Кроссовки со стразами и платья из Казани: какие бренды заняли освободившиеся магазины в Москве

На московский рынок уже вышли российские игроки Фото: Алиса ТИТКО

Москва наблюдает позитивную тенденцию – международные бренды освобождают площади, а их места занимают российские и итальянские игроки. Число пустующих торговых площадей на пешеходных улицах Москвы составляет всего 12%. Эксперты стрит-ретейла говорят, что свободные места готовы занять не только магазины с одеждой, но и рестораны.

Фото: Алиса ТИТКО

- Обычно рынок стрит-ретейла наименее чувствителен к внешнеэкономическим событиям. Тем не менее, мы видим 51,2% свободных площадей на Кузнецком мосту. Связано это с закрытием магазинов иностранных игроков. При этом наблюдается перспектива развития для новых локальных брендов и компаний из стран-партнеров: у них появилась возможность заявить о себе на центральных улицах столицы, - рассказала Ирина Козина, директор направления стрит-ретейла Knight Frank Russia.

Фото: Алиса ТИТКО

На московский рынок уже вышли российские игроки, такие как 12Storeez, Nikita Efremov, Kicks Town, YuliaWave, Country Textile, Nude Story, LN Family и другие.

Два-три месяца назад закрытые магазины вызывали неоднозначную реакцию, вплоть «а что же мы теперь будем носить?», но стоит справедливо заметить, что бренды из ЦУМа, магазины в Столешниковом переулке и на Кузнецком мосту никогда и не были доступны для модниц, которые предпочитали одеваться бюджетно. Некоторые даже проходили мимо улицы с дорогими магазинами. А теперь можно присмотреться: кто пришел?

Фото: Алиса ТИТКО

На Петровке на месте английского Burberry открылся итальянский бутик Brunello Cucinelli. Цены совсем небюджетные: юбки от 109 тысяч рублей, рубашки от 132 тысяч рублей, пиджаки по 286 тысяч рублей.

- Наш бренд принял решение работать в России, мы переехали со Столешникова переулка. Привезли новую женскую коллекцию, в которой преимущественно северные узоры, классический крой, определяющий элегантность силуэта, - рассказали в бутике.

Рядом открылись магазины Nude Story и Nikita Efremov.

- Мы российский бренд, из Казани. Это наш второй магазин в Москве, - говорят в Nude Story.

- А цены на платья по 17 тысяч только в Москве, в Казани дешевле?

- Нет. Такие же.

В Столешниковом переулке появился бутик российского бренда 12Storeez. Он открылся на предыдущем месте магазина Brunello Cucinelli.

Фото: Алиса ТИТКО

- У нас все стабильно. Вот «Артишоки» — новый принт. Мы впервые нарисовали его еще в 2020 году и вот выпустили летнюю капсулу. Есть комплекты из рубашки и брюк за 14 960 рублей, сарафаны по 13 980 рублей, - рассказывает продавец.

Через панорамные окна магазина Nikita Efremov видно, что там много кроссовок.

- А это бренд сына актера Михаила Ефремова?

- Многие так думают. Но нет. Наш Никита Ефремов коллекционер эксклюзивной обуви и японских игрушек Bearbrick (прим. ред. - такие же собирает певец Тимати).

- У вас в ассортименте кроссовки Nike, Adidas, они же все ушли из России... Вы нелегально торгуете?

- Что вы. Легально. Привозим через третьи страны. У нас только эксклюзивные модели - от 80 тысяч рублей. Самые дорогие? Со стразами Сваровски всего 250 тысяч, но есть еще модель за 400 тысяч рублей, но дизайн у них на любителя.

Эксперты говорят, что в ближайшее время новых громких уходов иностранных брендов не ожидается.

- По имеющейся информации, многие из брендов обсуждают пролонгацию договоров, но пока на более короткие сроки. В целом большинство компаний, включая люксовых операторов, сейчас рассматривают новые варианты поставок и ждут подходящего момента для возвращения, – рассказала Ирина Козина, директор направления стрит-ретейла Knight Frank Russia.

Сейчас со стороны российских дизайнеров одежды наблюдется спрос на аренду на Арбате, в Столешниковом переулке, на улицах Петровка, Большая Дмитровка и в окрестностях Патриарших прудов. Занять можно и освободившиеся площадки на улицах Кузнецкий Мост, Никольская, Камергерский переулок, откуда ушли Burger King и KFC, Farш, Nike, Massimo Dutti, Rendez-Vous.

Категории брендов, которые поставили на паузу работу в России

(по данным Knight Frank Research):

- одежда и обувь – 68%,

- общественное питание – 19,5%,

- аксессуары – 4,8%,

- ювелирные изделия – 3,7%,

- товары для дома – 2,3%,

- продукты и другое – 1,7%.