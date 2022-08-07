В Москве провалились в коллектор сразу 12 рабочих

По предварительной информации, рабочие проводили чистку подземного водостока и оказались заблокированными

На Краснодарской улице на юго-востоке Москвы ЧП - под землю в колодец Мосводостока провалились 12 рабочих, которые работали рядом с коллектором.

- Пять человек уже спасены, - сообщили kp.ru в пресс-службе столичного управления МЧС. - Ведутся поиски остальных людей.

Как такое могло произойти, в оперативной службе пока не комментируют.

По предварительной информации, рабочие проводили чистку подземного водостока и оказались заблокированными.

По информации прокуратуры Москвы, люди не смогли выбраться на поверхность из-за подъема уровня воды.

- Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в ведомстве. - На месте находится и.о. Люблинского межраи онного прокурора Абдурахман Ашурбеков.

Кстати, сегодня же, 7 августа, двое человек провалились в такой же колодец на Рязанском проспекте. Их извлекли на поверхность земли и оказали им медицинскую помощь.