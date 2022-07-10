«Москву накроет гроза, град, шквал»: Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

В столичном регионе резко ухудшается погода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В столичном регионе резко ухудшается погода. С юга и юго-запада идут большие грозовые тучи. Жители некоторых районов ближнего Подмосковья сообщают о граде.

«Осторожно! Штормовая погода! Москву в ближайшие часы накроет ливень, гроза, град, шквал! Будьте предупредительны!», - написал в своих соцсетях ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Для читателей сайта kp.ru метеоролог Тишковец пояснил:

- В ближайшие несколько часов будут сильные порывы ветра до 20 метров в секунду. Поэтому под деревьями рекламными щитами лучше не прятаться. Вероятно, ночью жители Москвы снова станут свидетелями многочисленных молний в небе…

Напомним, накануне ночью москвичка случайно сняла, как молния бьет в одну з московских высоток.

Одним из первых ЧП нынешнего ухудшения погоды стал инцидент на Сущевской улице в центре Москвы - там сильный ветер обрушил на дорогу часть фасада.