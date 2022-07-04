«Умные» сервисы помогают создавать важные медицинские объекты Москвы

Для москвичей с каждым годом повышается качество медицинской помощи Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Для москвичей с каждым годом повышается качество медицинской помощи. При этом улучшаются не только действующие лечебные учреждения, но и строятся новые высокотехнологичные медцентры. Их создание просто невозможно без «умных» сервисов.

«Сегодня в Москве одновременно возводится 30 объектов здравоохранения, - рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Проектирование всех медицинских объектов ведется с применением технологий информационного моделирования (BIM). BIM-модель применяется в процессе строительства, а далее используется как цифровой двойник в эксплуатации объекта».

Проще говоря, для любого сооружения можно сделать точную копию самого здания, инженерных сетей и коммуникаций. То есть тот самый двойник, который позволяет отслеживать состояние строения.

«Благодаря этому можно продлевать жизненный цикл объекта на десятки лет, - отметил Загрутдинов. - Например, увеличивать производительность инженерного состава на 20%, срок службы инженерного оборудования – более чем на 15%, а также снижать затраты на внеплановое обслуживание до 50%».

«ЦИФРА» ДЛЯ ВРАЧЕЙ И ПАЦИЕНТОВ

Строительство крупных медицинских комплексов в Москве переводится в «цифру». Причем продвинутые технологии используются на всех этапах жизненного цикла зданий – от проектирования и строительства до эксплуатации. Среди таких проектов - лечебно-диагностический комплекс МКНЦ имени А. С. Логинова, новый инфекционный комплекс в ИКБ № 1, скоропомощной стационарный комплекс ГКБ №15 имени О. М. Филатова. А строящиеся корпуса медкластера Сколково с первых дней его создания превратились в пилотную площадку для «умных» решений.

Благодаря этому в столице появляются больницы, полностью заточенные под нужды человека. Это не просто стены и медтехника, а комфортные исцеляющие пространства. Здесь все придумано как для пациентов и их близких, так и для медиков, в том числе персонала, эксплуатирующего здание.

«При строительстве в скоропомощном стационарном комплексе больницы №15 имени Филатова применяются сервисы по цифровизации закупок, - пояснил Рафик Загрутдинов. - Речь идёт о контроле на каждом этапе закупок и планировании бюджета, мониторинге лучших закупочных цен от маркетплейса».

По его словам, «цифра» при закупках позволяет ускорять процессы подачи заявок, согласований, оплат, приемку доставок. «За счет тендера закупок компании экономят до 5%, что позволяет существенно нарастить маржинальность объектов, - уточнил глава ведомства. - Процесс закупок ускоряется на 30-50% за счет работы в онлайн-режиме. Простой объекта снижается на 4%».

ДОКУМЕНТЫ И СОТРУДНИКИ ПОД КОНТРОЛЕМ

Строителям также помогают и другие электронные сервисы. К примеру, экономия времени при использовании облачного сервиса для исполнительной документации только на согласовании нужных бумажек составляет 50 процентов. Все происходит быстро: 5-10 минут уходит на устранение подрядчиком замечаний заказчика. Ещё нюанс - акты отправляются на проверку сразу в момент их переформатирования, день в день. При этом в три раза уменьшаются накладные расходы.

Теперь посмотрим, какую пользу на стройке приносит мобильный сервис найма персонала и расчетов. Прежде всего, снижается нагрузка на HR, отдел кадров и бухгалтеров при работе с временным персоналом. Как известно, «сезонные» работники часто нанимаются строительными компаниями. Среди них может оказаться немало иностранных граждан с трудовыми патентами. Цифровая платформа как раз упрощает работу в ними благодаря встроенному в неё специальному функционалу. Сервис позволяет экономить до 30% общих затрат на персонал и до 50% времени на делопроизводство.

«В МКНЦ имени А.С. Логинова и инфекционной больнице ИКБ № 1, кроме того, внедрено решение Exon.IoT, построенное на базе «интернета вещей», - рассказал Загрутдинов. - Это решение позволяет персоналу проходить через турникеты с помощью технологии считывания анатомии лица. Используется лицевая биометрия в системах контроля и управления доступом (СКУД), сопоставляется каждое лицо проходящего человека с информацией в базе данных. «Умная» система мгновенно считывает анатомию и индивидуальные черты лица в трехмерной модели и распознает человека».

КОМФОРТНО ЖИТЬ, РАБОТАТЬ И ОТДЫХАТЬ

Еще больше цифровых решений применяется на площадках медкластера – в многофункциональном медицинском центе и центре хронических заболеваний. Ко всем перечисленным сервисам добавляется Facekit - мобильное приложение по учету и передаче оборудования. Программа позволяет учитывать инструмент в привязке к конкретному рабочему месту. Пуш-уведомления сообщают о поломках, списании, окончании сроков аренды, гарантийных сроков и сроков службы. При этом «умная» система автоматически пишет отчет обо всех операциях с ТМЦ за весь срок эксплуатации – передача в ремонт, сдача в аренду, перемещение с объекта. Руководитель компании в онлайн режиме видит количество используемого инструмента, его состояние и местонахождение. Онлайн-сервис увеличивает срок жизни инструментов на 30-40% и исключает кражи.

«Важно комплексное внедрение цифровых сервисов при проектировании, строительстве и эксплуатации всех объектов, особенно социальных, - подчеркнул Загрутдинов. - Так мы получаем здания, которые будут функционировать долго, и в которых будет комфортно жить, работать, получать медицинскую помощь, учиться, заниматься спортом, и т.д. Перевод же процессов в цифру, в цифровых двойников имеет следующий этап развития – когда мы перейдем от цифровых двойников объектов к цифровым двойникам мегаполисов».