Всего 155 рублей за сутки: Назван способ не платить за километры в велопрокате Москвы

Есть способ не платить за километры в велопрокате Москвы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сразу говорю, никакого криминала тут нет. Взламывать мобильное приложение «Велобайка» не нужно. Отнимать велосипед у таджика тоже. Как говорил герой фильма «Вокзал для двоих» Рябинин, собравшийся отвести Веру в ресторан без денег, «в данном конкретном случае мы поступим честно».

А именно. Будем кататься отрезками - от станции к станции. И сдавать общественный транспорт раз в полчаса.

Сейчас отцеплю велосипед и всё объясню.

НЕУДОБНО, ЗАТО БЕСПЛАТНО

Итак, станция метро «Парк культуры». На одном из рулевых экранов я, как обычно, ввожу логин с паролем (их вам предоставляют после регистрации в приложении «Велобайк»), получаю двухколёсного друга, проверяю тормоза, поднимаю седло под собственный рост, укладываю в корзинку рюкзак, включаю вторую скорость и уже через минуту оказываюсь на Фрунзенской набережной.

Дело в том, что у городского велопроката есть несколько тарифов. Самый известный называется «на сутки». Оплачиваешь 155 руб и можешь пользоваться услугой в течение 24 часов. Но. После 30 мин катания вам начисляется дополнительная оплата - 4 руб в минуту. Например. Вы катались 1 час 40 мин. Это значит, что помимо 155 руб, вам придётся заплатить еще за 70 мин катания. А это 280 рубликов. Если ваше время 4 часа, то все 840. Ну и так далее.

Если же одна ваша поездка будет длиться меньше получаса, то никакой пени за неё не начислят. И даже после 12 часов катания (если они будут раздроблены на мини-поездки), с вас, кроме 155 рублей суточного тарифа, больше не снимут ни копейки.

Так и предвижу комментарии внимательных читателей.

«Клоков еврей, по ходу!»

«За копейку удавится».

«Неужели больше не о чём писать?»

Отвечаю. Мой репортаж является всего лишь экспериментом, а не руководством к действию. Ум - хорошо, да хитрость не помешает. Каждый - кузнец своей халявы. И вообще. Победа будет за нами.

Я БУДУ БЫСТРО ГНАТЬ ВЕЛОСИПЕД

А вот и очередная станция велопроката (возле Пушкинского моста). Здесь-то мы и сделаем первый привал. Длительность поездки - 15 мин. К оплате - 0 руб 0 коп. Один велосипед сдаём терминалу, а другой берём для дальнейшей прогулки (можно даже брать тот же самый - главное, зафиксировать завершение первой поездки и получить об этом смс-уведомление).

Поехали.

Надо признать, что за десять лет городской прокат сильно улучшился (я уже не говорю о масштабах - в 2013 году за один сезон было сделано 80 тыс поездок, в прошлом году - 5 млн). Ход велосипеда стал легче. Система переключения скоростей не заедает, как раньше. Даже такая мелочь, как сигнальный звонок, и та присутствует на всех аппаратах.

Если говорить о сбоях, то они случаются на самих станциях. Конкретный пример. От здания Минобороны я помчался в обратную сторону по набережной. И возле Крымского моста попытался сдать свой аппарат на станцию велопроката. В результате терминал шесть раз подряд выдал ошибку. И лишь с седьмой попытки принял велосипед в свои тиски. Отсюда совет халявщикам. Если вы хотите, как я, передвигаться перебежками, то делайте это не раз в полчаса, а раз в 20 мин, чтобы подстраховать самого себя от таких error-случаев. Иначе не уложитесь в полчаса и попадёте на деньги.

Итак, ещё 13 мин катания списаны бесплатно. Едем дальше - по Пречистенской набережной, где наша поездка приобретает туристический уклон. Из-за шикарных видов на той стороне реки. Это и Третьяковка, и памятник Петру, и фабрика «Красный Октябрь». Дальше - уже по вашей стороне - открывается Храм Христа Спасителя и Московский Кремль. И еще... станция велопроката номер двадцать два. 16 мин в копилку. И новый велосипед в руки.

Едем по самому центру столицы. Мимо Васильевского спуска и парка Зарядье. Пьём воду и едим мороженое. Любуемся девицами на Парящем мосту и машем рукой пассажирам прогулочных теплоходов. Затем снова сдаём велик государству. И фиксируем окончание поездки.

«Ваше время - 23 мин».

Не терпится посчитать, сколько же я уже сэкономил.

Но решил проехать пятый отрезок - мимо Большого Устьинского моста, по Яузской улице и на Земляной Вал.

Финиш! И ещё 17 мин халявного времени.

ПОСЧИТАЕМ

Всего за время по моего импровизированного путешествия я наездил 84 мин. Предположим, что это была бы одна цельная поездка. Первые полчаса бесплатно. Остаётся - 54 мин. 54 умножаем на 4 - получается 216 руб. Маловато будет! За такие усилия и столько движений. Хотя... Если б не жара, я бы проехал в два раза больше и сэкономил бы уже рублей 500. Тем не менее, эксперимент будем считать успешным, там как мы, в любом случае, оказались в плюсе.

ТАРИФЫ

Поминутный - стоит 20 руб. + 5 руб. в минуту (то есть если вы воспользовались этим тарифом и покатались 20 минут, с вашей карты спишут 120 руб.).

На сутки - 155 руб. + 4 руб. в минуту (брать велосипед можно 24 часа подряд в любом пункте городского проката).

На месяц - 615 руб. + 4 руб. в минуту (услуга доступна в течение месяца).

На сезон - 1235 руб. + 4 руб. в минуту (длится сезон обычно до конца октября, в зависимости от погоды).

На сезон 60 минут - 1855 + 4 руб. в минуту после одного часа езды.

У тарифов «на сутки», «на месяц» и «на сезон» первые ПОЛЧАСА катания бесплатные. Точнее, вы платите саму стоимость тарифа, а 4 руб. в минуту начинают снимать через 30 мин катания.