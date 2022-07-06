Собянин: Создание собственной платформы электромобилей под названием «Москвич» уже началось

Завод Renault в Москве переименован в "Москвич". Фото: EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС

Автомобильный завод «Москвич» (ранее - «Рено». - Прим.) стал сегодня, 6 июля, местом старта сотрудничества в области развития легкового транспорта и производства отечественного электрического автомобиля. Соглашение об этом подписали мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор «КАМАЗ» Сергей Когогин.

«Правительство Москвы вернуло себе в собственность пакет этого завода, - сказал Собянин. - Теперь мы собственники, какими были раньше. И вместе с нашим технологическим партнером наметили программу возобновления работы теперь уже завода под названием «Москвич».

Мэр отметил, что сначала в цехах запустят крупноузловую сборку машин из дружественных РФ стран. Затем завод займётся более глубокой локализацией этого производства.

«Параллельно этим процессам, не дожидаясь даже первых итогов, с сегодняшнего дня начинаем работать над созданием собственной платформы электромобилей под названием «Москвич», - подчеркнул Собянин.

По его словам, столица в перспективе станет одной из базовых площадок создания электродвигателей и всех комплектующих для новой машины. При этом он назвал электромашины транспортом будущего.

«Оно наступит через пять, через 10 лет, и мы должны быть готовы, - добавил мэр. - Конечно, машины с двигателем внутреннего сгорания будут выпускаться в том объеме, который потребляется. Но нам нужно сделать шаг вперед - не догонять, а просто создать новую модель будущего».

КОНКРЕТНО

В подписанном соглашении говорится о разработке стратегии развития завода «Москвич» на ближайшие восемь лет. Сюда входят:

- сборка по технологии DKD (крупноузловая сборка) автомобилей: не менее 600 штук до 31 декабря 2022 года, в том числе порядка 200 штук с электродвигателем; также расписан выпуск легковых машин двух типов - с двигателем внутреннего сгорания и полностью электрического автомобиля - до конца 2024 года;

- сборка CKD (мелкоузловая сборка) до 31 декабря 2024 года.

Кроме того, уже разрабатывается новая российская универсальная платформа для современных и безопасных легковых авто и запуска производства ключевых автокомпонентов. В частности, электродвигателей, аккумуляторов, систем управления, безопасности и др.

Далее завод планирует расширить использование российских компонентов в собираемой легковой машине. А затем будет производить отечественный электромобиль из ключевых российских компонентов.

При этом на «Москвиче» откроется Центр компетенции по развитию производства городского электрического транспорта.