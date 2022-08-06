Окрошка и красная икра: Кремль открыл бюджетную столовую в центре Москвы

Только отечественные напитки Фото: Алиса ТИТКО

Возле Триумфальной площади в здании Минэкономразвития появилась вывеска «Кремлевский». Если присмотреться, рядом еще одна – «кафе-столовая». Спецпропусков или правительственных удостоверений предъявлять на входе не нужно. Пообедать в новой столовой от Кремля может каждый.

В кремлевскую столовую вход без пропусков Фото: Алиса ТИТКО

Еда для депутатов и балерин

О столовой в Госдуме слышали многие и не раз. И о бюджетных ценах – салаты по 60 рублей, биточки куриные за 130… Но попасть в эту столовую с улицы нельзя, вход только для своих и тем, кто оказался в Госдуме по работе.

Столовая начинается с сувенирной лавки Фото: Алиса ТИТКО

Еду для чиновников там готовит «Комбинат питания «Кремлевский», который создан еще в 1918 году. Тогда организовали буфетное обслуживание сотрудников правительства в Кремле. Сейчас комбинат готовит для чиновников разного ранга: для Госдумы, Совета Федерации, Верховного суда, Дома правительства, Администрации президента. И даже для сотрудников Большого театра.

Теперь этот комбинат кормит не только чиновников: новая столовая на 1-й Тверской-Ямской доступна для всех. Через панорамные окна видны помпезные люстры, мраморные колонны и люди, которые несут еду на подносах.

Если театр начинается с вешалки, то кремлевская столовая – с сувенирной лавки. Фарфоровые чашки, блокноты с изображением Кремля, шелковые платки.

- Нам снова привезли серебряные значки «Z» и «V» по 1200 рублей. Быстро раскупили первую партию, - говорит продавец.

В ассортименте значки с национальной символикой Фото: Алиса ТИТКО

- Посетители столовой раскупили?

- Да. Сюда приходят обедать люди из ближайших бизнес-центров и те, кто живет по соседству.

Столовая открылась в конце июля и уже заинтересовала многих. В обед занято 80 процентов столиков. Когда попадаешь в огромный светлый зал с высокими потолками, хрустальными люстрами, обилием мрамора, создается впечатление, что находишься в дорогом ресторане. Но потом подходишь к зоне самообслуживания, берешь поднос – и вспоминаешь, что это все же столовая.

А когда-то здесь был ресторан «Горки», место для крутых. Тут подавали крабов, омаров, предлагали покурить кальян. В 2009-м игроки сборной России по футболу поели, выпили и покурили здесь на 30 тысяч рублей перед важным матчем. Был большой скандал.

Система самообслуживания в новой столовой Фото: Алиса ТИТКО

Первое, второе и компот

Теперь об этом здесь ничего не напоминает.

Беру поднос, приборы. Кухня преимущественно русская. Сотрудницы в белых колпаках разливают первое, кладут на тарелки пюре. А компот – это обязательно – уже разлит по стаканам.

Мужчины предпочитают котлеты, пюре, гречку, «Оливье» и винегрет. Бутерброд с красной икрой за 180 рублей. К трем часам дня он тут последний. По такой цене икра стоит свеч.

На витринах узнаваемые салаты Фото: Алиса ТИТКО

Сотрудники кремлевской столовой советуют фирменную окрошку с докторской колбасой. Кстати, Кремль предпочитает готовить ее на квасе с добавлением сметаны, а не на кефире.

Эксклюзивный торт «Кремлевский», стоимость 1500 рублей Фото: Алиса ТИТКО

- И в столовой Госдумы, и здесь, в основном, русская кухня. Всеми любимые «Оливье», винегрет, хотя мы и добавили более современные блюда – закуску из томатов и моцареллы, салат с курицей и хрустящими гренками. Сейчас сезонные супы – окрошка и свекольник. Есть котлеты по-киевски, а для тех, кто на диете, – паровые. Выпечку – от творожных сочников до домашних пряников – выпекает наш комбинат, попробуйте торт «Кремлевский» с темными коржами и шоколадным кремом, - советует сотрудница.

… и даже бутерброды с красной икрой Фото: Алиса ТИТКО

В столовой менеджеры из бизнес-центра в белых рубашках и узких брючках. Вот мужчина лет 65 в сандалиях и клетчатой рубашке с дипломатом и пакетом. За столом у окна женщины лет 50 обсуждают московскую жару, утоляя жажду кусочками свежего арбуза и дыни, а юные девушки фотографируют свой обед в красивых интерьерах, прежде чем приступить к еде.

В обед почти все столы заняты Фото: Алиса ТИТКО

Также делаю и я, отправив фото маме. «Одобряю», - присылает сообщение она. Еще бы – столько вкусного и по таким ценам! В соседнем ресторане на такую сумму можно купить только одно блюдо. А здесь на 589 рублей:

- салат «Оливье» - 130 рублей,

- окрошка + сметана - 175 рублей,

- булочка свекольная - 15 рублей,

- куриное филе - 170 рублей,

- овощи на пару - 99 рублей.

Ориентировочный обед на сумму на 589 рублей Фото: Алиса ТИТКО

Тут нет ощущения, что это – столовка. Скорее большой театральный зал с буфетом. Персонал любезный, женщины давно работают на комбинате «Кремлевский» – знают, как найти подход к самым разным посетителям. Возможно, это эффект нового места, необходимость привлечь посетителей.

В кремлевском баре можно взять бокал игристого, «Тархун» или молочный коктейль.

Кафе-столовая находится на 1-й Тверской-Ямской улице Фото: Алиса ТИТКО

- Вина у нас только российских марок. Есть и трендовые напитки: банановый капучино с маршмеллоу, матча на коровьем молоке, ванильный холодный кофе, - предлагает бармен.

Отечественные столовки преодолели большой путь, прежде чем мы увидели такой вариант в центре Москвы. В 1920-х в таких заведениях готовили из простейших продуктов – круп, овощей. В то время, кстати, в городе были распространены вегетарианские столовые. Только к концу 1925 года, благодаря новой экономической политике, рацион улучшился, стали появляться блюда из мяса, добавили молочные продукты и кондитерские изделия.

У Кремля свой кондитерский цех, где пекут печенье, пряники и пирожные Фото: Алиса ТИТКО

А знаменитый «рыбный день», которым объявили четверг, придумали уже в 1976-м, когда опять наступила напряженка с мясом.

Со временем советские столовые приелись, хотелось чего-то нового, модного, а поход в ресторан становился целым событием.

Во время московской Олимпиады в 1980 году в ресторанах появился «шведский стол», москвичи попробовали сок в пакетах, «Фанту» и «Кока-Колу». Спустя десять лет, советских граждан привлекли американские гамбургеры и хот-доги. А теперь Москву вообще позиционируют как гастрономическую столицу мира.

Сотрудницы столовой разливают горячее Фото: Алиса ТИТКО

Но вот парадокс – народ соскучился по обычным столовкам. Не с грязными столами и заветренным пюре, размазанным по тарелке, а по таким, где вкусно, как у бабушки.

- Нужно превращать кафе-столовую «Кремлевский» в сеть, причем не только в Москве, но и в других городах России. Стране не хватает мест с качественной русской едой и доступными ценами, - оставляют записи в книге отзывов первые посетители.

А я иду к витрине за еще одним эклером по 50 рублей. Потому что вкусно. И точка.