает в качестве режиссёра в фильмах. Однако именно этот короткий метр был её дипломной работой по окончанию режиссёрского факультета МШК (Московской Школы Кино). И зрители по достоинству оценили её криминальную-комедию.

«Fлюгер» – реж. Антон Филипенко (2021)

Антон Филипенко и его фильм «Fлюгер» на закрытие фестиваля «Короче» в 2021 году получили награду за лучшую режиссёрскую работу. В фильме Антон сыграл одну из главных ролей – типизированного русского туриста. Поэтому режиссёр наградил своего героя внешними отличительными чертами: футболка с надписью «Finland», которая, вероятнее всего, была куплена в первом попавшемся на глаза ларьке с сувенирами. А также общими характеристиками: незнание английского языка, из-за чего приходилось общаться с местными жителями через переводчик в телефоне, и пристрастие к большим количествам крепкого алкоголя, после которого обязательно в ход идёт русская попса.