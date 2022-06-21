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21 июня 2022 13:00

Единственный выживший «Макдоналдс» в Москве продолжает работать без имени

Меню наполовину пустое, но точка пока не думает сдаваться
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Раньше франшизную точку от обычной простой посетитель бы не отличил. «Мак» строго следил, чтобы все стандарты соблюдали

Раньше франшизную точку от обычной простой посетитель бы не отличил. «Мак» строго следил, чтобы все стандарты соблюдали

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Единственный «Макдоналдс» в Москве не останавливал работу ни на день, после серии решений американской компании приостановиться, а затем уйти. Ресторану даже пришлось заказать рекламу на уличном баннере с торжественным восклицанием «Мы открыты!». Речь о точке на Ленинградском вокзале. Она и сейчас продолжает работу не под новым брендом «Вкусно — и точка», а как ресторан без имени. Но все всё понимают.

Это кафе принадлежало не «Маку», а открыто по франшизе. То есть бизнес купил право работать под вывеской и с таким же меню. Когда в День России запускали обновленный ресторан «Вкусно — и точка», новый владелец Александр Говор сказал, что будут рады видеть в своей семье старых франшизников.

За накидкой прячется желтая буква-логотипа компании. Вывеску закрыли, но из меню бренд не исчез

За накидкой прячется желтая буква-логотипа компании. Вывеску закрыли, но из меню бренд не исчез

Фото: Андрей АБРАМОВ

Похоже, те пока не планируют вливаться в коллектив. По слухам, будут работать по-старинке до 2023 года из-за условий контракта, на которых приобретали франшизу. Но интересно не это, а то, каким стал «Макдоналдс».

Раньше франшизную точку от обычной простой посетитель бы не отличил. «Мак» строго следил, чтобы все стандарты соблюдали. Своей дисциплиной и «одинаковостью» — силен бренд. Теперь ресторан на Ленинградском вокзале выглядит ренегатом.

Цены в меню новые. А также появились новые названия

Цены в меню новые. А также появились новые названия

Фото: Андрей АБРАМОВ

Часть вывесок завесили одеялами. Но на электронных табло все еще красуются желтые арки «M». Народу в будний день предостаточно. Очереди, как было весной, не выстраиваются, но покупатель толпится. И это притом, что на вокзале есть и другой фастфуд типа KFC и наших компаний.

Самое удивительное, отчего гости на несколько секунд зависают у экранов с меню — его состав. Например, есть «БОЛЬШОЙ БУРГЕР». Да, вот так. Стоит 199 рублей. Или «чикен» — 179 рублей. Маленькая буква в названии — не наша опечатка. Так и написали.

В меню нет картофеля фри, мороженного «Макфлури», сладких пирожков. Из десертов: только детское яблочное пюре. Газировку на розлив не заказать. Только Coca-cola, Fanta, Sprite в бутылках 0,5 за 149 рублей.

Цены тоже выросли. Причем ощутимо. Простой гамбургер — самая дешевая позиция в меню — до фастфудных пертурбаций стоил 49 рублей. Теперь — 79 рублей. Остальные бургеры тоже подорожали рублей на 50.

Слева — чикенбургер в брендированной упаковке «Мака», который раньше использовали для простых гамбургеров. Справа — местная новинка «БОЛЬШОЙ БУРГЕР», который напоминает уставший «Биг Мак»

Слева — чикенбургер в брендированной упаковке «Мака», который раньше использовали для простых гамбургеров. Справа — местная новинка «БОЛЬШОЙ БУРГЕР», который напоминает уставший «Биг Мак»

Фото: Андрей АБРАМОВ

Самое интересное — это новая рецептура. Взял на пробу тот самый «БОЛЬШОЙ БУРГЕР». Он был замотан в твердую бумагу без логотипов. Внешне напоминал «Биг Мак», на который у «Макдоналдс Корпорэйшн» (компания из Чикаго) есть авторские права на название и коммерческая тайна рецептуры соуса.

Бургер с Ленинградского вокзала вместо секретного соуса был залит кетчунезом. О, этот знакомый каждому холостому мужчине России вкус! В памяти пронеслись студенческие общежития, буйная молодость, первая любовь…

Дернул за рукав парня-сотрудника, который протирал столы. Спрашиваю:

— Кетчунез?

— … Соус «1000 островов», — ответил работник.

Полез гуглить, а под этим экзотичным названием и скрывается смесь майонеза и кетчупа.

Что интересно, из меню они не убрали «Биг Тейсти» — самый дорогой и калорийный бургер фастфудной сети. Хотя на него у американцев тоже есть права. Во «Вкусно — и точка» уже придумали ему замену.

Напомним, «Макдоналдс» приостановил работу своих ресторанов в марте. А через два месяца объявил, что уходит из России и продает свои рестораны франчайзи из Новокузнецка Александру Говору. По условиям сделки, американская компания может в течение 15 лет выкупить свой бизнес обратно, однако, новый владелец считает, что этого не произойдет.

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