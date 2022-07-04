"В спецодежде, с курьерским рюкзаком": Бузова, Топольницкая и Хрусталев накормили одиноких пенсионеров

Фото проекта «Дари еду»

Ольга Бузова в качестве волонтера пешком обошла несколько адресов в Щукинском спальном районе Москвы, нанеся визит одиноким пенсионерам. «Она собственноручно доставила бабушкам «первое, второе и компот», - рассказала пиар-агент проекта «Дари еду» Лана Логинова. - Среди подопечных проекта, принявших Бузову в качестве волонтера, престарелые женщины в возрасте старше 80 лет. Ни одна из благополучательниц не признала в Бузовой звезду, приняв ее за миловидную студентку. Хотя Ольгу подобный поворот событий ничуть не смутил, ведущая с легкостью отказалась от славы на один день в пользу благодеяний.

Следом за Бузовой в акции приняла участие российская актриса театра и кино Юлия Топольницкая. Небывалую известность Юлия приобрела после съемок в клипе на песню «Экспонат» группы «Ленинград». Юлия нашла время в плотном рабочем графике и лично навестила бабушек и дедушек, принеся им в терморюкзачках вкусные благотворительные обеды. Обычно маршрут акции состоит из 4-5 адресов, но Юля доставила обеды сразу 8 подопечным.

- Доставка прошла позитивно, актриса прониклась историями бабушек и дедушек, искренне отнеслась к проблемам каждого, поделилась своим опытом, советами и каждому пенсионеру уделила должное внимание, - рассказали в пресс-службе. – У нас есть подопечные – это одинокие пожилые люди. Некоторые из них уже привыкли к визитам и ждут. Одна из бабушек даже завела себе хобби - делает снимки волонтеров на пленочный фотоаппарат. Все фото она потом распечатывает в фотоателье, наклеивает на большой лист бумаги, а рядом делает заметку — кто пришел и когда. У нее уже целая коллекция фото тех, кто ее навестил. Она одинока и внимание ей очень дорого. А для участников акции — это подтверждение того, как много для пожилых людей значит проявление заботы. Кстати, Юлия также стала «экспонатом» для коллекции Людмилы Матвеевны. Сказала, что получила положительные эмоции от акции и выразила желание участвовать снова.

Фото проекта «Дари еду»

Со слов пиарслужбы проекта «Дари еду», к их добрым делам присоединился в июне и шоумен, телеведущий Дмитрий Хрусталев – на днях он разнес бесплатные обеды по адресам стариков. Дмитрий отправился на доставку с основателями фонда Алисой Киселевой и Игорем Шатуновым. «Это была одна из самых позитивных акций «Друг проекта» за все время существования фонда! – доложила пиарагент. - Это первый опыт участия Димы в пешей доставке, но далеко не первая добрая акция, им реализованная. В ходе доставки Дима рассказал основателям проекта, что он всем сердцем за благотворительность, активно помогает нуждающимся в своем родном городе Петербург и понимает, как сильно медийные личности полезны для развития фондов. «Те, кому в жизни повезло больше, просто обязаны помогать тем, кто попал в беду! Поделиться хлебом, своим временем, вниманием и заботой с ближними - долг любого нормального человека! Помогайте друг другу при любой возможности, и мир станет лучше!», - призывает Хрусталев.

Фото проекта «Дари еду»

Шоумен навестил четырех одиноких бабушек и доставил им горячие обеды. Хотя адресов было не так много, доставка заняла больше 2 часов. А все потому, что Дима искренне хотел побеседовать с каждой подопечной, узнать об интересах бабушек, пошутить с ними и поднять им настроение. С одной женщиной, которая в прошлом была учительницей немецкого языка, актер вспоминал знакомые иностранные слова и помог бывшей сотруднице общеобразовательной школы вновь почувствовать себя практикующим профессионалом. С другой подопечной – блокадницей из Ленинграда - разговор зашел о Санкт-Петербурге, родном городе Дмитрия. Еще одна бабушка переживала, что плохо причесана и выглядит перед гостями «непрезентабельно». В ответ на это Дима снял свою кепку, продемонстрировал лысину и пошутил: «Вам-то что переживать? Вот где проблема!». Своим юмором он развесил подопечную, и она призналась, что получила заряд отличного настроения.

Кстати, появление любимца публики из телевизора на доставке не осталось незамеченным. Между адресатами Дмитрия останавливали на улице, фотографировали и просили дать автограф. Дмитрий не отказывал. Само собой, и пенсионерам он дарил не только бесплатные обеды, но и свои улыбки и тепло. «К слову, за 1,5 года существования благотворительной доставки в акции приняли участие 140 селебрити», - отметила пресс-агент проекта, намекнув, что они открыты для сотрудничества со звездами.