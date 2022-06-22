В Москве появился велопатруль: зачем он нужен и как работает

Александр Демьяненко второй год в велопатруле ЦОДД. Фото: Андрей АБРАМОВ

Чтобы написать репортаж, взял шеринговый велосипед в «Велобайке». И на очередном подъеме в горку запыхтел. А мой напарник из велопатруля - точнее, это я ему в напарники навязался - только загадочно улыбался, поджидая меня на вершине.

А после выложил все карты:

- У меня велосипед гибридный, с электроприводом - помогает педали на подъеме крутить!

При этом Александр Демьяненко, судя по накачанному торсу, функцией не злоупотребляет.

- В день проезжаю 42 километра. Фитнес-часы показывают, что сжигаю 2500 килокалорий (это суточная норма для взрослого мужчины, только в обратном смысле, - столько надо есть каждый день. - Авт.). С такой работой особая диета нужна - пять приемов пищи в день. За прошлое лето 7 кг скинул.

ДЯДЯ СТЕПА СЛУЖИТ В ЦОДД

Четыре года назад московский ЦОДД - Центр организации дорожного движения - начал тестировать ноу-хау. Предложили двум сотрудникам на лето пересесть на велики. Сначала работали внутри Бульварного кольца, потом расширили географию до Садового, увеличили штат. Теперь охватывают территории и за его пределами.

Рабочий день по 12 часов. Работают два через два. Утром проверили велики, провели собрание и разъезжаются каждый на свой участок. Всего шестеро патрульных. Мы колесим в районе Дубровки да по набережным. Четкого маршрута нет. Кажется, катись, куда глаза глядят.

Стоит Александру объявиться вблизи парковки, как автохамы мигом разъезжаются. Фото: Андрей АБРАМОВ

Но филонить не выйдет. С собой у каждого патрульного трекер - небольшая коробочка с передатчиком. По ней диспетчер видит, где находится сотрудник. Если что рядом случилось - сразу звонят и отправляют в гущу городских событий (а вот самим вызвать патрульного на место ЧП нельзя, но если видите рядом велосипедиста с эмблемой ЦОДД на футболке - смело обращайтесь за помощью).

При себе у каждого набор инструментов, вода, аптечка первой помощи и огнетушитель. Фото: Андрей АБРАМОВ

Велопатрульный, как дядя Степа. У кого-то сломался велик? С собой у спеца есть ремонтный набор. Пожилой человек не может перейти дорогу - цоддовец тут как тут.

- Машину помогал ребятам сломавшуюся толкать. Иностранцам - дорогу найти. Бутылка воды с собой, если плохо стало кому-то. Зарядку для телефона часто просят. Есть пусковое устройство, чтобы машину завести. Авария случилась на загруженном участке - мне звонят из ситуационного центра. С собой европротокол, умею его заполнять и подсказывать водителям, что куда вписать, - рассказывает Александр Демьяненко.

А в это время. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«ТОЛЬКО ВИДЯТ МЕНЯ - СРАЗУ ПО ГАЗАМ»

В будний день, когда я катаюсь с велопатрульным, как назло никакого экшена. Поэтому Александр сосредотачивается на другой своей обязанности. Видит разбитую остановку, покосившийся знак, граффити на столбах - фотографирует и через специальное приложение отсылает городским службам.

Патрульные работают по графику два через два. Фото: Андрей АБРАМОВ

Проезжаем мимо фонарных столбов, их наждачкой шлифуют работяги в оранжевых жилетах.

- Это я вчера тут был и заявку оставил, - отмечает Александр.

Сотрудники ЦОДД, которые работают на машинах, занимаются тем же. Но из окна авто обзор хуже, чем с велика.

Появлению велопатрульного на оживленной улице в центре Москвы не все рады. Чаще всего стычки с таксистами. Те нередко пренебрегают правилами парковки.

За рабочий день патрульный проезжает 40-45 км по Москве. Фото: Андрей АБРАМОВ

- Только видят меня - сразу по газам. Как в центр на парковку приедешь, тут же начинают разъезжаться. Знают уже, как мы выглядим. Простые водители, к слову, с пониманием относятся.

- К штрафам относятся с пониманием?

- Да, а что такого? Если ты осознанно нарушил. Бывает, конечно, начинают препираться. Про совесть спрашивать: «Как тебе спится после этого?» Иногда отвечаю: «Нормально. А вам самому как проезд перекрывать для скорой и пожарной?» Я-то не штрафую (велопатрульный пересылает фото нарушения в МАДИ, и уже дорожная автоинспекция карает рублем. - Авт.). Так что даже с точки зрения такой логики ничего плохого не делаю.