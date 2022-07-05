Губернатор Андрей Воробьёв сообщил, что Подмосковье вошло в ТОР-3 рейтинга эффективности реализации промышленной политики: «Мотивация становиться лучше»

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Московская область вошла в тройку регионов с самой высокой эффективностью работы органов исполнительной власти по развитию и поддержке промышленности. Этот рейтинг, подводящий итоги 2021 года, был составлен специалистами Министерства промышленности и торговли РФ. Результаты озвучили сегодня на Международной промышленной выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге.

Стоит отметить, что годом ранее Подмосковье было на четвертом месте, теперь - на третьем.

- Подобные рейтинги - это мотивация становиться лучше, совершенствоваться, - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль. Мы предлагаем широкий спектр мер поддержки промышленной отрасли - на эти цели из областного бюджета в 2021 году направили более 1,5 миллиарда рублей. Как результат, видим рост объема производства, поступления налогов, создания новых высокопроизводительных рабочих мест.

Московской области действительно есть, чем похвастаться в этом направлении. За последние три года капитализацию областного Фонда развития промышленности увеличили в 3 раза (было 800 млн рублей, стало 2,6 млрд). В 2021 году ФРП выдал займы на льготных условиях на более чем 1,1 млрд рублей.

Что касается рейтинга, специалисты Минпромторга оценивали каждый регион по 53 показателям. (К слову, Московская область в дилерах среди субъектов РФ в том числе по региональным мерам поддержки - например, именно для промышленных предприятий разработаны 8 различных финансовых мер поддержки). Это помогает привлекать в регион новые инвестиции.

- По итогам 2021 года объем инвестиций в основной капитал в сфере обрабатывающих производств в Подмосковье вырос более чем на 32%, - отметил Андрей Воробьёв. - За тот же период промышленное производство выросло на 17%, а объем отгруженной промышленной продукции предприятиями области превысил 4,2 трлн рублей.