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2 июля 2022 9:19

Московская пенсионерка судится за собственную квартиру с мертвым уголовником

По ее словам, «трешку» стоимостью 14 млн рублей он присвоил при помощи поддельной доверенности из Израиля
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Новым собственником квартиры стал Сергей Самолдин из Амурской области, которого ловили на разбое и краже

Новым собственником квартиры стал Сергей Самолдин из Амурской области, которого ловили на разбое и краже

В начале 2020 года московская пенсионерка Ольга Смирнова узнала, что ее квартира вдруг перестала быть ее собственностью. 15 лет безоблачной жизни на ул.Малая Филевская обернулись долгими разборками, судами и уголовным делом о мошенничестве.

АФЕРА С КВАРТИРОЙ

Новым собственником квартиры стал Сергей Самолдин из Амурской области, которого ловили на разбое и краже. За ним долгов по микрозаймам на 100 тысяч рублей, а тут квартиру в Москве купил. Как такое возможно?

Оказалось, документы оформлены были по липовой доверенности, якобы выданной от Смирновой Самолдину… в Израиле. Корреспондент kp.ru сумел разыскать адвоката Павла Розенберга, чья подпись предположительно стоит в бумагах, и тот подтвердил: скорее всего, они поддельные.

- Мы провели экспертизы, которые подтвердили, что подпись Ольги Смирновой в документах не настоящая, - рассказал корреспонденту kp.ru ее адвокат Максим Цзен. – На основании этого обратились в суд, чтобы аннулировать сделку купли-продажи ее квартиры.

Переписка с родственниками, которые подтверждают смерть уголовника

Переписка с родственниками, которые подтверждают смерть уголовника

ДЕНЕЖНАЯ СХЕМА

В суд пришлось обратиться и по иной причине. Через полгода после того, как Самолдин стал по бумагам счастливым владельцем «трешки» в Москве (по словам Смирновой, ни его, ни кого-либо из его представителей в своей квартире она никогда не видела), он заложил ее ИП Комаров Сергей Анатольевич по договору займа.

Судя по документам, шесть миллионов Самолдин взял, ни копейки не отдал, и к весне 2021 года оказался должен… 14 млн рублей. Естественно, по решению суда взыскание долга обратили на квартиру в столице и выставили ее торги.

- Мы предполагаем, что сделка изначально могла быть безденежной и мошеннической, - говорит Максим Цзен. – В Росфинмониторинге наши догадки отчасти подтвердили: обратили внимание на несостыковки во времени и месте подписания договора займа, квитанциях о перечислении денег, о неясном источнике доходов. Посредником между ИП Комаров С.А. и Самолдиным выступило ООО «Бюро Инвестиций», которое представило в суд поддельные фотографии квартиры Смирновой. Даже тот факт, что все документы от лица Самолдина подписаны электронно-цифровой подписью с его именем - уже довольно подозрительно.

Как бы то ни было, пока что квартира остается за Ольгой Смирновой. Поскольку в Дорогомиловском суде Москвы сейчас рассматривают вопрос об отмене сделки по продаже «трешки», Арбитражный суд в Перми приостановил ее продажу с торгов. Тем более, что параллельно московская полиция расследует уголовное дело о мошенничестве с этой квартирой. Правда, пока что в отношении неустановленных лиц.

Заключение экспертизы о том, что подпись в договоре купли-продажи — поддельная

Заключение экспертизы о том, что подпись в договоре купли-продажи — поддельная

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ

И тут случилось неожиданное: по словам родственников Сергея Самолдина, в конце мая он умер.

- Разрыв аневризмы восходящей аорты, сердце, в общем, - сообщили корреспонденту kp.ru его знакомые. – Тело забрали из Владимирской области, где он жил в последнее время, и перевезли для захоронения к родителям в Амурскую область.

Интересно, что московская полиция факт смерти Самолдина до сих пор не подтвердила.

Зато в столицу неожиданно приехали представители того самого ИП Комаров из Екатеринбурга. Они решили принять участие в процессе по оспариванию первоначальной продажи квартиры от Смирновой Самолдину. На каком основании? На том, что затрагиваются их непосредственные интересы. Ведь если без квартиры вся остальная схема с займом теряет смысл. Знали ли представители Комарова, кто такой Самолдин? Об этом мы спросили предпринимателя лично.

Заключение Росфинмониторинга о том, что сделка между Самолдиным и Комаровым могла быть заключена для создания искусственной задолженности

Заключение Росфинмониторинга о том, что сделка между Самолдиным и Комаровым могла быть заключена для создания искусственной задолженности

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ВЕРСИЯ

- С Сергеем Самолдиным лично мы никогда не встречались, но один раз созванивались по телефону, и подозрений у меня не возникло, - признался корреспонденту kp.ru Сергей Комаров. - Деньги ему нужны были на строительный бизнес, квартиру в Москве он сдавал. Платежеспособность проверяли не только мы, но и ООО «Бюро Инвестиций». Не думаю, что этой компании выгодно было участвовать в какой-то афере, за сделку они получили приличный процент.

По словам предпринимателя, после того, как Самолдин не вернул займ и перестал отвечать на звонки, с ИП Комаров связались какие-то люди, которые предлагали выкупить его долг (на тот момент он составлял около 10 млн рублей) за 8,5 млн. Но бизнесмен отказался, после чего услышал: «Ну вы еще с этой квартирой намучаетесь».

- О смерти Самолдина слышу от вас впервые, считаю, что эту информацию нужно проверить, люди не умирают так вовремя. Но действительно вся эта ситуация странная, со своей стороны в Екатеринбурге я уже подал заявление в полицию с просьбой провести проверку на предмет мошенничества при получении займа от моей фирмы, - заверил Комаров. – А еще мне кажутся странными действия московской пенсионерки, которая узнала, что квартира ей больше не принадлежит, но в полицию обратилась не сразу.

Комаров утверждает, что у него на руках есть расписка, которую Смирнова писала Самолдину, где указано, что она сполна получила деньги за квартиру. Но эту бумагу корреспонденту kp.ru Комаров показать отказался.

В общем, дело принимает все более запутанный поворот. У Комарова параллельно идет похожий судебный процесс в Краснодарском крае: земля, которая была у него в залоге, возможно не принадлежала тому человеку, что взял под нее деньги. Но это уже совсем другая история.

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