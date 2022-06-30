Губернатор Московской области Андрей Воробьев: В этом году ждем в Подмосковье 16 млн туристов

Фото: Антон ЧЕРНОВ

Лето в разгаре. Нынешний сезон, как предрекают эксперты, в России вполне может побить все новейшие рекорды по внутреннему туризму. И одним из самых популярных у отдыхающих регионов страны по тратит станет Московская область. Губернатор Андрей Воробьёв в интервью радио Sputnik рассказал, что в Подмосковье в 2022 году ожидают до 16 млн туристов. К их приему все готово. И это не только большой список фестивалей и прочих интересностей в рамках проекта «Лето в Подмосковье», но и инфраструктура.

Например, к сезону в Московской области подготовили 212 пляжей и зон отдыха у воды (на 104 пляжа завезли новый песок!). На такие места сейчас большой запрос - например, только за минувшие выходные их посетили 155 тысяч человек.

- Наша задача - сделать так, чтобы отдых и детей в летних лагерях, и взрослых был комфортным, - рассказал Андрей Воробьёв. - Для этого мы информируем, рассказываем - куда ты можешь поехать, где провести время, чем заняться. В жару наибольшей популярностью пользуются места у водоемов. На всех пляжах, а их в Подмосковье порядка 200, дежурят спасатели, работаем с МЧС и волонтерами. Завозим туда песок из наших двух уникальных карьеров. Его качество - мы проводили анализ соответствующий - ничем не уступает мальдивскому. Устанавливаем урны, душ, площадки для пляжного волейбола. Водоемы мы тоже инспектируем, проводим анализ воды.

Для жителей городов в формате «прогулки шаговой доступности» популярны местные парки (их в области уже 183), которые за последние годы тоже привели в порядок, благоустроили.

- Прежде всего, нужна парковка, туалет, прокат, где ты можешь арендовать палки для скандинавской ходьбы, велосипед, самокат, причем и детский, и взрослый. Этим мы каждый год наполняем парки. Все это представляет интерес, как и спортивные соревнования - шахматы, настольный и большой теннис, волейбол, футбол. Видим рост посещений. Это радует, значит - качество удовлетворяет. Мы организовали обратную связь - посетитель может проинформировать, чего еще не хватает в парке.

Традиционно большой запрос у жителей и туристов - на активный отдых на территории Подмосковья.

У нас с Романом Аркадьевичем Абрамовичем большая программа - это 135-километровая велотрасса, которая пройдет от Яхромы, через Дмитров, Дубну, - рассказал губернатор. - Мы первую часть открыли. В этом году еще одну откроем.

Еще одна цифра: в Московской области на данный момент действуют 480 км велодорожек. И это число постоянно увеличивается.

- Мы активно рекламируем и внедряем портал welcome.mosreg.ru и мобильное приложение «Мое Подмосковье» для того, чтобы четко было понятно, где находится пляж, парк, музей, прокат велосипедов, когда проходит фестиваль или где арендовать гостиницу, остановиться в глэмпинге.

На портале «Спорт Подмосковья» (sport.mosreg.ru) можно не только найти информацию о спортивных мероприятиях в своем муниципалитете, но и записаться в секцию. В июле шахматный турнир проводит вице-чемпион мира Сергей Карякин. В августе пройдут детские турниры от звезды НХЛ Александра Овечкина (по хоккею) и вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева (соответственно, по футболу). Также этим летом турне по области совершают ветераны «Спартака», которые проводят товарищеские матчи с жителями городских округов прямо на дворовых коробках.

Отдельный разговор - о программе проекта «Лето в Подмосковье».

- С 1-го по 10-е июля в Клину пройдет традиционный Фестиваль Чайковского, - напомнил Андрей Воробьёв. - Спасибо Денису Мацуеву, Юрию Абрамовичу Башмету. Фестиваль собирает большое количество любителей классической музыки. 14-17 июля «Лето.Музыка.Музей» пройдёт в Истре в Новом Иерусалиме. 5-7 августа - традиционный большой фермерский фестиваль «Сыр.Пир.Мир». Мы стараемся каждый следующий сделать лучше, комфортнее. Туда приезжают порядка 50 регионов - фермеры, которые заранее готовятся и продают свою продукцию.

Все подробности - на сайте http://welcome.mosreg.ru.