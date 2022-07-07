Из-за адской жары москвичи перебираются работать на пляжи

Кто-то относится к раскалённому солнцу как к испытанию, а кто-то как к бесплатному солярию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Итак, внимание. Передаю последнюю информацию.

На пляже «Тропарёво» в районе Тёплый Стан из-за адской жары даже мухи не летают. Женщины, обернув голову полотенцем, напоминают арабов (кстати, в Каире сейчас плюс двадцать восемь - на один градус меньше, чем в Москве). Из телефонного динамика льётся махровый блатняк - что-то про заснеженное поле, лютый мороз и утраченную молодость. Какой-то карапуз лет четырёх вырыл себе ямку и улёгся в неё как медвежонок. Бабуля в красной бандане отобрала у мужа газету с кроссвордами и, смастерив из неё веер, стала похожа на мадам Баттерфляй. Дед пытался было возразить, но решил поберечь силы. Народ в принципе перешёл на режим энергосбережения. Даже шотландский пони Проша двигается как во время замедленной съёмки (пять минут катания стоит 300 рублей).

Спасатели не только следят за купающимися, но и раздают им памятки с основами безопасного поведения на водоёме. Фото: Михаил ФРОЛОВ

БЫЛА ЖАРА, ЖАРА ПЛЫЛА - НА ПЛЯЖЕ БЫЛО ЭТО

Тропарёвский пляж в этом году официально одобрен Роспотребнадзором, а это значит, что песок и вода чистые, дно проверенное, на берегу каждый день обязательно дежурит медик, зона для купания ограничена буйками, на территории есть павильоны с прохладной водой, кафешки, кабинки для переодевания, туалет и даже тир. Спасатели тоже есть - в выходные дни аж семь человек (в будни - трое). Такой отряд снаряжают сюда потому, что река Очаковка - не самый безопасный водоём в Москве (глубина доходит до шести метров и под водой много холодных течений).

- Происшествия в основном случаются за буйками, - сообщил «КП» спасатель 1 класса «Центра безопасности» Алексей Горлов. - Месяц назад двое мужчин решили сплавать на тот берег. Казалось бы, недалеко. Но так вышло, что у обоих в шести метрах от пристани свело ноги. Им были брошены спасательные круги. И кончилось всё благополучно.

Речка, засыпая, нас волной качает и к песку на берег несёт. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По словам Горлова, есть три категории отдыхающих, которые чаще всего находятся в зоне риска. Это пьяные (заходить в воду, также, как и садиться за руль автомобиля, даже после одной банки пива нежелательно). Гастарбайтеры, приехавшие в Москву из азиатских стран (они хоть и трезвые, а плавают плохо). И дети.

- Если мы видим, что ребёнок до 14 лет пришёл на пляж без родителей, обязательно просим его покинуть водоём, - рассказывает спасатель. - А вообще за это предусмотрен штраф пять тысяч рублей. И надзорные органы проводят такие рейды.

- Какие основные советы вы бы дали отдыхающим?

- Самое главное, не заплывать за буйки. Это прописная истина. Потому как в некоторых местах вместо песка на дне водоросли. В них можно запутаться. И у нас был такой случай этим летом. Хорошо, вовремя заметили и спасли парня. Во-вторых, не заходить резко в воду разгорячённым. Делать это нужно постепенно, чтобы у организма не было стресса. В-третьих, надевать спасательные жилеты во время лодочных прогулок (на станции проката должны строго за этим следить, - прим. авт). Ну и не лезть в воду под градусом. Об этом мы уже сказали.

В перерыве между купанием можно поиграть в волейбол. Фото: Михаил ФРОЛОВ

КУПАНИЕ ПРИХОДИТ ВО ВРЕМЯ ТРУДА

Часть территории Тропарёвского парка сейчас огорожена забором (строят Троицкую линию метрополитена). Однако активностей от этого меньше не стало. Есть детские карусели, волейбольные площадки, батуты, катамараны, а также зона воркаута и прокат самокатов.

В пятидесяти метрах от пляжа, в лесопарке, я заметил двух молодых людей, уткнувшихся в ноутбуки. И на сто один процент был уверен, что они играют. Оказалось, нет. Работают! Один - в очёчках и синих плавках - назвал себя программистом. Второй о своей профессии умолчал. Купаться товарищи ходят по очереди, чтобы не стырили технику. Обедают тут же курьерской едой. Как выяснилось, доставку пиццы можно организовать даже на пляж (для этого в приложении нужно указать свои точные координаты и человек с квадратным рюкзаком за спиной в течение часа обязательно к вам приедет).

Среди приятных бонусов - деревянные шезлонги. Бесплатные. Они, правда, почти всегда заняты. Особенно в выходные дни. И кафе с полноценной кухней. Есть даже мидии в сливочном соусе, шурпа, хинкали, тайский салат с баклажаном, фетучини с лососем и прочие вкусности. На входе, как на курорте, никакого дресс-кода - заходи хоть босиком в одних плавках.

Температура воздуха - 29 градусов, температура воды - 23. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЦЕНЫ

Тир (10 выстрелов) - 300 руб.

Детский батут (20 мин) - 300 руб.

Прокат лодки (60 мин) - 800 руб.

Прокат катамарана (60 мин) - 700 руб.

Бутылка минералки (0,5) - 100 руб.

Кола (0,5) - 150 руб.

Пицца «Маргарита» (28 см) - 500 руб.

Стейк из сёмги (180 гр) - 800 руб.

Борщ (300 гр) - 350 руб.

Тропарёвский пляж официально разрешён для купания - периодически здесь берут пробы песка и воды. Фото: Михаил ФРОЛОВ

НА КАКИХ ПЛЯЖАХ МОЖНО КУПАТЬСЯ В 2022 ГОДУ

Пляж «Тропарёво» - ул. Академика Виноградова, 12 (от ст. м. «Тёплый Стан» на автобусе №281 до остановки «Ул. Академика Виноградова»).

Мещерский пляж - ул. Воскресенская, 5-31 (от ст. м. «Киевская», «Кутузовская» и «Парк Победы» на автобусе №753м до остановки «Посёлок Мещерский»).

Пляж «Серебряный бор - 2» - ул. Таманская, 44 (от ст. м. «Народное Ополчение» на автобусе т21 до остановки «Берег Москвы-реки»).

Пляж «Серебряный бор - 3» - 4-я линия Хорошевского Серебряного Бора, 15 (от ст. м. «Народное Ополчение» на автобусе №390 до остановки «4-линия, 155»).

Школьное озеро - Зеленоград, 10-й микрорайон (от ж/д станции «Крюково» на автобусе №29 до остановки «Пляж»).

Волейбол - это спорт, где смотрят только вверх. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Озеро Чёрное - Зеленоград, 6-й микрорайон (от ж/д станции «Крюково» на автобусе №31 до остановки «7-й торговый центр».

Путяевский пруд №1 - парк «Сокольники», 4-й Лучевой просек (ближе всего идти от ж/д платформы «Маленковская» Ярославского направления).

Озеро Белое - ул. Заозёрная, 15а (от ст. м. «Косино» на автобусах №№722, 747, 772 до остановки «Поликлиника»).

Большой городской пруд - Зеленоград, Озёрная аллея, 2 - (от ж/д «Крюково» на автобусе №19 до остановки «Парк Победы»).