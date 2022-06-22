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Общество22 июня 2022 3:57

В Москве появился велопатруль: зачем он нужен и как работает

Корреспондент «КП» прокатился с сотрудником необычного подразделения Центра организации дорожного движения
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Александр Демьяненко второй год в велопатруле ЦОДД.

Александр Демьяненко второй год в велопатруле ЦОДД.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Чтобы написать репортаж, взял шеринговый велосипед в «Велобайке». И на очередном подъеме в горку запыхтел. А мой напарник из велопатруля - точнее, это я ему в напарники навязался - только загадочно улыбался, поджидая меня на вершине.

А после выложил все карты:

- У меня велосипед гибридный, с электроприводом - помогает педали на подъеме крутить!

При этом Александр Демьяненко, судя по накачанному торсу, функцией не злоупотребляет.

- В день проезжаю 42 километра. Фитнес-часы показывают, что сжигаю 2500 килокалорий (это суточная норма для взрослого мужчины, только в обратном смысле, - столько надо есть каждый день. - Авт.). С такой работой особая диета нужна - пять приемов пищи в день. За прошлое лето 7 кг скинул.

ДЯДЯ СТЕПА СЛУЖИТ В ЦОДД

Четыре года назад московский ЦОДД - Центр организации дорожного движения - начал тестировать ноу-хау. Предложили двум сотрудникам на лето пересесть на велики. Сначала работали внутри Бульварного кольца, потом расширили географию до Садового, увеличили штат. Теперь охватывают территории и за его пределами.

Рабочий день по 12 часов. Работают два через два. Утром проверили велики, провели собрание и разъезжаются каждый на свой участок. Всего шестеро патрульных. Мы колесим в районе Дубровки да по набережным. Четкого маршрута нет. Кажется, катись, куда глаза глядят.

Стоит Александру объявиться вблизи парковки, как автохамы мигом разъезжаются.

Стоит Александру объявиться вблизи парковки, как автохамы мигом разъезжаются.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Но филонить не выйдет. С собой у каждого патрульного трекер - небольшая коробочка с передатчиком. По ней диспетчер видит, где находится сотрудник. Если что рядом случилось - сразу звонят и отправляют в гущу городских событий (а вот самим вызвать патрульного на место ЧП нельзя, но если видите рядом велосипедиста с эмблемой ЦОДД на футболке - смело обращайтесь за помощью).

При себе у каждого набор инструментов, вода, аптечка первой помощи и огнетушитель.

При себе у каждого набор инструментов, вода, аптечка первой помощи и огнетушитель.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Велопатрульный, как дядя Степа. У кого-то сломался велик? С собой у спеца есть ремонтный набор. Пожилой человек не может перейти дорогу - цоддовец тут как тут.

- Машину помогал ребятам сломавшуюся толкать. Иностранцам - дорогу найти. Бутылка воды с собой, если плохо стало кому-то. Зарядку для телефона часто просят. Есть пусковое устройство, чтобы машину завести. Авария случилась на загруженном участке - мне звонят из ситуационного центра. С собой европротокол, умею его заполнять и подсказывать водителям, что куда вписать, - рассказывает Александр Демьяненко.

А в это время.

А в это время.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«ТОЛЬКО ВИДЯТ МЕНЯ - СРАЗУ ПО ГАЗАМ»

В будний день, когда я катаюсь с велопатрульным, как назло никакого экшена. Поэтому Александр сосредотачивается на другой своей обязанности. Видит разбитую остановку, покосившийся знак, граффити на столбах - фотографирует и через специальное приложение отсылает городским службам.

Патрульные работают по графику два через два.

Патрульные работают по графику два через два.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Проезжаем мимо фонарных столбов, их наждачкой шлифуют работяги в оранжевых жилетах.

- Это я вчера тут был и заявку оставил, - отмечает Александр.

Сотрудники ЦОДД, которые работают на машинах, занимаются тем же. Но из окна авто обзор хуже, чем с велика.

Появлению велопатрульного на оживленной улице в центре Москвы не все рады. Чаще всего стычки с таксистами. Те нередко пренебрегают правилами парковки.

За рабочий день патрульный проезжает 40-45 км по Москве.

За рабочий день патрульный проезжает 40-45 км по Москве.

Фото: Андрей АБРАМОВ

- Только видят меня - сразу по газам. Как в центр на парковку приедешь, тут же начинают разъезжаться. Знают уже, как мы выглядим. Простые водители, к слову, с пониманием относятся.

- К штрафам относятся с пониманием?

- Да, а что такого? Если ты осознанно нарушил. Бывает, конечно, начинают препираться. Про совесть спрашивать: «Как тебе спится после этого?» Иногда отвечаю: «Нормально. А вам самому как проезд перекрывать для скорой и пожарной?» Я-то не штрафую (велопатрульный пересылает фото нарушения в МАДИ, и уже дорожная автоинспекция карает рублем. - Авт.). Так что даже с точки зрения такой логики ничего плохого не делаю.

О РАЗНОМ