«Я не маленький, я большой!»: как помочь ребенку стать самостоятельным

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Уже в дошкольном возрасте многие дети хотят выглядеть старше и самостоятельно выполнять простые действия. Фраза «я сам» сопровождает приёмы пищи, прогулки и игры, упрямство ребенка растет и порой создает опасные для здоровья ситуации. Дать маленькому человеку свободу действий, оградив от вредного влияния, — задача родителя, которую можно частично перенести на современные технологии. Как избежать конфликтов и гиперопеки, разбираемся в материале.

Причина такого поведения ребенка кроется в процессе сепарации (термин из психологии) — всестороннем отделении детей от родителей. Он запускается в раннем детстве и постепенно подводит малыша к взрослой жизни. Когда ребенок начинает активно стремиться к самостоятельности, важно не отвергнуть его, а поддержать, но сохранить пространство вокруг безопасным. Как это сделать? Этим вопросом задались в Триколоре — компании, где свыше 40 % клиентов составляют семьи с детьми. Оператор разработал пространство детских сервисов «Триколор Детям», объединив фирменные гаджеты и сервисы. С их помощью можно интегрировать технологии цифровой безопасности детей в повседневную жизнь.

Личное пространство и время

Практически в любом возрасте человек нуждается в отдельном пространстве. Каким бы экстравертным не был ребенок, в какие-то моменты он захочет оставаться один: в комнате, квартире, на улице. Не удивляйтесь, если ваш младшеклассник в одночасье начнет радоваться тому, что вы отлучились в магазин на полчаса, а его оставили дома. Это совсем не значит, что связь между вами прервалась. Просто есть вещи, которые ему важно выполнить без помощи и наблюдения со стороны.

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Однако оставлять ребенка надолго страшно: «мало ли что случится». Надежным помощником станет видео няня от Триколора. Когда ребенок еще совсем маленький, ее можно закрепить на кроватке или манеже, а по мере взросления переместить повыше, чтобы охватить сразу всю комнату. Картинка с видеокамеры будет транслироваться в мобильном приложении в режиме реального времени. Выключенный свет и сумерки за окном не помеха — ночной режим позволит видеть всё на расстоянии до десяти метров. У видео няни от Триколора есть встроенная двусторонняя связь — в случае необходимости вы сможете общаться по ней с ребенком. При этом важно не переусердствовать с контролем: стоит предупредить ребенка о камере и пообещать не следить за ним без перерыва. Договоритесь передавать друг другу «привет» раз в час или придумайте дистанционную игру.

Свобода выбора

Самостоятельность — это еще и возможность принимать решения. Постепенное повышение градуса их серьезности приводит к тому, что, повзрослев, ребенок не пугается важных жизненных выборов: профессии, друзей и других. Но начинать нужно с малого: какой фрукт съесть на полдник, какую игрушку взять на прогулку, какой мультик посмотреть перед сном.

С последним лучше всего поможет Триколор: у оператора есть подписка на услугу «Детский», куда входит 16 телеканалов, доступных для просмотра через спутник и интернет, а также сотни фильмов и мультсериалов в онлайн-сервисе «Триколор Кино и ТВ», которые отфильтрованы по возрастному рейтингу и отобраны при участии психологов и педагогов. Кроме того, в онлайн-сервисе также есть программы для детей с нарушением зрения. Ребенку есть из чего выбирать!

Предусмотрен и отдельный детский интерфейс на ТВ-приёмнике, в котором ребенок может самостоятельно искать себе развлечения. Безопасное пространство можно защитить паролем, так что дети не переключатся на неподходящий по возрасту контент. При входе их сопровождают милые герои: кролик Нора, лев Яша, кот Мурик, барашка Бекка, лисичка Люся, динозаврик Зубба и уточка Утя.

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Атрибуты взрослого

Самостоятельность выходит на новый уровень, когда у ребенка появляются свои вещи. Но речь не об игрушках — дети хотят пользоваться тем же, чем пользуются взрослые! Первая помада, первые туфельки на каблуке, наручные часы, солнечные очки, смартфон… С техникой у них вообще особенные отношения: дети не боятся скачивать на родительские устройства игры, видео или картинки.

Детский пульт от Триколора может стать первым собственным гаджетом. Он совместим с приёмниками оператора и детским интерфейсом. Кнопок не так много, как на обычном пульте, зато ничего лишнего. Небольшой размер, чтобы гаджет помещался в ручке, большие кнопки и веселый дизайн. Теперь во время семейного просмотра ребенок сам может управлять тем, что происходит на экране!

Вместе с семейным контентом онлайн-сервиса, детским интерфейсом, детским пультом и видеоняней в пространство детских сервисов входят бонусы для семей в программе лояльности Триколора. «Триколор Детям» помогает детям взрослеть в безопасных и комфортных условиях, а родителям — экономить силы и деньги. По случаю запуска проекта в Москве 1 июня состоялся праздник с участием настоящего Деда Мороза из Великого Устюга — летний Новый год! Развлекательная программа с главным волшебником страны собрала более 800 активных участников. Маленькие гости поделились с Дедушкой Морозом своими мечтами, приняли участие в развивающих мастер-классах и зажигательных танцах, а также познакомились с персонажами «Триколор Детям».