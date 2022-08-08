Ефимов: Город реализовал на торгах более 4,4 тысячи объектов недвижимости

Популярностью пользуется покупка нежилых помещений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Городскую собственность, выставленную на аукционы, вправе купить или взять в аренду обычные москвичи, предприниматели и инвесторы. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, за первое полугодие 2022-го таким образом город реализовал более 4,4 тысячи объектов своей недвижимости. Общая вырученная сумма составила при этом 30,9 миллиарда рублей. Из них 1,1 миллиарда рублей приходится на машино-места, которых насчитывается более половины из всех ушедших с молотка лотов.

«Популярностью пользуется также покупка нежилых помещений, - отметил заммэра. - За указанный период были проведены аукционы по 467 объектам на 10,5 миллиарда рублей».

Напомним, подробнее о представленных на торгах лотах можно узнать на Инвестпортале Москвы в разделе «Имущество от города».

Руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что с января по июнь также прошли 52 аукциона по продаже и аренде земельных участков. Из них под строительство частных жилых домов проданы 26 лотов, торгово-бытовой инфраструктуры - 10, плоскостных парковок и пунктов техобслуживания машин - 8, некапитальных спорткомплексов - 8.

«Кроме того, состоялось 64 аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов, - уточнил глава ведомства. - Среди них - палатки в парках, тележки с напитками и мороженым, сезонные объекты, киоски и торговые автоматы».

Торги пользуются популярностью у горожан и бизнеса. На нежилые помещения для предпринимательства, к примеру, среди участников собирались шесть претендентов на лот. А на землю под индивидуальное жилищное строительство – восемь. Аукционы проходят в электронной форме. Процедура постоянно упрощается. Для этого Инвестиционный портал Москвы ежегодно дорабатывают и обновляют. Здесь публикуется документация по каждому лоту и оформляется запись на осмотр объекта. Помимо этого, на портале можно найти ответы на интересующие вопросы, а также устроить осмотр недвижимости онлайн в 3D-формате.