Из-за адской жары москвичи перебираются работать на пляжи

Кто-то относится к раскалённому солнцу как к испытанию, а кто-то как к бесплатному солярию.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Итак, внимание. Передаю последнюю информацию.
На пляже «Тропарёво» в районе Тёплый Стан из-за адской жары даже мухи не летают. Женщины, обернув голову полотенцем, напоминают арабов (кстати, в Каире сейчас плюс двадцать восемь - на один градус меньше, чем в Москве). Из телефонного динамика льётся махровый блатняк - что-то про заснеженное поле, лютый мороз и утраченную молодость. Какой-то карапуз лет четырёх вырыл себе ямку и улёгся в неё как медвежонок. Бабуля в красной бандане отобрала у мужа газету с кроссвордами и, смастерив из неё веер, стала похожа на мадам Баттерфляй. Дед пытался было возразить, но решил поберечь силы. Народ в принципе перешёл на режим энергосбережения. Даже шотландский пони Проша двигается как во время замедленной съёмки (пять минут катания стоит 300 рублей).
Спасатели не только следят за купающимися, но и раздают им памятки с основами безопасного поведения на водоёме.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Тропарёвский пляж в этом году официально одобрен Роспотребнадзором, а это значит, что песок и вода чистые, дно проверенное, на берегу каждый день обязательно дежурит медик, зона для купания ограничена буйками, на территории есть павильоны с прохладной водой, кафешки, кабинки для переодевания, туалет и даже тир. Спасатели тоже есть - в выходные дни аж семь человек (в будни - трое). Такой отряд снаряжают сюда потому, что река Очаковка - не самый безопасный водоём в Москве (глубина доходит до шести метров и под водой много холодных течений).
- Происшествия в основном случаются за буйками, - сообщил «КП» спасатель 1 класса «Центра безопасности» Алексей Горлов. - Месяц назад двое мужчин решили сплавать на тот берег. Казалось бы, недалеко. Но так вышло, что у обоих в шести метрах от пристани свело ноги. Им были брошены спасательные круги. И кончилось всё благополучно.
Речка, засыпая, нас волной качает и к песку на берег несёт.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
По словам Горлова, есть три категории отдыхающих, которые чаще всего находятся в зоне риска. Это пьяные (заходить в воду, также, как и садиться за руль автомобиля, даже после одной банки пива нежелательно). Гастарбайтеры, приехавшие в Москву из азиатских стран (они хоть и трезвые, а плавают плохо). И дети.
- Если мы видим, что ребёнок до 14 лет пришёл на пляж без родителей, обязательно просим его покинуть водоём, - рассказывает спасатель. - А вообще за это предусмотрен штраф пять тысяч рублей. И надзорные органы проводят такие рейды.
- Какие основные советы вы бы дали отдыхающим?
- Самое главное, не заплывать за буйки. Это прописная истина. Потому как в некоторых местах вместо песка на дне водоросли. В них можно запутаться. И у нас был такой случай этим летом. Хорошо, вовремя заметили и спасли парня. Во-вторых, не заходить резко в воду разгорячённым. Делать это нужно постепенно, чтобы у организма не было стресса. В-третьих, надевать спасательные жилеты во время лодочных прогулок (на станции проката должны строго за этим следить, - прим. авт). Ну и не лезть в воду под градусом. Об этом мы уже сказали.
В перерыве между купанием можно поиграть в волейбол.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Часть территории Тропарёвского парка сейчас огорожена забором (строят Троицкую линию метрополитена). Однако активностей от этого меньше не стало. Есть детские карусели, волейбольные площадки, батуты, катамараны, а также зона воркаута и прокат самокатов.
В пятидесяти метрах от пляжа, в лесопарке, я заметил двух молодых людей, уткнувшихся в ноутбуки. И на сто один процент был уверен, что они играют. Оказалось, нет. Работают! Один - в очёчках и синих плавках - назвал себя программистом. Второй о своей профессии умолчал. Купаться товарищи ходят по очереди, чтобы не стырили технику. Обедают тут же курьерской едой. Как выяснилось, доставку пиццы можно организовать даже на пляж (для этого в приложении нужно указать свои точные координаты и человек с квадратным рюкзаком за спиной в течение часа обязательно к вам приедет).
Среди приятных бонусов - деревянные шезлонги. Бесплатные. Они, правда, почти всегда заняты. Особенно в выходные дни. И кафе с полноценной кухней. Есть даже мидии в сливочном соусе, шурпа, хинкали, тайский салат с баклажаном, фетучини с лососем и прочие вкусности. На входе, как на курорте, никакого дресс-кода - заходи хоть босиком в одних плавках.
Температура воздуха - 29 градусов, температура воды - 23.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Тир (10 выстрелов) - 300 руб.
Детский батут (20 мин) - 300 руб.
Прокат лодки (60 мин) - 800 руб.
Прокат катамарана (60 мин) - 700 руб.
Бутылка минералки (0,5) - 100 руб.
Кола (0,5) - 150 руб.
Пицца «Маргарита» (28 см) - 500 руб.
Стейк из сёмги (180 гр) - 800 руб.
Борщ (300 гр) - 350 руб.
Тропарёвский пляж официально разрешён для купания - периодически здесь берут пробы песка и воды.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Пляж «Тропарёво» - ул. Академика Виноградова, 12 (от ст. м. «Тёплый Стан» на автобусе №281 до остановки «Ул. Академика Виноградова»).
Мещерский пляж - ул. Воскресенская, 5-31 (от ст. м. «Киевская», «Кутузовская» и «Парк Победы» на автобусе №753м до остановки «Посёлок Мещерский»).
Пляж «Серебряный бор - 2» - ул. Таманская, 44 (от ст. м. «Народное Ополчение» на автобусе т21 до остановки «Берег Москвы-реки»).
Пляж «Серебряный бор - 3» - 4-я линия Хорошевского Серебряного Бора, 15 (от ст. м. «Народное Ополчение» на автобусе №390 до остановки «4-линия, 155»).
Школьное озеро - Зеленоград, 10-й микрорайон (от ж/д станции «Крюково» на автобусе №29 до остановки «Пляж»).
Волейбол - это спорт, где смотрят только вверх.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Озеро Чёрное - Зеленоград, 6-й микрорайон (от ж/д станции «Крюково» на автобусе №31 до остановки «7-й торговый центр».
Путяевский пруд №1 - парк «Сокольники», 4-й Лучевой просек (ближе всего идти от ж/д платформы «Маленковская» Ярославского направления).
Озеро Белое - ул. Заозёрная, 15а (от ст. м. «Косино» на автобусах №№722, 747, 772 до остановки «Поликлиника»).
Большой городской пруд - Зеленоград, Озёрная аллея, 2 - (от ж/д «Крюково» на автобусе №19 до остановки «Парк Победы»).