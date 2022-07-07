Шаман Магуа Флорес из Харькова лечил российских миллиардеров лягушками: топ-менеджер ЛУКОЙЛа приехал избавиться от пьянства и умер

Никита Джигурда знакомится с алтарем шамана Магуа Флореса. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Со стороны - дом и дом. Ну да, большой, двухэтажный. Но на какой-то элитный дворец совсем не похож.

«Дом шамана» спрятался на одной из окраинных улиц деревни Ульянково под Мытищами. Вообще-то места здесь заветные - вокруг несколько водохранилищ с пляжами, и элитных поселков хватает. Но Ульянково - это действительно самая обычная деревня с покосившимися деревянными домами. Из развлечений - только небольшой продуктовый магазин, в котором продают пиво.

Звоню в ворота несколько раз. Но никто не открывает. Хотя слышно, что на участке жужжит газонокосилка.

В кирпичном доме, в который я сейчас безуспешно колочусь, несколько недель назад внезапно скончался бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа, миллиардер Александр Субботин. 43-летний мужчина приехал сюда то ли на «лечение», то ли просто в гости, но что-то пошло не так.

«НАЙТИ СЕБЯ»

Дом в Ульянково уже около трех лет снимает семейная пара. В соцсетях они себя называют таинственными именами Магуа Флорес и Тина Кордоба. На самом деле мужчину зовут Алексей. И он родом из Харькова. Его супруга - Кристина. На красочных фотографиях из интернета парочка позирует в ярких костюмах южноамериканских индейцев, с перьями на головах и загадочными бубнами. Словом, сразу понятно - настоящие шаманы, проводники в тонкий мир духов.

Семейная пара шаманов в соцсетях себя называют таинственными именами Магуа Флорес и Тина Кордоба. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Флорес и Кордоба практикуют ритуалы южноамериканских шаманов, - объяснил kp.ru инкогнито один из их «коллег» по «экстрасенсорному» цеху. - В том самом доме у них одна из комнат оборудована именно как помещение для ритуалов, там даже специальный алтарь установлен. За несколько лет они обросли клиентами, среди которых много и очень обеспеченных людей. Кто-то точечно приезжает в Ульянково для проведения тех или иных ритуалов. Кто-то покупает у шаманов туры в Мексику и прочие латиноамериканские страны. Вместе летят, посещают места силы, приобщаются к местным практикам. Это такое этнографическое путешествие для очень богатых.

По словам нашего собеседника, увлечение шаманизмом Латинской Америки - новая мода российской элиты. Особенно ее женской части. Хотя и мужчины увлекаются.

- Время от времени в Москву прилетают известные шаманы из Перу, Эквадора, Мексики. Проводят «сеансы» для ограниченного круга людей. Это все очень дорого! До миллиона рублей люди платят за то, чтобы в процессе ритуала «найти настоящего себя». На Рублевке такие сеансы проводились, в Барвихе, на Патриарших прудах. Но помимо гастролеров есть несколько местных шаманов, которые занимаются плюс-минус теми же практиками. Флорес и Кордоба как раз из их числа. К ним всегда можно записаться через соцсети и приехать.

СЕКРЕТЫ АМАЗОНКИ

Известно, что Александр Субботин приезжал в гости к мытищинским шаманам не впервые. В этот раз его доставили в очень странном состоянии двое охранников. По информации kp.ru, мужчина уже несколько дней находился в состоянии запоя, усугубленного наркотиками. Самостоятельно выйти из него не получалось. Поэтому он и обратился за помощью к «духам».

Субботина доставили в Ульянково за четыре дня до его смерти...

Известная визажистка Рада Русских когда-то тоже была клиенткой Магуа и Тины. До совместной поездки в Мексику. Женщина говорит, что приехали на место, все было хорошо, а потом вдруг...

«Эти люди избили меня за то, что я отказалась употреблять с ними шаманские наркотики», - заявила Русских.

Сама она уверена, что в момент нападения шаманы и сами были под каким-то веществами.

По словам Рады, некоторые клиенты ездят к шаманам в Ульянково (и к другим шаманам тоже) на специальную церемонию Камбо. Эта практика родом из лесов Амазонки. Местные жители собирают с кожи ядовитых лягушек галлюциногенный секрет. По версии индейцев, это мощное средство от хронических болезней и наркотической зависимости. Шаман делает на руке «клиента» три ожога. Затем специальной палочкой в них вводится яд лягушки. После этого у человека открывается сильнейшая рвота, которая не прекращается несколько минут. Считается, что так происходит «очищение».

Вероятно, Субботин тоже ехал в Подмосковье, чтобы «прокапаться» лягушками?

«Дом шамана» спрятался на одной из окраинных улиц деревни Ульянково под Мытищами. Фото: Александр РОГОЗА

ЧТО ОБНАРУЖИЛИ В КРОВИ

- В этот дом иногда приглашали на разные работы по двору местных жителей, - говорит одна из жительниц Ульянково. - В тот день тоже вызвали пару мужиков. В какой-то момент работники услышали странные звуки из дальней комнаты. Как будто человек сильно хрипит. Хозяева внезапно засуетились, выпроводили работяг. А минут через двадцать мы увидели, как к дому подъехала машина скорой помощи.

Миллиардера Субботина не спасли. Врачей вызвали слишком поздно. Чем в течение четырех дней его «лечили», так и осталось секретом.

По данным kp.ru, в организме предпринимателя обнаружили следы тяжелого наркотика, этилового спирта и различных лекарственных препаратов. Магуа и Тина сообщили полицейским, что живущий у них Субботин в какой-то момент тайно утащил из соседней комнаты флакон с одеколоном и выпил. (Алкоголь ему не давали, хотя он требовал). Мол, собирались вызвать к нему врачей, чтобы поставил капельницу с глюкозой. Но не успели.

Официальная причина смерти: острая сердечная недостаточность.

- Опрошенные хозяева дома и родственники покойного заявили, что в Ульянково он приехал в гости, денег шаманам не платил, - рассказал kp.ru источник, знакомый с развитием событий. - Якобы просто остался в доме друзей, потому что жена была в отъезде…

КУШ С НАСЛЕДСТВОМ

- Честно говоря, мы даже не знали, что у нас по соседству шаманы живут! - заявляет продавщица в единственном местном магазинчике. - Это потом уж, когда в интернете начали писать, узнали.

Местные жители рассказывают только, что к дому иногда приезжали разные крутые тачки. Им открывали ворота. Кто выходил из машин - никто не видел.

Показываю женщине фотографии Магуа-Алексея и Тины-Кристины.

- А, ну конечно, я их знаю. Заходили иногда. Но я не подозревала, чем они занимаются. Они же без бубнов и перьев к нам заходили. Обычные ребята. Не скандалили, - пожимает плечами.

- После той истории мы их больше не видели, - кивает мужик, укладывающий в пакет пельмени и батон. - Может, уехали?

Кстати, после смерти Александра Субботина появилась версия: ему могли «помочь» умереть, чтобы захватить бизнес. После ухода из «нефтянки» предприниматель весьма успешно начал работать в других сферах. Например, принадлежащая ему транспортная компания из Ленинградской области в одном только 2020-м показала годовой оборот в 114 млрд рублей. Так что наследный куш - солидный.

Однако версия не подтвердилась. Следов насильственной смерти и «применение каких-либо препаратов народной медицины» не нашли. Уголовное дело не возбуждали.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Сколько стоят обряды и кто их заказывает

- Проблема состоит в том, что среди этих «шаманов» много шарлатанов, которые просто разводят клиентов на деньги, предлагая им красочное «шоу» посвящений и обрядов, - говорит журналист Илья Саглиани, бывший пиар-менеджер нескольких финалистов «Битвы экстрасенсов». - Большинство практик так или иначе связаны с применением различных трав и веществ. Но при этом шаманы, разумеется, не являются врачами, у них нет профессионального образования. То есть, они делают своим клиентам различные настои и прочее, весьма приблизительно представляя, какие могут быть побочные явления, если наложить одни вещества на другие. Да, сейчас это модно. По моим данным, в Москве один индивидуальный обряд может стоить от 150 тысяч рублей до 400 тысяч - если его проводит «раскрученный», популярный шаман. Но клиенты, если результат им понравится, могут отблагодарить и бОльшими суммами. Это бизнес!

- Кто и зачем обращается к шаманам?

- Это те же люди, которые до этого бегали к ведьмам, а еще раньше - к экстрасенсам. Просто именно шаманы сейчас в моде. Обычно это дамы, жены богатых мужчин - бизнесменов или чиновников. Вопросы всегда одни и те же. Чтоб муж по любовницам не бегал и из семьи не ушел, чтоб здоровье было и денег побольше. Но состоятельные мужчины к шаманам тоже обращаются. Здесь работает сарафанное радио. Одному человеку показалось, что шаман ему помог - рекомендует друзьям.

КСТАТИ

На страничке Магуа Флореса и Тины Кордоба в соцсетях есть несколько совместных снимков с Никитой Джигурдой. Поговорить с самим шоуменом не удалось - к телефону он не подходит. Однако его представители сообщили, что актер и певец действительно знаком с шаманами и даже бывал у них дома. Но это было несколько лет назад, когда они записывали совместный трек «Шаманизм». (2 тысячи просмотров на Ютюбе).