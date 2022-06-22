На Воробьевых горах 9 июля пройдет бесплатный фестиваль «Ретрорейс»

Фото: Музей Транспорта Москвы

Первый масштабный городской фестиваль «Ретрорейс» пройдет 9 июля на Воробьевых горах. Организатором стал Музей Транспорта Москвы.

- Посетители фестиваля смогут окунуться в эстетику московских улиц 60-70-х годов и познакомиться с большой частью коллекции музея. Мероприятие приурочено ко Дню Московского транспорта, - рассказали kp.ru в Музее Транспорта Москвы.

Весь день на площадке под открытым небом будет открыта выставка Музея Транспорта Москвы и приглашенных клубов «Москвич», «Волга М-21», «Победа-клуб» и Lada History.

Фото: Музей Транспорта Москвы

Москвичи и жители города смогут увидеть 20 экспонатов, среди которых автобусы ЦАРМ «Рица» и ЗИС-155, грузые автомобили МАЗ-205 и ПМЗ-17, «Москвич» МЗМА-400-420.

- Главным экспонатом первого сезона фестиваля станет макет автобуса Daimler-Marienfelde 1905 года выпуска. Ранее его не презентовали публике. Покажем впервые после большой работы реставраторов и сотрудников научно-исследовательской службы музея, - рассказали kp.ru в Музее Транспорта Москвы.

- Чем он ценен?

- С этого автобуса началось движение по первой пригородной автобусной линии в Москве: от Камер-Коллежского вала в районе Марьиной рощи до Останкино.

Выставка ретротранспорта под открытым небом позволит прикоснуться к атмосфере расцвета промдизайна.

- В 60-е романтический подъем охватил не только все виды искусства: кино, поэзию, живопись, театр, но и промышленный дизайн, - напомнила директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Фото: Музей Транспорта Москвы

Гостей фестиваля «Ретрорейс» ждут экскурсии и активности. Дети смогут прокатиться на педальных машинках. А самое интересное на «Ретрорейсе» - пятичасовое ралли по живописным районам Москвы. Вечером всех гостей ждет концертная программа.

Как попасть на фестиваль и сколько стоит?

Вход на мероприятие бесплатный, по регистрации на сайте Музея Транспорта Москвы (https://mtmuseum.com/retro-cruise).

Добраться до площадки можно от станции метро «Университет», где ретротрансфер бесплатно заберет всех желающих и доставит до места проведения мероприятия и обратно.

- Это будет самый узнаваемый автобус советского времени ЛиАЗ-677М и участнике «XII фестиваля молодежи МОСКВА 85» ЛАЗ-699Р Турист-2, - уточнили в Музея Транспорта Москвы.

Фото: Музей Транспорта Москвы

Расписание и программа «Ретрорейс» 9 июля (с 10.00 до 21.00):

10.00 - 11.00 регистрация участников ралли

11.00 - 12.30 старт ралли

16.00 - 17.30 финиш ралли

17.30 - 18.30 концертная программа

18.30 - 19.00 награждение участников ралли

19.00 - 19.40 концертная программа

20.00 - 21.00 выступление хедлайнера

Экскурсии по выставке с ретро транспортом будут проводить каждый час.

Расписание детских мастер-классов:

Детская автомастерская: 12.00-12.45, 13.00-13.45, 14.00-14.45.

Студия автомоделирования: 15.00-15.45, 16.00-16.45, 17.00 -17.45.