Новый флагманский МФЦ открылся в торговом центре «Калейдоскоп»

Центр будет предоставлять услуги ЗАГСа и дополнительные сервисы Фото: Алиса ТИТКО

Новый центр госуслуг открылся 13 июля в торговом центре «Калейдоскоп» на Сходненской улице. Он стал одним из семи флагманов в Москве, где можно получить полный набор услуг. В новом центре молодожены смогут оформить брак в торжественном зале, а все желающие - получить услуги по регистрации основных актов гражданского состояния. На открытие МФЦ приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Открыли новый центр, где можно получить все услуги: федеральные и региональные, от регистрации машины до регистрации брака. Спасибо вам за искренний сервис, - сказал Сергей Собянин.

Новый флагманский центр «Мои документы» находится на четвертом этаже в торгово-развлекательном центре «Калейдоскоп». В дизайне интерьера присутствуют яркие геометрические фигуры в стиле авангард. В зале много мягких зон ожидания, POS-терминалы для безналичной оплаты госпошлин в окнах приема, а также банкоматы и терминалы для платежей.

Новый центр госуслуг открылся 13 июля в торговом центре «Калейдоскоп» на Сходненской улице. Фото: Алиса ТИТКО

МФЦ будет работать ежедневно по 12 часов (с 10.00 до 22.00 без перерывов). Для обслуживания клиентов будут открыты 89 окон. Посетителям будут доступны услуги МВД, Пенсионного фонда, Федеральной службы судебных приставов и другие.

- Среди услуг оформление пособий по беременности и родам, выдача государственного сертификата на материнский капитал, выдача гражданам справок о размере пенсий, регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним, приобретение гражданства России несовершеннолетними детьми и другие, - рассказали в МФЦ.

Флагманский центр будет предоставлять услуги по регистрации основных актов гражданского состояния и включению в реестр ЗАГС сведений о документах, выданных компетентными органами иностранных государств. Напомним, ранее аналогичное решение приняли и в отношении центра госуслуг района Ховрино, который открыли 28 апреля в здании автовокзала Северные Ворота.

- В новом флагманском центре один из самых красивых торжественных залов для регистрации брака - арки, свадебное платье из цветов. Молодожены должны заранее подать заявление на мос.ру и выбрать, что площадкой станет этот офис «Мои документы» СЗАО, - рассказали в пресс-службе центров госуслуг «Мои документы».

Новинкой в центре стали плазменные панели в зонах приема посетителей. Теперь специалист центра сможет вывести на монитор документ для проверки правильности заполнения, а также клиенты смогут ознакомиться с программами центров госуслуг «Мои документы».

Флагманские офисы отличаются от обычных МФЦ тем, что они все расположены в торговых центрах, рядом с метро. Здесь расширенный перечень услуг, можно не ехать отдельно в МВД, ГИБДД, БТИ.

В новом центре молодожены смогут оформить брак в торжественном зале, а все желающие - получить услуги по регистрации основных актов гражданского состояния. Фото: Алиса ТИТКО

В новом флагмане есть кафе, ЗАГС, буккросссинг, зона "Здоровая Москва", торжественный зал для получения паспорта в 14 лет, робот-диагност, чтобы определить уровень сахара в крови, пульс. Есть кабина для самостоятельного оформления биометрического паспорта на 10 лет. Для этого заранее нужно зарегистрироваться на мос.ру, а здесь сделать фото, оставить отпечатки пальцев, отсканировать документы.

- Из новинок в этом центре - зона просвещения. Сейчас она посвящена творчеству Корнея Чуковского, 140-летие которого отмечается в 2022 году. После экспозицию будем обновлять и размещать информацию и аудиокниги других российских поэтов, писателей, - рассказали в МФЦ.

На открытие МФЦ приехал мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Алиса ТИТКО

Важно

Флагманский центр СЗАО предоставляет стандартный перечень из более 280 государственных услуг. Кроме того, клиенты могут получить дополнительные и уникальные услуги:

- регистрация транспортных средств – осмотр ТС будет проходить на специально оборудованной площадке парковки ТРЦ "Калейдоскоп" (-2-й этаж, отдельный паркинг на 53 места);

- оформление водительского удостоверения в день обращения;

- услуги ГБУ "Малый бизнес Москвы";

- для юридических лиц – предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, без проведения торгов (для физических лиц данная услуга предоставляется во всех центрах госуслуг Москвы);

- подача заявления о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке;

- консульская легализация документов – проставление легализационных надписей на российских документах, удостоверяющих их подлинность для должностных лиц иностранных государств;

- включение в Единый государственный реестр ЗАГС сведений о документах, выданных компетентными органами иностранных государств;

- удостоверение подлинности подписи нотариуса и оттиска его печати при легализации документов, представляемых физическими и юридическими лицами в компетентные органы иностранных государств;

Флагманские офисы отличаются от обычных МФЦ тем, что они все расположены в торговых центрах, рядом с метро. Фото: Алиса ТИТКО

- проставление апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации;

- государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

- отдельные услуги Фонда социального страхования;

- вручение паспорта гражданам, достигшим 14-летнего возраста, в торжественной обстановке;

- предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (для юридических лиц);

- государственный кадастровый учёт и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество (для юридических лиц);

- прохождение процедуры идентификации личности по заявлению на оформление персонифицированной карты болельщика;

- создание заверенных усиленной квалифицированной подписью электронных дубликатов документов и информации.

Кстати

В ближайшее время планируется открытие восьмого флагмана Западного административного округа в ТРЦ "Кунцево Плаза" на Ярцевской улице.

В настоящее время в Москве работают 134 центра госуслуг «Мои документы», включая шесть флагманских офисов в ЦАО, ЮЗАО, ЮАО, ВАО, ЮВАО, САО, а также Дворец госуслуг на ВДНХ. Ежедневно их посещают порядка 70 тысяч человек.