На севере столицы для участников реновации появится жилой дом на 176 квартир

Тимирязевский район столицы продолжает обновление жилого фонда. По программе реновации здесь планируют расселить 44 старых здания. Для новостроек подобрали семь стартовых площадок. Они позволят переселить более 2,3 тысячи человек. Одна из многоэтажек появится на улице Всеволода Вишневского.

«Строительство этого жилого дома для переселенцев уже началось, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Сейчас идет подготовка площадки и проводится вынос инженерных сетей. Здание будет готово в 2024 году».

Глава ведомства поделился некоторыми деталями проекта.

ФАСАДЫ

Новостройка будет двухсекционной с подземной автостоянкой. Для внешней отделки здания используют систему вентилируемого фасада с фиброцементной плиткой и металлическими кассетами. На фасадах поставят корзины для кондиционеров.

КВАРТИРЫ

Дом рассчитан на 176 квартир (однокомнатных – 25, двухкомнатных – 129, трехкомнатных – 22). Четыре квартиры - для маломобильных жильцов. Здесь сделают шире коридоры и дверные проёмы, а также поставят специальную сантехнику. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации.

ОБЩИЕ ЗОНЫ

В вестибюле жилой части - колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики. В каждом подъезде - по 3 грузопассажирских лифта. Из них два - на 1000 кг и один - на 400 кг. Везде - визуальная и тактильная информация.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли. Это поможет мамам с колясками, пожилым жильцам и инвалидам зайти в подъезд без лишних проблем.

Около входа в дом - плитка с шероховатой поверхностью, которая защитит от скольжения в любую погоду.

ДВОР

Около дома все благоустроят и озеленят. Здесь высадят деревья, кустарники, газоны и цветники, поставят детскую и спортивную площадки, а также площадку для отдыха взрослых.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru.

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