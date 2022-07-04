Флаг международной Менделеевской олимпиады школьников по химии передан Казахстану

В торжественной церемонии приняли участие вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев и председатель совета директоров "ЕвроХима" Игорь Нечаев

4 июля в Екатеринбурге началась международная промышленная выставка ИННОПРОМ-2022, где прошла торжественная церемония передачи флага Менделеевской олимпиады школьников по химии представителям республики Казахстан.

«Мы рады приветствовать организаторов и участников международной школьной олимпиады по химии в нашей стране и приложим все усилия для того, чтобы Олимпиада прошла в атмосфере честного творческого состязания, - сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев.

Менделеевская олимпиада, организаторами которой выступают химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Фонд Андрея Мельниченко и компания «ЕвроХим», является правопреемницей Всесоюзной олимпиады школьников по химии и сохраняет её историческую нумерацию – в 2023 году в Казахстане состоится уже 57-е состязание школьников. География участия в Олимпиаде широка: на турнир приезжают команды школьников из более чем 30 стран Европы, Азии и Африки.

Компания предоставляет поступившим в ведущие вузы России победителям и призерам Менделеевских олимпиад возможность проходить практики и стажировки на своих предприятиях.

«Мы горды тем, что с 2014 года олимпиада проводится при поддержке минерально-химической компании «ЕвроХим». Наша компания «ЕвроХим» помогает повышать уровень международных школьных состязаний по химии, потому что будущее – за этими талантливыми ребятами», - отметил на церемонии председатель совета директоров «ЕвроХима» Игорь Нечаев. - Мы постоянно формируем на наших предприятиях новые высокотехнологичные рабочие места, и участие в подобных масштабных проектах даёт победителям и лауреатам Менделеевской олимпиады возможности для дальнейшей самореализации».

«Международная Менделеевская олимпиада – это реальный пример международного сотрудничества в сфере образования и науки, которое не подвластно веяниям времени и преодолевает все границы. Мы уверены, что одаренные ребята, которым мы даем возможность проявить себя сегодня, - это выдающиеся ученые и блестящие предприниматели будущего, способные к решению самых сложных задач, – сообщил сопредседатель оргкомитета Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии, исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник.

Отметим, что поддержка Менделеевской олимпиады – составная часть социальной программы «ЕвроХима» в сфере образования, направленной на формирование новой, современной системы профессиональной подготовки в регионах присутствия компании. Так, совместный образовательный проект «ЕвроХима» и Кингисеппского колледжа технологии и сервиса в городе Кингисепп Ленинградской области выиграл право включения в федеральный проект «Профессионалитет» в 2022 году и получил федеральный грант, в городе Невинномысск Ставропольского края «ЕвроХим» построил Центр детского научного и инженерно-технического творчества и детский технопарк «Кванториум», в городе Новомосковск Тульской области компания создала Центр детского научного и инженерно-технического творчества и завершает создание Центра для одаренных детей «Созвездие» стоимостью более 1 млрд руб. В июне в рамках Петербургского международного экономического форума между «ЕвроХимом» и правительством Пермского края подписано Соглашение о создании образовательно-производственного кластера на базе политехнического техникума в городе Березники.