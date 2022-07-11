Негромкая слава нужных дел. Форум городов трудовой доблести напомнил об опыте инноваций в Чувашии

Источник фото: chuvash.er.ru

В 2020 году это почетное звание присвоили городам, которые внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. За два года оно стало частью истории и современности почти сорока российских регионов, жители которых обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

В прошлом году этот статус получили Чебоксары, бережно хранящие память о подвиге тружеников тыла. «Столица Чувашской Республики по праву удостоена этой высокой чести. Заводы, эвакуированные в Чебоксары, производили боеприпасы и аппаратуру для морской и авиационной техники, продовольствие и одежду для бойцов», - было отмечено в телеграмме, направленной в адрес оргкомитета Форума городов трудовой доблести.

Выступая на его открытии, глава Чувашской республики Олег Николаев обратил особое внимание на то, что встреча посланцев городов-тружеников проходит в одном из цехов Чебоксарского электроаппаратного завода. Предприятие внесло значительный вклад, чтобы столица Чувашии получила это звание.

Источник фото: sch22-cheb.ru

Ордена Трудового Красного знамени электроаппаратный завод был создан в Чебоксарах на базе харьковского электромеханического завода и ленинградской «Электрики». Станки и оборудование из эвакоэшелонов выгружали не в цеха, а размещали прямо под открытым небом за городской окраиной. Но уже через считанные месяцы, в декабре 1941 года была выпущена первая продукция – реле и автоматика для танков и самолётов, специальная аппаратура для боевых кораблей. Активно внедрялись инновации. К 1943 году на предприятии было освоено и внедрено 15 новых изделий, ранее не выпускавшихся. Умной техникой, созданной по самым высоким стандартам того времени, завод обеспечивал и почти все отрасли народного хозяйства. С освобождением Донбасса летом 1944 года ЧЭАЗ получил заказ на продукцию для восстановления его угольной индустрии.

Высочайшего уровня организационной и управленческой культуры потребовала война и от руководства Чебоксарского производственного объединения имени В.И. Чапаева. С осени 1941 года завод пиротехники превратился в ведущего производителя зажигательных и осветительных зарядов, дымовых шашек, трассеров. Впервые в СССР был налажен массовый – в миллионы единиц выпуск осветительных бомб и парашютных ракет.

Слет городов трудовой доблести не случайно открылся именно 1 июля. В этот день в 1941 году на страницах газеты «Правда» появился легендарный призыв «Все для фронта, все для Победы!». В Чувашии на него откликнулись и рабочие оборонных заводов, и мирные жители, ставшие строителями Сурского рубежа и Казанского обвода – оборонительной линии, памятник создателям которой был открыт участниками форума в Козловском районе республики.