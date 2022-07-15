«Правильные плакаты»: Москва поддерживает спецоперацию на Украине

Баннеры могут поддержать российских военнослужащих, которые сейчас находятся в Донбассе. Фото: mskagency.ru

На улицах Москвы появились сотни плакатов в поддержку спецоперации России на Украине. «Все у нас получится!» - видим на одних билбордах с космонавтом, на других - слова поддержки России и детей Донбасса. Патриотическая кампания продлится до 11 августа.

Напомним, 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Непростое решение было принято на фоне обострившейся на востоке Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий. А как еще было реагировать, если Киев фактически приступил к системному уничтожению гражданского населения Донбасса?

Москвичи поддерживают проведение военной спецоперации.

«Совсем другое дело, - житель столицы Сергей Осипов одобрительно кивнул в сторону плаката со слоганом «Zа Россию! Za детей Донбасса!» - Пора перестать стесняться нашей позиции. Другую сторону конфликта слышно постоянно: русские виноваты всех грехах мира!.. А мы деликатность разводим. Пора показать, что на самом деле думает Москва».

«Правильные плакаты. Об этом обязательно надо говорить вслух, - добавляет Ольга Пахомова. - Теперь главное, чтобы наши солдатики вернулись домой живыми».

Депутат Мосгордумы, член фракции «Единая Россия» в парламенте столицы Людмила Стебенкова тоже поддержала идею размещения в Москве социальной рекламы.

«Я абсолютно с этим согласна, потому что подавляющее большинство населения России поддерживает спецоперацию, потому что все прекрасно понимают, что идет борьба за суверенность нашей страны, за то, чтобы мы сами решали, что и как нам делать», - сообщила парламентарий.

Политик считает, что такие банеры могли бы поддержать российских военнослужащих, которые сейчас находятся в Донбассе.

«Они прежде всего необходимы нашим ребятам, которые борются за нашу страну в зоне боевых действий, и они создают такую ниточку между ними и нами, народом, который их поддерживает. 22 июня мы проводили концерт для раненых в госпитале, и знаете: им очень нужна эта поддержка. Я подошла к каждому, обняла, сказала, что, ребята, мы с вами. Вы бы видели, как светились их глаза и как они улыбались», - резюмировала Людмила Стебенкова.

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Кстати

С первого дня проведения спецоперации Россия помогает эвакуированным жителям Донбасса, а также тем, кто остался в Луганской и Донецкой Народных Республиках и на освобожденных территориях. Волонтеры доставили уже более 9000 тонн гуманитарного груза в ЛДНР. Из них более 300 тонн - это медикаменты. Для эффективной и адресной поддержки в Москве организовано 11 пунктов сбора гуманитарной помощи для граждан из Донбасса.