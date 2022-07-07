Фасады детсада в районе Аэропорт украсят жираф и динозавр

Для малышей в разных районах столицы появляются новые детские сады. Их строят как по типовым, так и по индивидуальным проектам. В скором времени необычное здание примет дошколят на улице Верхняя Масловка в районе Аэропорт.

«В будущем корпусе завершается возведение монолитных конструкций третьего этажа, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. – Здание будет полностью готово в 2023 году».

По его словам, трехэтажное строение рассчитано на 150 детей. Их поделят на 6 групп по 25 человек.

Фасад облицуют керамогранитной плиткой песочных оттенков. С улицы его украшением станут изображения животных - жирафа, птиц, динозавра и других. Причем для каждой группы в здании выбрали свою картинку зверушки. Их нарисуют на стенах так, что сразу будет видно, где находятся дети разных возрастов.

На одном этаже разместят по две малышовые группы. Везде будут раздевалки, игровые, спальни, буфеты и санузлы. В садике также появятся залы для музыкальных и физкультурных занятий, медицинский кабинет и процедурная.

Главный вход в здание сделают на уровне земли и без ступеней. Это удобно для всех посетителей, в том числе для инвалидов. Внутри строения установят лифт. Детсады в столице стараются оснащать так, чтобы маломобильные люди чувствовали себя комфортно. Например, размещают пандусы, двери без порогов или с порогами не выше 2,5 сантиметра, а также с ручками, которые можно открыть одной рукой. Ещё одна особенность - некоторые садики строят с пространствами-трансформерами. Например, благодаря раздвижной перегородке в группах спальню и игровую комнату при необходимости можно объединять в общую зону для игр и занятий.