Появилось видео, как во время ночной грозы молния бьет в одну из московских высоток

Чаще всего разряд попадает в наиболее близкий к туче объект. Фото: стоп-кадр видео

Минувшей ночью в Москве была гроза. На многие районы обрушился линий. Жители некоторых частей столицы могли наблюдать в небе молнии. Москвичка Екатерина Ванцева случайно сняла, как мощный заряд угодил в одну из московских высоток.

Как удалось выяснить, молния ударила в шпиль бизнес-центра в Оружейном переулке. На видео заметно, как в течение нескольких секунд после разряда над крышей здания поднимается дымок. Но, насколько известно, никаких последствий для самого здания и находившихся в нем людей не последовало.

Деловой центр «Оружейный» был построен в 2016 году из железобетона. Высота - 165 метров. Сейчас его основным арендатором является один из крупных операторов сотовой связи.

- Причиной молнии становится разность потенциалов между тучей и землей, поэтому чаще всего разряд попадает в наиболее близкий к туче объект. В данном случае это высотное здание, - объяснил kp.ru ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. - Во время грозы молнии довольно часто бьют и в московские высотки, и в Останкинскую телебашню. Но если все сделано в соответствии с нормами правилами, с правильным заземлением, никакой угрозы такие удары не несут. Но удар молнии в человека или животное это почти всегда летальный исход. Поэтому во время гроз лучше по открытой местности не перемещаться.

К слову, синоптики прогнозируют молнии в некоторых районах столичного региона и сегодня, в воскресенье, и в течение понедельника, 11 июля.