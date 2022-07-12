Утром прихожу на пляж, сразу мысль, а где массаж: чем завлекают отдыхающих в Серебряном Бору

Фото: Иван МАКЕЕВ

Пляжи Серебряного Бора расположены на одноименном искусственном острове в районе Хорошево-Мневники (СЗАО). Фактически там четыре пляжа (№№1, 2, 3, плюс нудистский), но Роспотребнадзор в этом сезоне признал годными для купания только №2 и 3. Как объяснили корреспонденту «КП», «номер один» не попал в список одобренных, потому что там нет спасателей и медиков, хотя вода везде чистая, да и спасатели регулярно проплывают мимо на своем катере и следят так за порядком.

ОБОЙТИ ЗАПРЕТ

Добраться проще всего до пляжей №№ 2 и 3, прямо до них ходят автобусы (см. «Конкретно»).

Еще в начале сезона, по словам отдыхающих, к месту можно было доехать на машине или на такси. Сейчас же пускают только автобусы (в выходные они, разумеется, переполнены). Запретом на въезд местная администрация решила бороться с бесконечными пробками - ведь остров все-таки признан памятником природы регионального значения.

Значит ли это, что машины действительно внутрь не заезжают? Конечно же, нет.

- Чтобы обойти запрет, нужно забронировать беседку в одном из пляжных кафе, а они в ответ вышлют вам пропуск, - объясняют бывалые. - А ушлые таксисты знают еще какой-то черный ход, через который они въезжают на территорию и подхватывают людей с баулами и сумками, которые приехали на пикник. За пять минут езды берут от 150 руб., а дальше все зависит от времени, погоды и жадности водителя.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В ЧЕМ РАЗНИЦА

Цены на пляжах примерно одинаковые - это касается и проката оборудования со спортивным инвентарем, и стоимости еды и напитков в кафешках и лоточках.

Пляж №2 подходит для семейного отдыха. Много кабинок для переодевания, чистые туалеты, вышка спасателей, платные и бесплатные детские площадки, мини-птичник с фазанами и павлинами, кафешки, прокат сапов, надувных матрасов и спортивного оборудования, травяной подход к воде, пологий спуск, мелководье. Пока малышня охотится за уточками, которые опрометчиво то и дело заплывают в детскую зону, взрослые могут... уйти на сеанс массажа в тенек на берегу (300 руб. за голову, 400 - воротниковую зону, 700 - за спину, 1200 за все тело). В выходные народу здесь тьма.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Пляж №3 - молодежный. Из местного кафе грохочет музыка, в воздухе - запах шашлыков. Много беседок с мангалами, там тоже отдыхает в основном молодежь. Есть детская площадка, полежать можно на травке или на песке. Из развлечений - сапы, волейбол, и то, и другое - за отдельную плату (см. «Конкретно»). Уже сейчас беседки в этом месте по субботам забронированы почти до конца лета.

Пляж №1 ориентирован на корпоративный отдых: почти вся территория заставлена беседками да шезлонгами.

А ЧТО ЕЩЕ

«Нудисты стали чаще выходить к людям»

Пока я шла пешком от пляжа к пляжу, увидела множество других мест, где отдыхает народ. Там нет удобств и развлечений, но это не смущает.

Так я заметила даму, которая плавала среди кувшинок и пела уткам "Тебя удача найдет".

И компанию молодых людей на сапах, которые явно подустали работать веслом, как вдруг одна из девушек нашла мотивацию для всех: " Впереди нудистский пляж, гребите скорее!" И под громкое "Урра!" вся компания бодренько продолжила свой путь.

Кстати, о нудистах. Никаких предупреждений в стиле "Осторожно, голые люди" нет. Вообще никаких обозначений, как и пляжа как такового. Просто в какой-то момент на тропу, по которой я шла, из тени деревьев "выплыл" здоровенный негр. Нет, не голый - в черных плавках. Зато за ним шел абсолютно обнаженный друг. Братьев-нудистов я видела еще на протяжении метров 500. Кто-то стоял у воды, другие загорали возле тропинки, где пролегает путь между пляжами. Зоны с песком здесь на удалении от берега, поэтому выходящим из воды волей-неволей приходится пересекать тропу. Недаром еще на одетых пляжах меня предупредили:

- Дальше пойдешь – не шугайся: нудисты к людям стали чаще выходить.

Фото: Иван МАКЕЕВ

КОНКРЕТНО

Где: остров "Серебряный Бор"

- 4 линия Хорошевского Серебряного Бора, 19 к3 (пляж №1)

- ул. Таманская, вл.46 стр.1 (пляж №2),

- 4-я линия Хорошевского Серебряного Бора, 11а (пляж №3)

Как добраться: м. «Хорошевская» или «Народное Ополчение», далее на авт. №т21 до ост. "Берег Москвы-реки" (до пляжа №2) или на авт. №390 до ост. "Серебряный Бор (Пляж №3)". От этой же остановки до пляжа №1 пешком - примерно 10 минут.

Время работы: с 09.00 до 23.00

Особенности:

- вход бесплатный

- со своими едой, водой и полотенцами можно везде

- проезд на личном автомобиле или такси запрещен, если не оформлен специальный пропуск

Цены на еду, воду, удобства и развлечения (руб.):

Лотки (оплата наличкой или переводом)

Вода 0,5 л - от 100, мороженое - от 150, кукуруза - от 150

Кафе (наличка и безнал)

Чай - от 200, квас разливной - от 250, капучино - от 200, пиво - от 300, пицца "Маргарита" - 890, спагетти "Карбонара" - 690, хот-дог - от 350, кебаб - от 400, салат "Цезарь" с курицей - от 580, картофель фри - от 220, шашлык из курицы - от 480, шашлык из свинины - от 570

Развлечения (наличка, перевод, безнал)

- сапы: в будни - от 800/час, в выходные - от 1000/час

- настольный теннис, бадминтон - от 400/час

- волейбол - от 1000/час

- массаж - от 300/10 мин

Удобства

- лежаки: от 1000 в будни, от 1500 в выходные и праздники

- надувной круг - от 300

- надувной матрас - от 400

- беседки: от 10 000 за компанию до 8 человек в будни, от 12 000 в выходные

Где забронировать беседки:

- «Поместье-парк»

- «Ля пляж»

- «Улетай»

- Пляж №1