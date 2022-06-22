В Москве открылся пункт «исторической вакцинации» от информационных вирусов и фейков

Сотрудники музея приглашают на выставку «Донбасские хроники. Герои и судьбы» жителей и гостей столицы, а также иностранных дипломатов

В километре от посольства Великобритании и Украины, в 600 метрах от квартала Донецкой Народной Республики, где стоит посольство США, 400-метрах от здания посольства Литвы, в 300 метрах от генконсульства Греции и Литвы, и всего лишь в 70 метрах от резиденции посла Турции открылась выставка посвященная истории сражения за Донбасс - «Донбасские хроники. Герои и судьбы».

Отдельным военно-морским атташе даже забронировали стоянку для велосипедов.

Сотрудники Музея военной формы, что в доме 46/17, стр.1 по улице Большая Никитская решили показать, как шло становление братских республик России ДНР и ЛНР.

По словам директора Музея военной истории Елены Синициной, выставка «Донбасские хроники. Герои и судьбы» призвана «дать возможность каждому увидеть, прочувствовать атмосферу, посмотреть в глаза героям и узнать всю правду в стенах культурной институции, далекой от политики и политических интриг».

«Мы называем это исторической вакцинацией, которая помогает защититься от зловредного воздействия информационных вирусов» - подчеркнула она.

«Нашим отцам и дедам не могло прийти в голову, что через 80 лет нам придется говорить о боевых действиях как о реалиях сегодняшнего дня», - прокомментировал заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко начало работы выставочной экспозиции. Также он добавил, что «обладая острым чувством справедливости и чувством собственного достоинства, граждане Донецкой и Луганской народных республик, защищая свою земли, свой дом, своих родных как никто другой понимают, что сила – в правде. И сегодняшняя выставка помогает это понять».

В экспозицию вошли фотографии сражений, трофеи с поля боя, награды и картины, отображающие образы и эмоции свидетелей этих событий.

Многие истории освобождения Донбасса, труды и будни героев этой земли, а также российских воинов запечатлены в графических листах и живописных полотнах военно-полевого художника Татьяны Пономаренко-Левераш.

«Большинство произведений она создавала на передовой, под обстрелами, среди военных разрушений и людей, терпящих лишения войны и ожидающих скорейшего освобождения. На живописных полотнах и в графических работах художника запечатлены не только граждане Донецкой республики, но и безвестные рядовые, офицеры, военкоры, политические лидеры — настоящие герои, творящие историю на наших глазах, - отметила «КП» руководитель пресс-службы Музея военной истории Российского военно-исторического общества Светлана Климова.

Многие другие экспонаты выставки также создавались прямо под обстрелами, когда вокруг стоял мрак и разруха, люди рисковали собой, чтобы потомки могли знать историю доблести военных и мирных жителей, которые остались на своей родине.

«Одним из главных экспонатов стала «Донецкая роза», созданная из частичек гильз и снарядов с мест боевых действий ДНР и ЛНР. Донецк носит название «города миллиона роз», поэтому в мирное время роза была неофициальным символом Донецка. В наших реалиях это произведение несет в себе противоречивую идею: с одно стороны оно демонстрирует боль потерь и лишений, а с другой надежду на возрождение и новую жизнь», - отметила Климова.

Первыми с выставкой удалось ознакомиться около 90 приглашенных гостей, в их числе были общественные деятели, иностранные журналисты и художники из Донецка и Луганска. На открытии побывал и Геннадий Онищенко, депутат Государственной Думы России, председатель РОО «Землячество Донбассовцев», сделавший акцент в своей речи на том, что в настоящее время на Донбассе решается судьба славянских народов и многолетней истории страны.

Выставка была организована при поддержке Международногой союза общественных организаций ветеранов «Боевое братство».

СПРАВКА "КП"

Музей военной формы был открыт 12 декабря 2019 года в старинной московской усадьбе Тургеневых-Боткиных. Постоянно действующая экспозиция музея посвящена истории развития обмундирования и снаряжения России с момента создания регулярной армии Петром I и до настоящего времени. Экспозиция размещена в 22 залах, в которых расположены музейные предметы обмундирования и снаряжения Российской Императорской армии, Советской армии и ВС РФ, архивные материалы, реконструкции военной формы, выполненные на основе подлинных образцов. Это уникальный проект Российского военно-исторического общества, основная цель которого – сохранение и популяризация лучших традиций российской военной службы.

ВРЕМЯ РАБОТЫ

Выставка открыта для посещения с 21 июня по 27 ноября 2022 года.

КАК ДОБРАТЬСЯ

От ст. метро Баррикадная 10 минут пешком до Большой Никитской, д. 46/17, стр. 1.

ЦЕНА БИЛЕТА

Полная стоимость - 400 рублей

Льготный - 150 рублей