Пожар в частной московской наркологии могла устроить пациентка с тяжелым диагнозом

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем

В ночь со 2 на 3 июля в проезде Черского на севере Москвы — район Алтуфьево — был перекрыт машинами экстренных службы. Полыхало двухэтажное здание — внутри частная наркологическая клиника. Пациентов она принимала в стационар — круглосуточное наблюдение и уход. Тут проходили лечение от алкоголизма, наркотической зависимостей, токсикомании и игромании.

Из клиники эвакуировали девять человек — персонал и пациенты. Вылезали через окно, потому как пламя отрезало пути к отступлению. Троих мужчин забрали в больницу. Из огня достали уже мертвую пациентку.

— В 00:43 пожар ликвидирован. Горело оборудование и отделка внутренних помещений на площади 50 квадратных метров, — уточнили в ГУ МЧС России по Москве.

Как стало известно kp.ru — эпицентром пожара стала палата погибшей пациентки. Ей было 48 лет. Женщина проходила реабилитацию.

— Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении. Погибшая могла закурить в палате, обронить пепел на постель или заснуть с сигаретой. Сами понимаете, какие там пациенты на лечение попадают — все с тяжелыми диагнозами, — сообщил «КП» источник в экстренных службах.

Возбуждены два уголовных дела: за причинение смерти по неосторожности и нарушение требований пожарной безопасности, которое привело к смерть человека.