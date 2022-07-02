Московская пенсионерка судится за собственную квартиру с мертвым уголовником

Новым собственником квартиры стал Сергей Самолдин из Амурской области, которого ловили на разбое и краже

В начале 2020 года московская пенсионерка Ольга Смирнова узнала, что ее квартира вдруг перестала быть ее собственностью. 15 лет безоблачной жизни на ул.Малая Филевская обернулись долгими разборками, судами и уголовным делом о мошенничестве.

АФЕРА С КВАРТИРОЙ

Новым собственником квартиры стал Сергей Самолдин из Амурской области, которого ловили на разбое и краже. За ним долгов по микрозаймам на 100 тысяч рублей, а тут квартиру в Москве купил. Как такое возможно?

Оказалось, документы оформлены были по липовой доверенности, якобы выданной от Смирновой Самолдину… в Израиле. Корреспондент kp.ru сумел разыскать адвоката Павла Розенберга, чья подпись предположительно стоит в бумагах, и тот подтвердил: скорее всего, они поддельные.

- Мы провели экспертизы, которые подтвердили, что подпись Ольги Смирновой в документах не настоящая, - рассказал корреспонденту kp.ru ее адвокат Максим Цзен. – На основании этого обратились в суд, чтобы аннулировать сделку купли-продажи ее квартиры.

Переписка с родственниками, которые подтверждают смерть уголовника

ДЕНЕЖНАЯ СХЕМА

В суд пришлось обратиться и по иной причине. Через полгода после того, как Самолдин стал по бумагам счастливым владельцем «трешки» в Москве (по словам Смирновой, ни его, ни кого-либо из его представителей в своей квартире она никогда не видела), он заложил ее ИП Комаров Сергей Анатольевич по договору займа.

Судя по документам, шесть миллионов Самолдин взял, ни копейки не отдал, и к весне 2021 года оказался должен… 14 млн рублей. Естественно, по решению суда взыскание долга обратили на квартиру в столице и выставили ее торги.

- Мы предполагаем, что сделка изначально могла быть безденежной и мошеннической, - говорит Максим Цзен. – В Росфинмониторинге наши догадки отчасти подтвердили: обратили внимание на несостыковки во времени и месте подписания договора займа, квитанциях о перечислении денег, о неясном источнике доходов. Посредником между ИП Комаров С.А. и Самолдиным выступило ООО «Бюро Инвестиций», которое представило в суд поддельные фотографии квартиры Смирновой. Даже тот факт, что все документы от лица Самолдина подписаны электронно-цифровой подписью с его именем - уже довольно подозрительно.

Как бы то ни было, пока что квартира остается за Ольгой Смирновой. Поскольку в Дорогомиловском суде Москвы сейчас рассматривают вопрос об отмене сделки по продаже «трешки», Арбитражный суд в Перми приостановил ее продажу с торгов. Тем более, что параллельно московская полиция расследует уголовное дело о мошенничестве с этой квартирой. Правда, пока что в отношении неустановленных лиц.

Заключение экспертизы о том, что подпись в договоре купли-продажи — поддельная

НЕОЖИДАННЫЙ ПОВОРОТ

И тут случилось неожиданное: по словам родственников Сергея Самолдина, в конце мая он умер.

- Разрыв аневризмы восходящей аорты, сердце, в общем, - сообщили корреспонденту kp.ru его знакомые. – Тело забрали из Владимирской области, где он жил в последнее время, и перевезли для захоронения к родителям в Амурскую область.

Интересно, что московская полиция факт смерти Самолдина до сих пор не подтвердила.

Зато в столицу неожиданно приехали представители того самого ИП Комаров из Екатеринбурга. Они решили принять участие в процессе по оспариванию первоначальной продажи квартиры от Смирновой Самолдину. На каком основании? На том, что затрагиваются их непосредственные интересы. Ведь если без квартиры вся остальная схема с займом теряет смысл. Знали ли представители Комарова, кто такой Самолдин? Об этом мы спросили предпринимателя лично.

Заключение Росфинмониторинга о том, что сделка между Самолдиным и Комаровым могла быть заключена для создания искусственной задолженности

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ВЕРСИЯ

- С Сергеем Самолдиным лично мы никогда не встречались, но один раз созванивались по телефону, и подозрений у меня не возникло, - признался корреспонденту kp.ru Сергей Комаров. - Деньги ему нужны были на строительный бизнес, квартиру в Москве он сдавал. Платежеспособность проверяли не только мы, но и ООО «Бюро Инвестиций». Не думаю, что этой компании выгодно было участвовать в какой-то афере, за сделку они получили приличный процент.

По словам предпринимателя, после того, как Самолдин не вернул займ и перестал отвечать на звонки, с ИП Комаров связались какие-то люди, которые предлагали выкупить его долг (на тот момент он составлял около 10 млн рублей) за 8,5 млн. Но бизнесмен отказался, после чего услышал: «Ну вы еще с этой квартирой намучаетесь».

- О смерти Самолдина слышу от вас впервые, считаю, что эту информацию нужно проверить, люди не умирают так вовремя. Но действительно вся эта ситуация странная, со своей стороны в Екатеринбурге я уже подал заявление в полицию с просьбой провести проверку на предмет мошенничества при получении займа от моей фирмы, - заверил Комаров. – А еще мне кажутся странными действия московской пенсионерки, которая узнала, что квартира ей больше не принадлежит, но в полицию обратилась не сразу.

Комаров утверждает, что у него на руках есть расписка, которую Смирнова писала Самолдину, где указано, что она сполна получила деньги за квартиру. Но эту бумагу корреспонденту kp.ru Комаров показать отказался.

В общем, дело принимает все более запутанный поворот. У Комарова параллельно идет похожий судебный процесс в Краснодарском крае: земля, которая была у него в залоге, возможно не принадлежала тому человеку, что взял под нее деньги. Но это уже совсем другая история.

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