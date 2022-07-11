Крыши небоскребов Москвы: Пляж с лежаками, смотровые площадки с биноклями и сад под облаками

Каждую кровлю озеленят по индивидуальному проекту с учётом климата высоких этажей. Фото: stroi.mos.ru

Карлсону такое не снилось! В новых жилых комплексах Москвы крыши превращаются в места отдыха, спорта и развлечений. Такие же пространства продолжают обустраивать и на земле. Но оказаться ближе к облакам и звёздам, согласитесь, есть в этом своя прелесть. Рассказываем, где в ближайшие годы появятся необычные крыши в столице.

ПИКНИК НА ВЫСОТЕ 180 МЕТРОВ

Сразу пять небоскрёбов на западе города обзаведутся смотровыми площадками с телескопами и биноклями на крыше. Первая такая площадка разместится на башне высотой 180 метров у берега Москвы-реки. Виды отсюда - закачаешься! «Сити», река, парк Победы, сталинские высотки - гостиница «Украина» и МГУ. Площадь каждой крыши - около 550 квадратных метров. Здесь поставят также купольные беседки-иглу на четыре - восемь человек, кухни с грилями для пикника, настилы для занятий йогой. Прозрачные домики-сферы можно будет арендовать круглый год. Их оснастят вентиляцией, обогревом, светильниками, аудиосистемой, Wi-Fi и точками для зарядки гаджетов. А в тёплую погоду на крышах ещё появится мини-пляж с джакузи, лежаками, душевыми комнатами и санузлами.

Прозрачные домики-сферы можно будет арендовать круглый год. Фото: stroi.mos.ru

Каждую кровлю озеленят по индивидуальному проекту с учётом климата высоких этажей. Чтобы площадки оставались красивыми в любое время года, деревья и кустарники не только подберут для этого специально, но ещё и высадят ярусами. Для них придумают несколько вариантов подсветки. Для безопасности отдыхающих по периметру крыши поставят многослойные стеклянные ограждения высотой 4 метра.

Где: в Кутузовском проезде в районе Дорогомилово.

Когда: в 2027 году.

Рядом с будущей станцией метро «Южный порт» на юге столицы построят высотный мини-город. Фото: stroi.mos.ru

БАССЕЙН СО СТЕКЛЯННЫМ ДНОМ

Рядом с будущей станцией метро «Южный порт» на юге столицы построят высотный мини-город. В центре - две башни высотой 250 и 180 метров с апартаментами и 350-метровый офисный небоскреб с многоэтажным стеклянным атриумом в основании. Все три здания соединит огромная смотровая площадка на высоте 180 метров. Здесь же разместят бассейн со стеклянным дном. А рядом - воздушную трассу zipline со спуском по стальному канату с отрывом от площадки с помощью специального устройства. Кровли небоскреба и одной из башен украсят застекленными небесными садами на высоте 350 и 280 метров.

Где: в бывшей промзоне «Южный порт», в районе 1-го и 2-го Южнопортовых проездов.

Когда: к 2027 году.

Две башни соединяются общим основанием, крышей которого станут зелёные террасы. Фото: www.unstudio.com

ВЫХОД ИЗ КВАРТИРЫ ПРЯМИКОМ В ОРАНЖЕРЕЮ

Две башни соединяются общим основанием, крышей которого станут зелёные террасы. Из некоторых квартир можно будет выйти на эту ступенчатую кровлю. При желании жильцам смогут обустроить здесь как сад, в том числе зимний, так и оранжерею, с местами отдыха и шезлонгами.

Где: на улице Кржижановского в районе Котловка.

Когда: ориентировочно до конца 2025 года.

На севере столицы на крыше 24-этажной башни устроят приватное общественное пространство. Фото: uno.moscow

КИНО ПОД ЗВЁЗДАМИ

На севере столицы на крыше 24-этажной башни устроят приватное общественное пространство. Здесь появится уличное кафе, детская, спортивная и игровая площадки, а также места для отдыха. Жильцы дома смогут проводить на высоте праздники, загорать, любоваться красивыми видами. А вечером собираться на просмотры фильмов под звездным небом.

Где: на Михалковской улице в Головинском районе.

Когда: до конца 2024 года.

ГАЗОН НА ДОМЕ

Около Битцевского леса жилой комплекс озеленят цветниками, декоративными кустами и газоном. Открытые террасы появятся на крыше общего основания между первым и вторым, а также вторым и третьим корпусами. Зелёные террасы сделают разноуровневыми на площади около тысячи квадратных метров. Их полностью обустроят для отдыха на открытом воздухе - с зонтиками, лежаками, зонами для общения и развлечений.

Где: на улице Красного Маяка в районе Чертаново Центральное.

Когда: к сентябрю 2025 года.