«А мать, жена, сестра и дочь окопы рыли...»

Фото: cap.ru

1 июля в Чувашии произошло историческое событие. Частицей Вечного огня, взятой с Могилы Неизвестного солдата, в Москве было зажжено неугасимое пламя первого в России Мемориала труженикам тыла – строителям оборонительных рубежей в Чувашии.

Выступивший на открытии мемориала «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском районе, глава Чувашии Олег Николаев отметил, что создание памятника продолжает ранее начатую системную работу по изучению истории трудового подвига чувашского народа в годы Великой Отечественной войны. «Эта информация нас удивляла и воодушевляла. Было издано 6 книг, созданы концерты и спектакли, сложены песни и стихи. Эта память нас питает, как источник, и насыщает для того, чтобы сегодня противостоять всем сложностям и уверенно двигаться вперед. Для нас открытие мемориала – это подведение итогов этой работы и одновременно портал, который будет погружать в историю тех времен», - сказал глава региона, обращаясь к участникам торжественной церемонии.

Среди них и высокие гости региона, и представители общественности, СМИ. На самых почетных местах – те, чьи имена вписаны в книгу памяти о всех авторах этого подвига. Среди его ныне здравствующих свидетелей Раиса Василевская, Антонина Лебедева, Мария Анисимова, Зинаида Михеева, Феоктиста Пронькина.

Фото: cap.ru

Организаторы события превратили церемонию в высокохудожественное театрализованное действо – приношение тем 170 тысячам жителям республики, кто под проливным дождем и в сорокоградусные морозы осенью-зимой 41-го рыл окопы и землянки, возводил заграждения и надолбы, ставя нерушимый заслон немецким танковым клиньям. Музыкальным лейтмотивом стал вокализ Сергея Рахманинова, в составе цикла романсов написанный композитором в 1912 году, в предчувствии горя и трагедий Первой мировой войны. Как фон – металлическое полязгивание тысяч кирок, ломов и кирок, символически вгрызающихся в еще не знающий о своем великом предназначении чувашский суглинок. «Сегодня мы видим заросшие раны на теле Земли, каждое из которых напоминает о величайшем подвиге тружеников тыла», - голос диктора возвращает к торжественности момента, а укутанные в белое фигуры тысяч строителей Сурского рубежа и Казанского обвода, как жили и работали – строем уходят на глазах зрителей прямо в бессмертие. За собой они оставляют комок в горле и колокольный звон слов – напоминаний и слов – клятв: «Тяжелый труд превращался в непосильный…», «Но вопреки страху и сомнениям…».

Символично, что эстафету бойцов Преображенского полка – хранителей Вечного огня в Москве в Чувашии подхватили учащиеся Чувашского кадетского корпуса ПФО имени героя Советского Союза Александра Кочетова. Уроженец чувашской Алатыри всю войну провел в небе, провел 120 боев, лично сбил 20 самолетов противника. Именно под освященным его подвигом знаменем курсанты зажгли Вечный огонь на земле, где его земляки готовились дать отпор в самый грозные месяцы самой грозной войны.