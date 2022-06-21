Единственный выживший «Макдоналдс» в Москве продолжает работать без имени

Раньше франшизную точку от обычной простой посетитель бы не отличил. «Мак» строго следил, чтобы все стандарты соблюдали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Единственный «Макдоналдс» в Москве не останавливал работу ни на день, после серии решений американской компании приостановиться, а затем уйти. Ресторану даже пришлось заказать рекламу на уличном баннере с торжественным восклицанием «Мы открыты!». Речь о точке на Ленинградском вокзале. Она и сейчас продолжает работу не под новым брендом «Вкусно — и точка», а как ресторан без имени. Но все всё понимают.

Это кафе принадлежало не «Маку», а открыто по франшизе. То есть бизнес купил право работать под вывеской и с таким же меню. Когда в День России запускали обновленный ресторан «Вкусно — и точка», новый владелец Александр Говор сказал, что будут рады видеть в своей семье старых франшизников.

За накидкой прячется желтая буква-логотипа компании. Вывеску закрыли, но из меню бренд не исчез Фото: Андрей АБРАМОВ

Похоже, те пока не планируют вливаться в коллектив. По слухам, будут работать по-старинке до 2023 года из-за условий контракта, на которых приобретали франшизу. Но интересно не это, а то, каким стал «Макдоналдс».

Раньше франшизную точку от обычной простой посетитель бы не отличил. «Мак» строго следил, чтобы все стандарты соблюдали. Своей дисциплиной и «одинаковостью» — силен бренд. Теперь ресторан на Ленинградском вокзале выглядит ренегатом.

Цены в меню новые. А также появились новые названия Фото: Андрей АБРАМОВ

Часть вывесок завесили одеялами. Но на электронных табло все еще красуются желтые арки «M». Народу в будний день предостаточно. Очереди, как было весной, не выстраиваются, но покупатель толпится. И это притом, что на вокзале есть и другой фастфуд типа KFC и наших компаний.

Самое удивительное, отчего гости на несколько секунд зависают у экранов с меню — его состав. Например, есть «БОЛЬШОЙ БУРГЕР». Да, вот так. Стоит 199 рублей. Или «чикен» — 179 рублей. Маленькая буква в названии — не наша опечатка. Так и написали.

В меню нет картофеля фри, мороженного «Макфлури», сладких пирожков. Из десертов: только детское яблочное пюре. Газировку на розлив не заказать. Только Coca-cola, Fanta, Sprite в бутылках 0,5 за 149 рублей.

Цены тоже выросли. Причем ощутимо. Простой гамбургер — самая дешевая позиция в меню — до фастфудных пертурбаций стоил 49 рублей. Теперь — 79 рублей. Остальные бургеры тоже подорожали рублей на 50.

Слева — чикенбургер в брендированной упаковке «Мака», который раньше использовали для простых гамбургеров. Справа — местная новинка «БОЛЬШОЙ БУРГЕР», который напоминает уставший «Биг Мак» Фото: Андрей АБРАМОВ

Самое интересное — это новая рецептура. Взял на пробу тот самый «БОЛЬШОЙ БУРГЕР». Он был замотан в твердую бумагу без логотипов. Внешне напоминал «Биг Мак», на который у «Макдоналдс Корпорэйшн» (компания из Чикаго) есть авторские права на название и коммерческая тайна рецептуры соуса.

Бургер с Ленинградского вокзала вместо секретного соуса был залит кетчунезом. О, этот знакомый каждому холостому мужчине России вкус! В памяти пронеслись студенческие общежития, буйная молодость, первая любовь…

Дернул за рукав парня-сотрудника, который протирал столы. Спрашиваю:

— Кетчунез?

— … Соус «1000 островов», — ответил работник.

Полез гуглить, а под этим экзотичным названием и скрывается смесь майонеза и кетчупа.

Что интересно, из меню они не убрали «Биг Тейсти» — самый дорогой и калорийный бургер фастфудной сети. Хотя на него у американцев тоже есть права. Во «Вкусно — и точка» уже придумали ему замену.

Напомним, «Макдоналдс» приостановил работу своих ресторанов в марте. А через два месяца объявил, что уходит из России и продает свои рестораны франчайзи из Новокузнецка Александру Говору. По условиям сделки, американская компания может в течение 15 лет выкупить свой бизнес обратно, однако, новый владелец считает, что этого не произойдет.

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